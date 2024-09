São Paulo tem o dia mais quente do ano nesta terça-feira (24)

São Paulo

Em meio à sétima onda de calor enfrentada pelo país em 2024, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano nesta terça-feira (24). Medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nas estações meteorológicas convencional e automática no Mirante de Santana, na zona norte, registraram 35,1°C, às 15h.

A marca supera os 34,7°C de 16 de março, até então o dia mais quente de 2024, mas em pleno verão. Para quarta-feira (25), a previsão aponta para 36°C de máxima na capital paulista.

Paulistano enche garrafa de água; São Paulo tem o dia mais quente do ano - Ronny Santos - 16.nov.23/Folhapress

A maior temperatura para o mês foi registrada no dia 24 de setembro do ano passado, com 36,5°C, também segundo o Inmet.

De acordo com meteorologistas, uma onda de calor é quando a temperatura fica 5°C acima da média em ao menos cinco dias.

Segundo a Climatempo, um bloqueio atmosférico se estabelece na região central do Brasil, intensificando a massa de ar quente, que impede a formação de nuvens carregadas e dificulta a passagem de frentes frias, favorecendo as temperaturas elevadas.

Com 41°C, Valparaíso, no noroeste paulista e a cerca de 465 km da capital paulista, registrou a maior temperatura do ano em todo o estado, superando os 40,6°C de 13 de fevereiro, marcados em Registro, até então o recorde de 2024 em São Paulo.

Jales (40,3°C) e Lins (39,4°C) registraram as maiores temperaturas a seguir no estado, nesta quarta, também em medições realizadas às 15h.

A Climatempo afirma que em meio ao tempo extremamente seco e umidade do ar muito baixa, essa nova onda de calor preocupa devido às queimadas.

Esse cenário fez a Defesa Civil paulista emitir alerta máximo de incêndios para ao menos 48 cidades de São Paulo na última segunda-feira (23).

"A situação foi agravada devido à onda de calor que domina quase todo o território nacional e a baixa umidade do ar", afirma a Defesa Civil.

O alerta de emergência para risco de incêndio vai até a próxima quinta-feira (26).

O calorão da semana poderá ter um refresco na sexta-feira (27), quando uma frente fria vai trazer chuva e queda da temperatura —a máxima prevista é de de 29°C e há possibilidade de chuva isolada, conforme as previsões do Inmet. No sábado, os termômetros devem alcançar 24°C.

Conforme as medições do Inmet na zona norte paulistana, a umidade do ar chegou a 13%, também às 15h.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, a indicação é que as pessoas reforcem a ingestão de água e evitem exposição ao sol entre 11h e 16h.

O estado de São Paulo deverá ter temperaturas acima da média na primavera, estação do ano que começou neste domingo (22). O prognóstico faz parte de uma nota conjunta assinada pelo Inmet, pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e pela Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia)

"As temperaturas tendem a permanecer acima da média, principalmente no oeste dos estados de Minas Gerais e São Paulo", diz o documento.

O clima seco no Brasil deve permanecer até meados de novembro, aponta o prognóstico.

No Sudeste, a previsão para os próximos três meses indica condições favoráveis para chuva abaixo da média em São Paulo e em parte de Minas Gerais.