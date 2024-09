Inclusão além do marketing ainda é desafio nas escolas, dizem pais e especialistas

São Paulo

Encontrar escolas que se apresentam como inclusivas não é tão difícil hoje em dia. O complicado é achar aquelas em que a inclusão vá além do discurso e da propaganda, afirmam especialistas e pais de crianças e jovens com deficiência.

"É comum que as escolas não tenham currículos de inclusão e coloquem alunos com autismo, com TDAH [Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade] ou com outra dificuldade para tentar seguir o mesmo conteúdo oferecido para todos. Não pensam o que querem para cada estudante", afirma Lilian Feingold Conceição, psicóloga e orientadora educacional que se especializou em educação inclusiva.

A conscientização sobre a importância da inclusão social é um dos propósitos do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. A data foi instituída por lei no país em 2005. Dez anos depois, em 2015, foi assinada a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura os direitos das pessoas com deficiência, entre eles o acesso a uma educação de qualidade em escolas públicas ou privadas.

Crianças em sala da escola em São Paulo, em imagem ilustrativa - Danilo Verpa - 20.abr.2023/Folhapress

No Brasil, mais de 6 milhões de estudantes têm algum tipo de deficiência ou transtorno de aprendizagem, 12,8% do total, de acordo com um levantamento da Equidade.info, iniciativa ligada à Escola de Educação da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos.

Na rede privada, em especial, palavras como inclusão e diversidade são, muitas vezes, "colocadas em uma prateleira" sem que esses valores estejam contemplados em seus projetos pedagógicos, afirma a orientadora.

"As escolas particulares acabam se constituindo como produtos, estão dentro de um mercado e disputam os alunos. Boa parte levanta determinadas bandeiras verificando o que a sociedade quer naquele momento", diz.

Advogada que presta consultoria sobre inclusão para famílias e escolas, Alynne Nunes diz que, "embora na rede pública o problema seja certamente mais profundo, com crianças sem laudos e sem atendimento, há muita negligência em escolas particulares".

"Temos que lembrar que a rede particular não é feita de escolas de elite –e mesmo essas não estão livres de ter problemas. Mas existem muitas escolas particulares de classe média, média baixa, e os problemas de falta de estrutura são grandes."

Presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo e mãe de um jovem com autismo, Camilla Varella afirma que processos na Justiça envolvem uma série de colégios que se dizem inclusivos, até mesmo os mais caros.

É o caso da ação judicial movida pela família de Vicente, 16 (nome fictício), que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) nível 1 —precisa de apoio ocasional— com altas habilidades —é superdotado.

Sua dificuldade principal é o convívio social. A escola, portanto, precisaria estar apta a desafiá-lo no conteúdo e, ao mesmo tempo, dar apoio na interação social. Ele foi matriculado em um dos colégios mais caros de São Paulo, que, segundo sua mãe, tem um discurso inclusivo e de apoio à diversidade.

Mas Vicente acabou se tornando vítima de bullying e de acusações de assédio. Segundo conta a mãe, o jovem faz cálculos de matemática de nível superior, mas, em alguns aspectos, parece uma criança e não consegue entender alguns códigos sociais.

A escola, afirma, só concordou em oferecer esse apoio depois que a família entrou com uma ação na Justiça. E, como mediador, foi colocado um professor sem preparo relacionado ao autismo.

O jovem tem sido também impedido pela escola de participar de excursões, o que para a mãe reforça o preconceito dos colegas. Ela afirma que um dos maiores problemas é a falta de um trabalho de conscientização para toda a comunidade escolar: professores, funcionários, alunos e famílias.

Lilian Feingold Conceição diz que a inclusão, se for feita de forma equivocada, pode gerar insegurança para todos na escola, o que, obviamente, complica ainda mais a situação daqueles que têm deficiência ou algum transtorno de aprendizado.

"Mesmo em escolas que se dizem inclusivas, em que todas as famílias, ao matricular seus filhos, compram essa ideia, há o risco de que alguns pais passem a se questionar: ‘Será que isso não atrapalha? Será que não vai atrasar o aprendizado?’", diz.

A psicóloga defende um trabalho profundo de conscientização para mostrar que a inclusão é positiva para todos e para "descaracterizar a meritocracia". "A melhor escola não pode ser aquela que coloca um aluno no 1º lugar de medicina da USP, mas a que, além disso, coloca o aluno com autismo em seu melhor desempenho."

Taiza Stumpp, professora e pesquisadora da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) que coordena um grupo de estudo sobre o autismo e o Observatório de Saúde Mental da universidade, diz que famílias de crianças e jovens com TEA relatam pressão de alguns pais de crianças típicas (como são chamadas aquelas que não têm deficiência ou transtorno de aprendizado) para um ensino centrado no conteúdo. "A escola sente que ‘deve explicações’ a esses pais sobre a inclusão", explica.

Tanto em escolas públicas quanto em privadas, conta, os pesquisadores se deparam com profissionais "aflitos", sem formação e protocolos para colocar a inclusão em prática. "A falta de apoio gera estresse para os professores e para as famílias", diz. "Entre as demandas estão a falta de material didático especial e de um desenho pedagógico concebido com a colaboração dos professores, profissionais especializados, gestores e as famílias, que pense em cada um dos estudantes."

Para o próximo ano, o grupo da Unifesp terá um curso de formação de professores e gestores escolares, com a participação de famílias de estudantes com TEA.