SP deve ter temperatura acima da média na primavera, que começa neste domingo (22)

São Paulo

O estado de São Paulo deverá ter temperaturas acima da média na primavera, estação do ano que começa neste domingo (22), às 9h44 (de Brasília). O prognóstico faz parte de uma nota conjunta assinada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e pela Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia)

"As temperaturas tendem a permanecer acima da média, principalmente no oeste dos estados de Minas Gerais e São Paulo" diz o documento.

Medição de temperatura no terminal Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo; primavera pode ter calor acima da média - Rubens Cavallari - 12.set.24/Folhapress

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a previsão é que a primavera se inicie com neutralidade, ou seja, sem a interferência de fenômenos climáticos.

"A primavera não costuma registrar baixos índices de umidade relativa do ar na capital paulista, já que os valores médios nos meses que compõem a estação costumam oscilar acima dos 50%. Ainda assim, será possível ter episódios de baixa umidade do ar e calor intenso", diz o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE.

Para este domingo, a previsão é de dia nublado, mas com temperatura máxima que pode chegar a 30°C em São Paulo.

Historicamente, aponta o órgão municipal, são esperados 369,2 mm de chuva durante a estação, que termina em 21 de dezembro, quando começa o verão.

Conforme a Climatempo, as pancadas de chuva devem ganhar regularidade em novembro na região metropolitana de São Paulo, mas outubro deve ter dias com chuva forte.

O fenômeno climático La Niña deve se iniciar no Brasil já neste mês de setembro, diz a nota técnica que tem o Inmet à frente.

Em geral, afirma o prognóstico, em anos de La Niña ocorre redução da chuva no Sul do país, enquanto no Norte e Nordeste há aumento de chuva.

"Os efeitos do La Niña serão mais notados em novembro e em dezembro, aumentando as condições para chuva em áreas do Sudeste", afirma a Climatempo.