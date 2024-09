São Paulo

Adolescente na década de 1970, Cássio Martinho decidiu fugir de casa. Com um grupo de amigos cabeludos como ele, subiu em um prédio da avenida Brigadeiro Luiz Antonio —apesar de morar em Jundiaí (SP), estudava em um colégio na avenida Paulista, em São Paulo— e jogou os cadernos pela janela para viver em uma tribo indígena no Acre.

Com o dinheiro no bolso suficiente para a volta para casa no fim da aula, os garotos entraram clandestinamente em um trem, pegaram carona em Minas Gerais e acabaram em Salvador (BA), onde viveram como hippies.

Cássio Martinho, o Mestre Rã (1959 - 2024), com a filha Joana - Arquivo pessoal

Já com dez dias pelas ruas, Martinho conseguiu dinheiro suficiente para mandar um bilhete, via Correios, para a mãe. Em um pedaço de papel de pão, escreveu um recado: "Resolvi ver o mundo com meus próprios olhos, está maravilhoso."

Como diz a letra de "Parabolicamará", do baiano Gilberto Gil, "hoje mundo é muito grande porque Terra é pequena", foi no Mercado Modelo de Salvador que Martinho conheceu a capoeira, para se tornar uma das maiores referências desta manifestação cultural.

Batizado como Mestre Rã em sua volta a Jundiaí, ganhava cada vez mais reconhecimento até ser convidado para uma apresentação nos Estados Unidos. Viveu 17 anos na Califórnia, onde ajudou a popularizar a capoeira. "Ele dava aulas lá, inclusive, em colégios comuns", afirma a companheira Julielen Martins.

O brasileiro viajou pelo mundo em apresentações de festivais e shows folclóricos, lembram os amigos José Arnaldo de Oliveira e Sumara Mesquita.

Mas foi nos EUA que em 2003 ele acabou diagnosticado com neurocisticercose (infecção do sistema nervoso central).

"Ê, ê, mundo dá volta, camará", também fala a música de Gil. Na sua volta ao Brasil, no aeroporto conheceu Julielen, que pedia uns trocados depois de desembarcar de Florianópolis, para completar o dinheiro que faltava para visitar a mãe, na mesma cidade dele.

Não demorou muito, estavam casados. "Ele me explicou que em pouco tempo ficaria em uma cadeira de rodas", diz a mulher. "Era uma pessoa carinhosa e atenciosa."

Se tornaram pais de Joana Idalina. Hoje com 14 anos, a mesma que o pai tinha quando fugiu para a Bahia, a menina tem no nome o da bisavó e da academia montada por Martinho nos anos 1980, a Capoeira Idalina.

Apaixonado por animais, decidiu morar em um rancho em Jundiaí desde seu retorno ao Brasil. Cássio Martinho morreu no último dia 10, aos 65 anos, debilitado pela doença. Nos Estados Unidos, capoeiristas escreveram cartas e fizeram uma roda para homenagear o velho mestre, o Rã.

