Objeto na pista de Guarulhos atrapalha decolagem de grande avião; veja vídeo

Uma gravação feita no domingo (15) mostra que as decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), precisaram ser paralisadas momentaneamente devido a um objeto na pista.

As cenas foram captadas na tarde do domingo, pela câmera ao vivo do canal "SBGR Live" no YouTube, quando dois grandes aviões de transporte de passageiros decolavam em sequência rumo à Europa, pela pista 10L de Guarulhos.

Como visto na gravação, no momento em que um Airbus A330-900 da italiana ITA Airways acelerava em sua corrida de decolagem, uma pipa que já estava caída na lateral da pista foi movimentada pelo fluxo de ar e foi parar no meio da pista.

O objeto na pista de Guarulhos atrapalha decolagem de grande avião - Reprodução/Canal SBGR Live

Com isso, os pilotos do Airbus A330-300 da espanhola Iberia, que já tinham até recebido autorização para decolagem logo depois do ITA Airways, notaram o objeto na pista e comunicaram ao controlador de tráfego aéreo da Torre de Guarulhos. O piloto explicou que a pipa estava aproximadamente na região da interseção da pista com a taxiway H ("hotel", no alfabeto fonético).

Em seguida, o controlador acionou as equipes de serviço do GRU Airport e um veículo foi até a pista para a remoção da pipa.

A ocorrência ressalta, mais uma vez, o problema que a soltura de pipas nas proximidades do aeroporto pode gerar para as operações aéreas, variando desde a interrupção de voos até o risco de incidentes e acidentes, caso, por exemplo, o objeto obstrua sensores de aquisição de dados da aeronave ou seja ingerido pelo motor.