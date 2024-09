Inscrições para o vestibular Unesp 2025 começam nesta quarta-feira (4)

São Paulo

A Unesp (Universidade Estadual Paulista), uma das principais universidades públicas do país, abre inscrições para o seu vestibular 2025 às 10h (de Brasília) desta quarta-feira (4) até 23h59 do dia 10 de outubro, apenas pelo site da Fundação Vunesp.

A taxa de inscrição é de R$ 210. O prazo para os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa foi encerrado em 1º de setembro. Os resultados dos requerimentos dos benefícios serão divulgados em 26 de setembro, nos sites da Unesp e da Vunesp.

Prédio da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu - Eliete Soares - 8.nov.23/ACI Unesp/Divulgação

Ao todo, a instituição oferece 6.596 vagas em 24 cidades do estado. O vestibular será realizado por dois sistemas de inscrição: Sistema Universal (SU) e o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). O SU oferece 3.751 vagas e o SRVEBP, 2.845. Além dessas, ainda há 934 vagas pelo Provão Paulista, destinadas a alunos do ensino público.

O SRVEBP destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% dessas vagas são destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

São 136 cursos de graduação, com 186 diferentes opções de entradas em 64 carreiras diferentes, sendo 17 na área de biológicas, 24 na área das exatas e 23 na área das humanidades.

As provas do Vestibular Unesp serão realizadas em 15 de novembro (primeira fase) e 8 e 9 de dezembro (segunda fase), em 35 cidades, sendo 31 municípios em todas as regiões do estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades:

Araçatuba (126 vagas)

Araraquara (764)

Assis (352)

Bauru (992)

Botucatu (538)

Dracena (70)

Franca (369)

Guaratinguetá (274)

Ilha Solteira (265)

Itapeva (66)

Jaboticabal (252)

Marília (400)

Ourinhos (54)

Presidente Prudente (529)

Registro (64)

Rio Claro (423)

Rosana (58)

São João da Boa Vista (70)

São José do Rio Preto (391)

São José dos Campos (108)

São Paulo (185)

São Vicente (72)

Sorocaba (72)

Tupã (102)

O Manual do Candidato foi divulgado com todas as orientações sobre o exame.

Calendário

Inscrições: de 10h de 4.set a 23h59 de 10.out

Primeira fase: 15.nov (prova de conhecimentos gerais)

Divulgação da lista de aprovados para a 2ª fase: 2.dez

Segunda fase:

8.dez - Prova de Conhecimentos Específicos (ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e matemática)

Prova de Conhecimentos Específicos (ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e matemática) 9.dez - Prova de conhecimentos específicos (linguagens e redação)

Publicação do resultado final: 31.jan.2025