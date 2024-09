Suspeito de comandar PCC no Paraguai é preso no Paraná

Curitiba

Um homem suspeito de ser um dos chefes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraguai foi preso neste domingo (22) em Cascavel (PR) pelo BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) da Polícia Militar do Paraná.

Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, 39, é conhecido como Nortenho. Paraguaio, ele era considerado foragido internacional com mandados de prisão em aberto no Brasil e no país vizinho.

Ele foi encaminhado para a Polícia Federal em Cascavel. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem, nesta segunda-feira (23).

Policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) prenderam Nelson Amarilla, o Nortenho, em Cascavel (PR), neste domingo (22) - Reprodução/Band TV

O BPFron afirma que a prisão aconteceu porque policiais militares suspeitaram de um carro Land Rover que trafegava pela rua Flamboyant, em Cascavel, no final da tarde de domingo, e pediram que os dois ocupantes do veículo se identificassem. Foi aí que a PM descobriu que o homem que estava no banco de passageiro do veículo usava documentos de identificação falsos.

"Os policiais buscaram informações com outras instituições e identificaram que ele era outra pessoa, que já tinha sido presa em 2021 em uma grande operação da Secretaria Nacional Antidrogas e que tinha uma série de mandados em aberto contra ele", disse o subcomandante do BPFron, major Éldison Martins do Prado.

Pela Justiça do Paraguai, o homem era procurado pelos crimes de homicídio, com três mandados em aberto, e de sequestro, com outros dois mandados. No Brasil, ele era procurado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Além disso, no Paraguai, ele é apontado como líder do PCC, uma das maiores facções criminosas brasileiras. Nortenho atuaria como chefe do grupo na região da fronteira entre os dois países.

"A prisão ajudará em outras investigações em andamento e na segurança pública de toda região fronteiriça", afirmou o major.