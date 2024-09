Prefeitura de Natal decreta emergência por avanço do mar na praia de Ponta Negra

Belo Horizonte

A Prefeitura de Natal decretou situação de emergência na cidade na última sexta (20) diante de estragos provocados pela maré alta em estruturas urbanas e privadas na orla da praia de Ponta Negra.

De acordo com a prefeitura, a medida foi tomada após relatório da Defesa Civil apontar aumento no processo de erosão no Morro do Careca, um dos principais cartões-postais da cidade. Com a situação de emergência, a administração diz que vai ampliar a interdição no entorno do local.

Avanço da maré na praia de Ponta Negra aumenta erosão no Morro do Careca, um dos cartões-postais de Natal - Magnus Nascimento/Prefeitura de Natal

"Estamos diante de uma grave ameaça de colapso do Morro do Careca. Não vamos permitir que aconteça, pois isso poderá acarretar prejuízos incalculáveis para toda a cidade e até coloca em risco a vida das pessoas", disse o prefeito Álvaro Dias (Republicanos).

A decisão pelo decreto foi apoiada pelo comitê de crise criado pela prefeitura para enfrentamento de desastres naturais e também levou em conta alertas de donos de hotéis no município sobre a destruição de estruturas de contenção provocada pelo avanço do mar.

Avanço da maré deixou estragos em estruturas de contenção na praia - Magnus Nascimento/Divulgação - Prefeitura de Natal

O relatório da Defesa Civil constatou que o processo erosivo pelo qual passa a área do Morro do Careca avançou de forma significativa em um curto período de tempo com a formação de voçorocas (desgastes provocados pela erosão).

A situação gera risco de desabamento em locais com circulação de pessoas e faz com que o local seja considerado de alta periculosidade, acrescenta a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo afirma que a solução definitiva para a região é o projeto de "engorda" da praia, mas o agravamento da situação demanda a adoção de medidas urgentes para evitar um "desastre maior".