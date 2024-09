São Paulo

Durval Costa, meu avô, era um homem de histórias. Caminhoneiro e conversador, sempre tinha algo para contar aos seus 'durvalinos', como chamava carinhosamente suas filhas e netos, criando um sentimento de pertencimento. Sempre que me via, perguntava, como quem queria garantir, se eu era um durvalino. Durval sempre narrava histórias mirabolantes e, embora nem sempre verossímeis, elas se tornavam inesquecíveis. O importante era que fossem marcantes.

Com alguns anos de diferença, nós nascemos em dias consecutivos: eu no dia 20, ele no dia 21 de maio. A história de que mais gosto é que ele pediu para minha mãe me registrar como nascido no dia 21, só para podermos comemorar o aniversário juntos. Criativo e carinhoso.

Foi casado com minha avó Maria por 60 anos, dividindo a vida entre São Paulo e Itajubá (MG), onde passamos muitas férias. A história de como começaram a namorar aparece no filme "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho" —dirigido, produzido e roteirizado por mim—, quando a personagem vó Maria conta ao neto, Leo, como conheceu seu marido. Eram um casal apaixonado, cujo amor resistia a qualquer discussão, inclusive as políticas. Embora ambos fossem de esquerda, ele era brizolista, e ela, lulista.

Durval Costa da Silva (1926 - 2024) - Arquivo pessoal

Após a aposentadoria, meus avós se mudaram para Itajubá. Em 2010, quando minha avó faleceu, ele, ainda fisicamente forte e independente, continuou morando em Minas, longe da família. Os vizinhos preocupados ligavam, avisando que "Seu Durval estava em cima do telhado arrumando a antena". Um homem impossível de ser controlado.

Ele morou distante até 2016, quando sofreu um acidente e voltou para São Paulo. Nessa fase, sua memória começou a falhar, e a realidade e a imaginação passaram a se misturar cada vez mais. Viveu assim por anos, em seu próprio tempo e espaço, misturando antigas histórias com novos e velhos personagens de sua longa vida quase centenária.

Hoje, ao acordar pensando nele, me dei conta de que, sendo roteirista, também sou um inventor de histórias, muitas vezes misturando ficção e realidade, criando e inventando personagens, na tentativa de produzir narrativas inesquecíveis e marcantes. Percebi que, se ele me encontrasse hoje e perguntasse se sou um durvalino, minha resposta seria que sim, claro: um durvalino profissional.

Aos 98 anos, mesmo enfraquecido, Durval mantinha uma força impressionante. Mas, nas últimas semanas, uma pneumonia o debilitou. No dia 9 de setembro, quando São Paulo registrou a pior qualidade do ar do mundo, o Durvalino original não conseguiu mais respirar, deixando suas histórias na nossa memória.



Ele deixa quatro filhas —Inez (71), Taccya (70), Lia (67) e Tania (65)—, sete netos e oito bisnetos.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa