Olinda abre prévias de Carnaval com expectativa de maior festa da história em março

"Se a turma não saísse, não havia Carnaval", diz o hino da Pitombeira dos Quatro Cantos, um dos blocos mais tradicionais de Olinda —e que neste sábado (7) ecoou pelas ladeiras do centro histórico em um desfile que abriu as prévias da folia da cidade.

Centenas de pessoas participaram do desfile recheado de frevos, que começou às 16h. Apesar de ainda faltarem quase seis meses para o início oficial da festa, a expectativa é alta com a possibilidade que 2025 tenha o maior Carnaval da história de Pernambuco. Isso devido a uma coincidência de datas.

Prévias do Carnaval 2025 de Olinda (PE), neste sábado (7); festa se estende até março nos fins de semana - Reprodução/TV Globo

O sábado de Carnaval do ano que vem será no dia 1º de março, o que significa que a Quarta-Feira de Cinzas cairá no dia 5. Acontece que no dia 6, quinta-feira, é comemorada a Data Magna em Pernambuco, um feriado estadual criado em 2017. Nunca as datas tinham caído tão próximas.

A expectativa é que a folia possa ser estendida por todo esse período, na prática criando um Carnaval de até 11 dias, já que a abertura deve acontecer no dia 27 de fevereiro, uma quinta.

A Prefeitura do Recife afirmou após o fim do Carnaval deste ano que ia estudar a possibilidade de estender a festa de 2025, assim como Olinda. Para isso, a população deverá ser ouvida. A decisão, porém, só deve ser tomada após as eleições.

De qualquer forma, os foliões devem ter bastantes opções de prévias para celebrar. Diferentemente de cidades como São Paulo, onde os blocos só podem desfilar nas ruas nas semanas anteriores ao Carnaval, em Olinda eles já estão liberados.

A previsão é que praticamente todos os fins de semana até março do ano que vem tenham alguma —ou diversas— atividades carnavalescas.

Para isso, a Polícia Militar do estado montou um esquema especial para este fim de semana, com mais de 400 agentes, que deve continuar sendo usado até o Carnaval. O objetivo é coibir roubos, brigas e ataques, após 29 pessoas terem sido perfuradas por agulhas na festa deste ano.

Além disso, um acordo mediado pelo Ministério Público estabelece que os blocos devem encerrar os desfiles até as 20h durante as prévias.