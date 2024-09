Polícia encontra faca e camisa do Corinthians em carro usado para atacar mulheres em SP

São Paulo

O homem procurado pelas polícias Civil e Militar por roubo após atacar mulheres e tentar arrastá-las para dentro de um Fiat Uno, mantinha dentro do carro uma faca, uma chave de fenda, uma camisa de torcida organizada do Corinthians e uma blusa de um time de várzea, segundo o delegado Ricardo Salvatore.

O veículo foi encontrado na noite de quarta-feira (18) no entorno da favela Elba, em Sapopemba, zona leste da capital. Ele está em situação regular, de acordo com as primeiras apurações.

Os sete ataques, alguns deles registrados por câmeras de segurança, ocorreram todos na última sexta-feira (13). Foram registrados seis boletins de ocorrência, sendo que um deles menciona duas vítimas.

Mulher foge após ser abordada em ponto de ônibus por um homem que chegou em um Fiat Uno prata no local - Reprodução/Câmera de Monitoramento

Segundo Salvatore, as mulheres atacadas eram jovens, com idades entre 16 e 34 anos. Os ataques ocorreram em um período de uma hora e 20 minutos, entre as 17h55 e as 19h15. Elas reconheceram o suspeito por meio de fotos apresentadas pela polícia.

As ações do homem ocorreram em um raio próximo: três ataques na rua Manoel Onha, na Vila Oratório, dois na rua Herwis, na Vila Ema, um na rua Antônio Gomes, na Vila Santa Clara, e outro na avenida Sapopemba.

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do homem. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à detenção dele.

"Em paralelo, o policiamento foi reforçado pela Polícia Militar e as equipes da região estão em posse das informações do suspeito para auxiliar em sua localização", afirmou a Secretaria da Segurança Pública.

Um dos vídeos mostra o homem parando o automóvel em frente a uma escola estadual na região da Mooca. O suspeito sai e, quando uma jovem passa, ele a segura, abre a porta traseira do veículo e tenta arrastá-la para dentro do carro, mas ela consegue se soltar e sai correndo.

Outra imagem mostra o homem abordando duas mulheres em um ponto de ônibus, na rua Manoel Onha. O suspeito para o carro, desce e aborda a primeira vítima pelas costas. Ela consegue se soltar e corre. Ele continua parado no ponto até abordar outra vítima, que passava pela calçada. Ele a segura pela nuca, mas ela se solta e sai andando.