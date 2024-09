São Paulo

A vida de Ricardo de Mello Oliveira Gasparian poderia ter sido inspiração para o filme "Peixe Grande", de Tim Burton. Um empreendedor bem-sucedido e contador de histórias pitorescas que, aos olhos da família e de amigos, pareciam invenções de um pescador, uma de suas paixões. Não eram.

Nascido em São Paulo em 1934, começou logo cedo a vender tecido na rua 25 de Março, o que gerou problemas na escola. Mas se formou em engenharia e pôs seu lado empreendedor em ação, fundando duas empresas: a Confrio, uma das primeiras do país a importar camarão, e o banco Cotação.

Era um executivo nato, sempre de terno e gravata, e também dominava as novas tecnologias. Durante a pandemia de Covid-19, era comum vê-lo sentado com dois laptops a sua frente e um celular na mão.

Ricardo de Mello Oliveira Gasparian (1934 - 2024) - Arquivo pessoal

"Além de ser um pai supergentil, carinhoso, era uma pessoa que ensinava tudo o que conhecia para a gente. E tinha muita paciência para dar conselhos", lembra a neta Sophie Gasparian Chinchilla, 29.

Quando criança, era levado e adorava pregar peças. Tanto que a mãe o escondia no quarto quando tinha visitas. Entre suas estripulias, colocou laxante no balde de ponche em uma festa e costumava roubar botão do casaco das visitas para jogar futebol de mesa.

Já aos 60 anos, vestiu um jaleco e colocou um chapéu e um bigodão para visitar a mãe, que estava doente. Ele se apresentou como o Doutor Clitóris, arrancando risadas.

Outras histórias que adorava contar eram a vez que saiu para beber com Vinicius de Moraes e Tom Jobim, no Rio, e quando fez um passeio de barco com o rei da Suécia, Carl 16 Gustav, que é casado com uma brasileira, a rainha Sílvia.

"Eram histórias que ninguém acreditaria, mas que nos últimos momentos foram se confirmando. Ele era uma figura multifacetada", diz o neto Eduardo Gasparian Tkacz, 26.

Pescador de alto-mar, ganhou muitos prêmios até os 75 anos, época em que tratou um câncer na boca.

Filho de Sérgio e Elvira, Ricardo tinha quatro irmãos: Rubens, Roberto, Mauro e Nelson. Foi casado com Oniva por 24 anos, com quem teve duas filhas: Taís, 66, e Tânia, 62. Embora tenham se divorciado, continuaram muito amigos. Ele também considerava o amigo Pico "querido como família".

Morreu dia 17 de setembro, aos 90 anos. Deixa as duas filhas, cinco netos (Cristophe, Raphael, Laura, Sophie e Eduardo) e um bisneto (Santiago).

