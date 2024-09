Menina de 11 anos engravida após ser estuprada pelo companheiro da avó no CE

Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso de uma menina de 11 anos que afirma ter sido estuprada pelo companheiro da avó na cidade de Santa Quitéria, no interior do estado. A criança engravidou do suspeito, e o bebê nasceu na última sexta-feira (13).

O caso foi registrado como estupro de vulnerável. A investigação está a cargo da delegacia do município, que realiza diligências e oitivas.

A Polícia Civil não divulgou a identidade do suspeito, nem disse se o homem já é considerado foragido. "Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais", afirmou a corporação, em nota.

Fachada da delegacia de Santa Quitéria (CE) - Reprodução/Google Street View

O caso foi revelado pelo portal G1, que conversou com a mãe da vítima. Segundo a família, o suspeito vive com a avó da criança há cerca de 12 anos.

De acordo com a mãe, os pais nunca desconfiaram de nada, mas há algum tempo a menina deixou de querer visitar a avó. A mãe desconfiou que algo estava errado quando percebeu que a filha não estava usando absorventes, e no final de agosto levou a menina para fazer uma ultrassonografia.

Após o exame, o médico constatou que a criança havia sido abusada e estava grávida de sete meses e orientou que a família acionasse a polícia.

A vítima falou aos pais sobre o abuso somente depois de conversar com psicólogos e com a delegada responsável pelo caso. O homem teria ameaçado a criança para que ela não relatasse o crime.

Após o caso ser revelado, o suspeito fugiu e não foi mais visto pelos familiares da vítima.

Inicialmente, a família considerou colocar o bebê para adoção, mas depois resolveu criá-lo.

A vítima está sendo acompanhada por psicólogos do Centro de Referência de Assistência Social do município de Santa Quitéria.