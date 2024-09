País tem sétima onda de calor em 2024 e temperatura em SP deve chegar a 33°C nesta terça (24)

São Paulo

O Brasil enfrenta nesta semana a sua sétima onda de calor, quando a temperatura média fica 5°C acima da média mensal, conforme a Climatempo. Por isso, a previsão é de temperaturas elevadas no estado de São Paulo.

Na capital paulista, por exemplo, a máxima nesta terça-feira (24) deve chegar a 33°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pedestre se refresca com água na avenida Paulista; previsão de calor vai ao menos até a próxima quinta-feira (26) - Rubens Cavallari - 13.nov.23//Folhapress

Nesta segunda-feira (23), a estação meteorológica do instituto no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, registrou 33,8°C às 15h.

Segundo a Climatempo, um bloqueio atmosférico se estabelece na região central do Brasil, intensificando a massa de ar quente, que impede a formação de nuvens carregadas e dificulta a passagem de frentes frias, favorecendo as temperaturas elevadas.

A agência afirma que em meio ao tempo extremamente seco e umidade do ar muito baixa, essa nova onda de calor preocupa devido às queimadas.

Esse cenário fez a Defesa Civil paulista emitir alerta máximo de incêndios para ao menos 48 cidades de São Paulo.

"A situação foi agravada devido à onda de calor que domina quase todo o território nacional e a baixa umidade do ar", afirma a Defesa Civil.

Conforme o órgão estadual, temperaturas podem atingir 39°C em algumas cidades do interior, com umidade relativa do ar abaixo dos 20% e fortes rajadas de vento.

O alerta de emergência para risco de incêndio vai até a próxima quinta-feira (26).

Mapas de risco de incêndio no estado de São Paulo, elaborado pela Defesa Civil - Divulgação/Defesa Civil

A equipe de meteorologia do CGE afirma que essa condição atmosférica poderá deverá mudar a partir do fim da tarde e noite de sexta-feira (27), quando uma frente fria vai trazer chuva e queda da temperatura —a máxima não passa de 26°C e há possibilidade de chuva isolada, conforme as previsões do Inmet..

Por causa das altas temperaturas, da Defesa Civil municipal de São Paulo decretou estado de atenção desde a madrugada desta segunda-feira.

Os menores índices de umidade ficar abaixo dos 30% nesta terça, aponta o CGE.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, a indicação é que as pessoas reforcem a ingestão de água e evitem exposição ao sol entre 11h e 16h.