RJ tem 34 pessoas investigadas por incêndios; cinco foram presos

Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma ter identificado 34 suspeitos de incêndios criminosos no estado, sendo que nove já foram indiciados e outros cinco, presos.

A operação, batizada de Curupira, ocorreu após diversos focos de incêndios em parques estaduais. A polícia, contudo, diz não ver relação entre os casos.

"É importante destacar que, até o momento, não se verificou o mínimo de informação que indique uma ação orquestrada, as motivações decorrem de fatos locais, sem nenhuma relação entre si" afirmou o delegado André Prates, titular da DPMA (Delegacia de Polícia do Meio Ambiente).

Helicóptero joga água para combater incêndio florestal no Rio de Janeiro - Divulgação/Governo do RJ

Uma dessas prisões ocorreu em Valença, no interior fluminense, na quarta (18). Um homem de 61 anos foi filmado ateando fogo a um mato. As chamas se alastraram e destruíram 1.443 hectares da floresta da Serra da Beleza. Ele é apontado como o maior incendiário no estado.

Aos investigadores o homem teria afirmado que ateou fogo após uma discussão com o dono de uma fazenda. Ele teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia.

A DPMA e as delegacias distritais do interior realizaram diligências para apurar quais incêndios eram criminosos e quem seriam seus autores. Na segunda (16), os agentes foram à Região Serrana para reprimir ações incendiárias em Petrópolis e Itaipava. Perícias criminais foram feitas em três pontos de início das chamas.

Os policiais identificaram um adolescente, que compareceu à delegacia acompanhado de um responsável. O menor admitiu ter ocasionado o fogo que devastou grandes áreas de vegetação nos distritos de Pedro do Rio e Secretário.

As diligências da Operação Curupira continuam.

"O custo para recuperar esses ecossistemas é incalculável, por conta das vidas que se perderam. Não temos, por exemplo, como colocar preço na vida de um animal silvestre. Isso sem falar no prejuízo com a emissão de créditos de carbono, tão importantes para o nosso estado. Nossas ações estão sendo assertivas no combate a esse tipo de crime", disse o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

O governo do estado afirma que, entre quinta (12) e segunda (16), controlou 1.280 incêndios florestais. Uma força-tarefa foi criada para combater as chamas.