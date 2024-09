Tamanduá-bandeira é resgatado com patas queimadas após incêndio na Floresta Nacional de Brasília

Brasília

Um tamanduá-bandeira fêmea foi resgatado na tarde de segunda-feira (23) de um incêndio que atinge a Floresta Nacional de Brasília.

O animal foi encontrado por uma equipe de brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e encaminhado aos cuidados do Zoológico de Brasília.

O tamanduá estava com as patas queimadas pelas chamas, recebeu curativos e está sob observação. Os veterinários dizem acreditar que ela é jovem e tem entre 5 e 8 anos de idade.

Tamanduá-bandeira foi resgatada com as patas queimadas de incêndio na Floresta Nacional de Brasília - Divulgação/Zoológico de Brasília

Também está no observatório a anta macho resgatada dos incêndios no Parque Nacional de Brasília (parque Água Mineral) na última quarta-feira (18).

O jovem anta também estava com as patas queimadas e recebeu curativos. Segundo a equipe do zoológico, o animal começará nesta semana um tratamento com pele de tilápia, que tem propriedades cicatrizantes e pode ajudar na melhora das lesões.

Ele foi encontrado sob estresse e após respirar fumaça, mas agora já está se alimentando bem, hidratado e descansando.

O zoológico afirma ainda que receberá um especialista em podologia animal para auxiliar nesses casos.

Na segunda-feira, o parque nacional, também conhecido como Água Mineral, reabriu parcialmente após mais de uma semana dos incêndios.

O ICMBio, que administra ambos os locais, afirmou que as queimadas no parque estão sob controle e caminham para extinção. Por isso, decidiram abrir uma das piscinas, mas ainda manter fechadas as trilhas.

Como mostrou a Folha, o incêndio evoluiu rapidamente, transformou-se em fogo subterrâneo e cobriu a capital federal de fumaça por alguns dias.

As queimadas subterrâneas, que acontecem em regiões de turfa, podem sobreviver por dias ou semanas no subsolo ou queimando vagarosamente, como brasas.

Seu combate é complexo e exige que equipes de brigadistas monitorem a área por semanas, para garantir que o fogo foi extinto.

Como as chamas queimam embaixo da terra, elas podem desaparecer da superfície e reaparecer dias depois, em outros locais.

O incêndio tem indícios de crime intencional, segundo o ICMBio, e o governo do Distrito Federal já identificou três suspeitos de terem iniciado a queimada.