Deputados defendem regular uso de celular nas escolas, mas querem discussão aprofundada

Brasília

Deputados que integram a Comissão de Educação da Câmara dizem concordar com a necessidade de restringir o uso de celulares nas escolas, mas avaliam que é preciso fazer uma discussão aprofundada acerca do tema.

Como a Folha mostrou, o Ministério da Educação prepara um pacote de medidas para tentar conter os prejuízos do excesso de telas na infância e na adolescência, dentre elas o banimento do uso de celulares pelos estudantes em todo o ambiente escolar.

O ministro Camilo Santana afirmou que a pasta está trabalhando para elaborar um projeto de lei para tratar do tema. Parlamentares ouvidos pela reportagem dizem que a iniciativa é positiva, mas afirmam que o assunto precisa ser discutido amplamente, ouvindo especialistas para analisar os impactos da medida.

Aluno da rede municipal do Rio de Janeiro, que baniu os celulares por lei nas escolas, entrega telefone para ser guardado até o horário da saída - Divulgação

O presidente da Comissão de Educação da Casa, Nikolas Ferreira (PL-MG), diz apoiar parcialmente a iniciativa do governo federal.

"Embora eu reconheça os impactos negativos do uso indiscriminado de dispositivos eletrônicos em sala de aula, como distrações e potenciais problemas de saúde mental e física para crianças e adolescentes, acredito que o assunto requer uma discussão mais aprofundada."

O presidente do colegiado afirma que há um projeto de lei sobre o tema em discussão na comissão que já está "bem encaminhado". De autoria do deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), o texto propõe uma "regulamentação equilibrada" com a proibição dos aparelhos nas escolas de educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, e, nos demais anos, uma regulamentação que permita o uso "controlado dos aparelhos", focando atividades pedagógicas supervisionadas.

"Acredito que essa discussão deva ser levada à comissão para ouvir mais especialistas e analisar todas as evidências e possíveis impactos dessa medida, para que possamos encontrar o equilíbrio entre a proteção dos alunos e a inclusão da tecnologia no processo educativo de forma responsável e eficaz", afirma Nikolas.

O deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), que foi ministro da Educação no governo Michel Temer (MDB), avalia como "muito positiva" a iniciativa do governo federal. Ele diz que há pesquisas que mostram que o uso excessivo de telas prejudica a aprendizagem e que outros países já adotaram medidas nesse sentido.

Ele ressalta, no entanto, que é preciso conhecer o conteúdo da proposta do Executivo. "Não conheço o texto, mas vou colaborar na comissão e no âmbito do Congresso para que a gente possa avançar nessa pauta."

O deputado Pedro Campos (PSB-PE) diz que também é favorável à regulamentação, desde que haja um diálogo para preservar "a autonomia das escolas e dos professores".

"É preciso adotar medidas que fortaleçam o aprendizado escolar e protejam os nossos estudantes do uso indiscriminado dos celulares em sala de aula, sem anular a autonomia das escolas nesse processo. É preciso cautela para escutar especialistas, docentes e os próprios estudantes, para construir um ambiente escolar saudável em meio aos desafios que a tecnologia também impõe", diz.

A deputada Alice Portugal (PC do B-BA) defende que o uso de celulares nas salas de aula deve ser unicamente para fins pedagógicos, com monitoramento dos professores. Ela diz esperar que a discussão não dê espaço para disputas ideológicas.

"Espero que o debate não seja contaminado por interesses econômicos, comerciais e muito menos com viés ideológico, que não consta dessa matéria. A ideia é que o objeto pedagógico prevaleça."

A deputada Carol Dartora (PT-PR) afirma que a medida pode ajudar a combater episódios de violência nas dependências das escolas. "Entendo que menos celulares nas escolas é uma medida necessária para garantir educação de qualidade, segurança e saúde nas escolas."

A deputada Bia Kicis (PL-DF), por sua vez, afirma que o uso excessivo dos aparelhos nas salas de aula deve ser proibido pelos professores, "mas não o uso como um todo". "Quando se trata de doutrinadores em sala de aula, os alunos se protegem filmando os abusos", diz.