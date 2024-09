São Paulo pode ter novo recorde de calor nesta quarta-feira (25)

São Paulo

Na sétima onda de calor do ano, a primavera chegou no último domingo (22) com temperaturas elevadas e tempo seco em grande parte do país. O resultado desse cenário pôde ser visto nesta terça-feira (24), com o recorde de temperatura do ano na cidade de São Paulo, com 35,1°C na estação meteorológica do Alto de Santana, na zona norte da capital.

E a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que nesta quarta-feira (25) os termômetros superem os 36°C durante a tarde, o que seria um novo recorde. De manhã, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 19°C.

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o tempo seguirá seco e ensolarado com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade nos próximos dias.

Homem bebe água na praça Por do Sol, na zona oeste de São Paulo; esta quarta-feira (25) deve ser quente e seca na capital - Bruno Poletti - 26.dez.16/Folhapress

"Os modelos numéricos de previsão indicam que o tempo deve mudar apenas no final da semana, quando uma frente fria finalmente consegue chegar ao litoral paulista. No geral, as chuvas devem ser isoladas e insuficientes para repor o déficit hídrico, mas servem para aliviar o tempo seco, aumentando os índices de umidade e melhorando a qualidade do ar", informa o CGE.

A Defesa Civil municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde as 0h da última segunda-feira (23), além de efetuar a decretação do estado de atenção para baixa umidade do ar a partir das 13h50 desta terça. A previsão é que a umidade fique na casa dos 30% nos horários mais quentes. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde.

O CGE indica que, no final do dia, a chegada da brisa marítima ajudará a elevar um pouco a umidade relativa do ar e poderá causar um ligeiro aumento de nebulosidade, entretanto não há expectativa de chuva. As temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de mínimas em torno dos 19°C para a madrugada.

A Defesa Civil alerta ainda que estas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar.

No interior de São Paulo, a situação será ainda pior, com temperaturas atingindo até 40°C, como ocorreu nesta terça em Valparaíso, a cerca de 465 km da capital paulista, com registro de 41°C.

Esse cenário fez a Defesa Civil estadual emitir alerta máximo de incêndios para ao menos 48 cidades de São Paulo na última segunda-feira (23). "A situação foi agravada devido à onda de calor que domina quase todo o território nacional e a baixa umidade do ar", afirma o órgão.

No início da noite desta terça havia três focos de incêndio ativos no estado, em Bady Bassit, na região de São José do Rio Preto, em São José do Barreiro, no Vale do Paraíba, e em Patrocínio Paulista, na região de Franca.

A recomendação para a população neste tempo quente e seco é manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos com o uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, além de evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h.

A Marinha do Brasil também emitiu nesta terça um alerta de nevoeiros na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e São Paulo, entre Laguna (SC) e Santos (SP), até a tarde desta quarta. Isso ocorre, segundo a Marinha, devido à interação do ar úmido com as baixas temperaturas da superfície do mar.