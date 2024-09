Homens com esquizofrenia e envolvidos em homicídio são maioria em manicômios judiciários, diz CNJ

Brasília

Um estudo do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) mostra que a maioria das pessoas internadas em estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico, também conhecidos como manicômios judiciários, é formada por homens pardos e pretos com diagnóstico de esquizofrenia e envolvidos em crimes de homicídio.

Esses dados fazem parte da pesquisa Pessoas com Transtorno Mental em Conflito com a Lei Privadas de Liberdade, levantamento divulgado pelo CNJ nesta terça-feira (24).

O perfil é baseado em informações coletadas de 1.487 pessoas nos estados do Pará, Paraíba, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, que concentram 65% dos internos nesses ambientes.

Quarto de manicômio judiciário sem janela - Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura/Divulgação

Desde fevereiro do ano passado o CNJ tenta desativar essas instituições e encaminhar 2.276 internos para tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde), como maneira de cumprir a Lei Antimanicomial, de 2001.

Resolução do conselho determina que quem é inimputável não pode ser tratado em instituições de caráter asilar, como alas e enfermarias de unidades prisionais, comunidades terapêuticas, manicômios.

Elas devem ser encaminhadas para atendimento na Raps (Rede de Atenção Psicossocial) no âmbito do SUS. A estrutura é composta por diferentes serviços de atenção à saúde mental e hospitais gerais com leitos psiquiátricos.

A medida, no entanto, tem esbarrado na resistência de entidades médicas, que reclamam da segurança, e de estados e municípios, que alegam falta de infraestrutura para o acolhimento necessário. Muitas famílias também não aceitam receber essas pessoas de volta.

Os dados revelam ainda que a maioria da população nos hospitais de custódia dos estados pesquisadas é composta por homens entre 30 e 49 anos com baixa escolaridade, solteiros e sem filhos.

Nos cinco estados analisados, o crime predominante é o homicídio, seja tentado ou consumado. Nos cinco estados são 623 casos (41,9% do total analisado).

No caso do Pará, crimes como estupro aparecem entre os principais, com nove casos. Em São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraíba, furtos e roubos também se destacam e juntos somam 505 casos.

O estudo, porém, ressalta a necessidade de considerar que há pessoas internadas que cometeram crimes cuja natureza não exige, inicialmente, o cumprimento em regime fechado.

Em relação aos dados de saúde mental, a esquizofrenia é um dos diagnósticos mais predominantes em todos os estados. No Rio Grande do Sul, ela responde por 50% dos casos, seguida por transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Já em São Paulo, os transtornos mentais associados ao consumo de álcool e drogas ocupam o primeiro lugar, seguidos pela esquizofrenia. No Pará, os diagnósticos mais frequentes são de transtornos de personalidade e retardo mental. Na Paraíba e na Bahia, predominam esquizofrenia e retardo mental.

CRIMES

Crime Pará Bahia São Paulo Rio Grande do Sul Paraíba Homicídio 31 119 348 90 35 Lesão corporal 4 21 - 11 8 Ameaça - 20 89 11 - Furto - - 143 17 8 Roubo - - 136 19 11 Estupro 5 - - - - Estupro de vulnerável 4 - - - -

RAÇA

Raça Pará Paraíba Bahia Rio Grande do Sul São Paulo Preto e pardo 45 64 183 57 451 Branco 8 13 13 103 414 Não informado 2 24 - 11 97 Amarelo - - - - 2

