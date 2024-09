Mulher encontra câmera escondida no banheiro de apartamento em Praia Grande

São Paulo

Uma mulher denunciou ter encontrado uma câmera escondida no banheiro do apartamento em que vive com a família em Praia Grande, na Baixada Santista, e usou as redes sociais para expor a situação. O equipamento estava no forro do teto, ligado a uma tomada e com a lente escondida no suporte da lâmpada.

A família vive no imóvel alugado há quatro anos. O vídeo mostrando a situação foi gravado em 20 de agosto e tem ganhado destaque nos últimos dias.

Angelica Bitu mostra o equipamento que ela afirma que estavam no forro do banheiro - Montagem/Angelica Bitu no TikTok

"Eu achei uma câmera escondida no meu banheiro. Eu moro aqui nesse apartamento há quatro anos e só ontem à noite eu descobri a existência dessa câmera. Não sei se ela transmitia algum sinal, se alguém via em tempo real o que eu tava fazendo ou se ela tava desativada. Mas o que sei é que ela estava ligada. Essa fonte dela estava ligada numa tomada dentro do forro do banheiro", afirmou Angelica Bitu.

A câmera foi descoberta, de acordo com a moradora, quando o marido foi trocar a lâmpada.

"A gente já tinha mudado de lâmpadas, as menores entram normal, mas essa era grande e quando meu marido foi rosquear não entrava no soquete. Ele foi soltar para fazer uma ligação direta para a gente não ficar no escuro, quando ele foi puxar ele disse que viu um fio mais grosso e não entendeu o que era. Quando viu que era uma câmera ele veio até a cozinha onde eu estava lavando louça e me contou", afirmou.

O casal chamou o zelador e síndico para verem a instalação.

"Eu tô muito abalada porque a gente acha que está seguro em casa, que a gente está livre dos perigos, e no meu caso eu estou me sentindo extremamente violada porque quantas vezes eu entrei naquele banheiro. O banheiro é um lugar onde a gente fica mais exposto e acha que tem a maior privacidade do mundo", afirmou.

Angelica diz que foi à delegacia obter informações sobre como proceder, mas afirmou que confia na proprietária do apartamento.

"Se eu sentisse que a dona do imóvel tivesse alguma coisa a ver com isso eu seria a primeira pessoa a questionar e a processá-la. Mas a dona do imóvel não tem culpa. Ela é uma pessoa muito boa.

Ela, quando comprou [o apartamento], alugou para temporada, ela não mora na cidade", afirmou.

Nas redes sociais, Angelica disse afirmou que a família não deixou o apartamento porque não tem condições de alugar outro local. No programa Encontro, da TV Globo, relatou que a família está passando uns dias na casa da mãe dela.

O boletim registrado de forma eletrônica não foi aceito, e as vítimas precisam ir até a uma delegacia, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

"A Polícia Civil esclarece que o boletim eletrônico feito pela vítima foi indeferido por falta de informações. As vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia para formalizar o registro. A autoridade policial está à disposição para dar início às investigações", afirmou a pasta.