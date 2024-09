São Paulo terá semana com máxima de 36°C e estado tem alerta para incêndios

São Paulo

A formação de uma massa de ar quente e seco na região central do país vai elevar as temperaturas e provocar a queda na umidade do ar no estado de São Paulo na primeira semana da primavera, ao menos até a próxima quinta-feira (26). A previsão é que a máxima chegue a 36°C na capital. No interior, há cidades que devem registrar 40°C.

A baixa umidade e o tempo seco foram as principais causas para as queimadas que atingiram o estado até a semana passada. Por isso, há novos alertas para riscos de incêndios.

Céu alaranjado na capital paulista em razão da poluição do ar, agravada pela estiagem; cidade terá calor e tempo seco até quinta-feira (26) - Rafaela Araújo - 13.set.2024/Folhapress

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade e para onda de calor em São Paulo e Minas Gerais, na região Centro-Oeste, e em parte do Nordeste e no Paraná, nesta primeira semana da primavera.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, quase todo o estado está em alerta de emergência para risco de incêndio até a próxima quinta-feira. Na noite deste domingo (22), apenas um foco de incêndio estava ativo, em Cajuru, no norte paulista.

Na capital paulista, a máxima prevista para esta segunda-feira (23) é de 32°C e a temperatura sobe gradualmente até alcançar 36°C na quinta. Durante a semana, o Inmet aponta que a umidade relativa do ar pode cair a 20% no município, principalmente durante a tarde.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, a indicação é que as pessoas reforcem a ingestão de água e evitem exposição ao sol entre 11h e 16h.

Na quarta (25), a previsão aponta tendência de chuvas isoladas na capital paulista, mas a umidade deve continuar com percentuais reduzidos.

Em Presidente Prudente, no oeste paulista e a cerca de 560 km da cidade de São Paulo, os termômetros devem marcar 40°C já nesta segunda-feira.

O litoral paulista também terá dias quentes. Em Santos, na Baixada Santista, a máxima deverá oscilar entre 31°C e 34°C nesta semana.

Em Ubatuba, no litoral norte, a previsão é que 37°C na próxima quinta-feira.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, a formação de uma nova frente fria deverá provocar nebulosidade no estado na sexta-feira (27), com chance de pancadas de chuva e rajadas de vento.