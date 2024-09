São Paulo

A formação política e sociológica, principalmente após a redemocratização do país, perdeu uma importante personagem com a morte da cientista social Gilda Figueiredo Portugal Gouvea no último fim de semana.

Gilda atuou na criação do PSDB nos anos 1980. Muito próxima do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, esteve ao seu lado desde a campanha ao Senado, em 1978, lembra a Fundação FHC, da qual a socióloga foi colaboradora.

Gilda Figueiredo Portugal Gouvea (1944 - 2024) - Neldo Cantanti /Divulgação SEC-Unicamp

"Isso construiu nela resiliência e vontade de superar tudo", afirma a prima Maria Helena Berlinck Martins, a Lola. "As limitações físicas nunca foram obstáculos intransponíveis."

Mudou-se para a cidade de São Paulo por causa da carreira do pai, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Educada em colégios católicos, foi a partir de braços da Igreja que ingressou em grupos sociais.

Entrou no curso de ciências sociais na PUC-SP em 1964, em meio ao golpe militar, e passou a fazer ativismo político.

Foi no Ação Popular, movimento de esquerda cristã, que conheceu o economista Roberto Perosa, com quem se casaria e se mudaria para Nova York por causa da pressão política —o irmão do marido havia sido preso pela ditadura. Nos EUA, cursaram pós-graduação e depois moraram no Chile até a volta ao Brasil em 1976.

Gilda se filiou ao MDB e passou a lecionar na Unicamp (Universidade de Campinas), onde fez longeva carreira no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

"Foi professora de excelência na Unicamp, formando gerações na sociologia e ampliando a área das políticas públicas", afirma Rosana Baeninger, amiga e professora colaboradora no instituto.

A socióloga também exerceu cargos públicos. Foi secretária da Educação de Franco Montoro no governo de São Paulo (1983-1987) e se tornou a primeira mulher a exercer a chefia de gabinete na administração estadual.

Nos oito anos da presidência de Fernando Henrique Cardoso, ocupou postos de assessoria no Ministério da Educação e chegou a ser ministra interina na gestão do ministro Paulo Renato Souza. Também atuou no Centro Ruth Cardoso.

Apaixonada pelo São Paulo, Gilda era irmã do advogado Marcelo Portugal Gouvea (1938-2008), que presidiu o clube tricolor por dois mandatos.

Gilda Figueiredo Portugal Gouvea morreu no último dia 21, aos 80 anos. Deixa a filha Regina, que adotou sete anos após se separar do marido, quando a menina tinha apenas 20 dias de vida, e duas netas.

