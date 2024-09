Novo acesso a São Sebastião e Ilhabela, no litoral de SP, promete encurtar tempo de viagem

Caraguatatuba (SP)

Com sete anos de atraso e um custo final estimado em R$ 3 bilhões, o contorno sul da rodovia dos Tamoios, na encosta da Serra do Mar no litoral norte paulista, deve ser entregue em 17 de novembro —a inauguração ainda não tem data confirmada.

A estrada, com 22,7 km de extensão, está na fase final de acabamento. Ela vai ligar o trevo de Caraguatatuba ao porto de São Sebastião.

A estimativa é que 10,2 mil veículos circulem diariamente pela via, de acordo com o governo estadual, que não informou a perspectiva de trânsito em fins de semana e feriados.

O trecho norte, para quem vai a Ubatuba, foi inaugurado em dezembro do ano passado.

No total, os dois contornos (norte e sul) somam 33,9 km, incluindo acessos.

O contorno sul deverá tirar veículos que passam pelo trecho urbano da SP-055 em direção a Ilhabela e às praias que ficam às margens da rodovia Rio-Santos, a partir de São Sebastião.

A estimativa é que o trajeto, que termina na região do porto de São Sebastião e no acesso à balsa para Ilhabela, seja feito em até 18 minutos. A velocidade máxima da estrada será de 80 km/h.

A reportagem percorreu 25 km do trecho urbano entre o trevo de Caraguatatuba e o porto no último dia 10, uma terça-feira, e levou 43 minutos. O limite de velocidade oscilou entre 40 km/h e 60 km/h, com semáforos e lombadas. Por duas vezes teve "anda e para" por causa de obras de recapeamento, mas não havia congestionamento.

Segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, em feriados, motoristas chegam a levar quatro horas para fazer o trajeto —cerca de 213 mil veículos trafegaram pelo município entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024, por exemplo. Em São Sebastião, cerca de 45 mil veículos se deslocam, em média, por dia no período de festas.

"O trecho urbano da SP-055 será desafogado, principalmente por caminhões em direção ao porto de São Sebastião, que passarão a utilizar a nova via como rota rápida e curta", diz o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB).

"A atual rodovia tende a ser uma avenida", diz a Prefeitura de São Sebastião, em nota.

A nova estrada também poderá ser usada como alternativa local, pois, além das duas entradas principais, haverá outros dois acessos, nos bairros Pegorelli (Caraguatatuba) e Jaraguá (São Sebastião).

Metade do novo trecho terá pista simples

Dos quase 34 km dos contornos norte e sul, metade é em pista simples, com a circulação de apenas um veículo por mão de direção.

De acordo com Allan Tinôco, gerente de engenharia da concessionária Tamoios, responsável pela obra desde 2021 —e pela gestão da via—, o modelo faz parte do projeto original, que a empresa apenas concluiu em uma parceria público-privada.

"Com certeza o fluxo vai fluir melhor que no trecho urbano. E teremos planos de contingência [para dias de trânsito intenso]", diz.

O gerente afirma ser possível fazer alterações no projeto no futuro, se o governo quiser. Em nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos, porém, diz que o conceito de duplicação não se aplica ali.

Haverá cobrança de pedágio nos dois sentidos, de R$ 5 para carros de passeio, pelo sistema free flow —pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos ou o sinal das tags e fazer a cobrança automática.

A fatura deverá ser paga no site da concessionária, em um aplicativo que será disponibilizado, ou pela leitura de tag instalada no para-brisa do veículo.

O pórtico será instalado no km 13,5 do contorno sul. O equipamento atualmente está em testes (sem cobrança) no km 16 da rodovia dos Tamoios.

Trabalhadores instalam iluminação de um dos três túneis do contorno sul; trecho é totalmente monitorado por câmeras e tem saídas de emergência - Rubens Cavallari/Folhapress

A reportagem percorreu o contorno sul em meio ao fim das obras. A estrada tem trechos com vistas para praias de São Sebastião e Ilhabela ao fundo.

Ao todo, o contorno sul soma 24 viadutos e pontes. São três túneis, sendo que um deles tem quase 3,5 km de extensão.

No total, 450 câmeras fazem a vigilância da estrada que, por enquanto, não terá radares de velocidade.

No percurso de ida e volta, a Folha encontrou animais, como equinos e gado, próximos à mureta do contorno sul, que margeia propriedades rurais. Havia, inclusive, uma vaca em cima de um muro de arrimo.

Em nota, a concessionária afirma ter notificado donos de animais sobre a importância de mantê-los fora das áreas da rodovia e que eles podem ser capturados se estiverem na faixa de rolamento. Em alguns locais serão instaladas cercas.

A Prefeitura de Caraguatatuba diz que o Centro de Controle de Zoonoses pode ser acionado para apoio, se necessário. A de São Sebastião não se posicionou.

Vaca no alto de muro de arrimo no contorno sul da rodovia dos Tamoios; concessionária diz que está alertando donos de animais e vai instalar cercas - Rubens Cavallari/Folhapress

A conclusão da obra, iniciada em outubro de 2013 pelo então governador Geraldo Alckmin (na época no PSDB, hoje no PSB), gera alívio e expectativa para quem depende do turismo no litoral norte.

A previsão era que os contornos ficassem prontos em 2017, mas em meio a atrasos, a obra parou de vez em 2018, devido à rescisão de contrato por parte de empreiteiras, segundo o governo, sendo retomada em 2021, pela atual concessionária.

Heloiza Lacerda Franco, presidente da Associação Comercial de Ilhabela, estima que a ocupação hoteleira cresça cerca 15% e recupere os 20% perdidos com os problemas provocados pelas recentes longas filas da balsa —em julho, a espera chegou a seis horas. "É uma estrada muito aguardada, vai 'jogar' as pessoas aqui dentro", diz.

Procurada, a Prefeitura de Ilhabela não quis falar sobre possíveis impactos no município.