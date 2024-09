Marinha encontra corpo próximo a local de naufrágio de navio que seguia para Noronha

Recife

A Marinha encontrou, no final da tarde da quinta-feira (19), um corpo nas proximidades do local do naufrágio que aconteceu na noite do domingo (15) e deixou quatro mortos. O navio de carga afundou a cerca de 15 km de Ponta de Pedras, na cidade de Goiana, em Pernambuco.

O corpo foi encontrado em meio às buscas pelo único tripulante desaparecido. Ao todo, nove pessoas estavam no navio de carga que saiu do Recife no sábado (14) rumo a Fernando de Noronha. Quatro pessoas foram resgatadas com vida.

Em nota divulgada na noite de quinta, a Marinha disse que o corpo foi encaminhado para identificação no Instituto de Medicina Legal.

Navio de carga Concórdia naufragou a caminho de Fernando de Noronha - TV Globo/Reprodução

Os resgatados foram levados na segunda-feira (16) para o município de Goiana, no litoral de Pernambuco, a 68 km do Recife, e passam bem.

Na manhã da quinta-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Pernambuco realizaram um mergulho para averiguar compartimentos internos e verificar as condições do casco da embarcação, que se encontra a aproximadamente 24 metros de profundidade, além de tentar localizar o tripulante desaparecido.

O mergulho também teve como objetivo buscar eventuais prejuízos ocasionados ao meio ambiente por causa do acidente. Os integrantes do Corpo de Bombeiros não verificaram indícios de poluição hídrica ou a presença do tripulante desaparecido durante o mergulho.

Como não há confirmação se o corpo é do tripulante, as buscas continuam, já que não estão esgotadas as possibilidades de encontrá-lo com vida, segundo a Marinha.

Um inquérito administrativo foi instalado pela Marinha para apurar as causas do naufrágio.

Os navios que levam suprimentos a Fernando de Noronha levam cerca de 48 horas para completar o trajeto de 545 km saindo da capital pernambucana.

A embarcação tinha capacidade para 180 toneladas e transportava material de construção e alimentos quando afundou. O navio estava quase no meio do percurso quando a carga se soltou, e então a tripulação resolveu retornar para a capital pernambucana.