Por que escolas dos EUA estão correndo para proibir celulares?

Os celulares se tornaram uma praga escolar. Mais de 70% dos professores do ensino médio afirmam que a distração dos alunos com o telefone é um "grande problema", de acordo com uma pesquisa realizada neste ano pelo Pew Research.

Por isso, autoridades estão fazendo um esforço bipartidário para reprimir o uso desenfreado de celulares por parte dos alunos. Até agora, pelo menos oito estados dos Estados Unidos aprovaram leis, emitiram ordens ou adotaram regras para reduzir o uso de telefones entre os alunos durante o horário escolar.

O problema não é simplesmente que algumas crianças e adolescentes usem compulsivamente aplicativos como Snapchat, TikTok e Instagram durante as aulas, distraindo seus colegas e a si próprios. Em muitas escolas, os alunos também usaram seus telefones para intimidar, assediar sexualmente e compartilhar vídeos de ataques físicos contra seus colegas.

Mala onde se armazenam os celulares confiscados, em Orlando, Flórida - Zack Wittman/NYT

Mas as restrições aos celulares podem ser difíceis de serem aplicadas pelos professores sem regras em toda a escola que exijam que os alunos coloquem seus telefones em armários ou outros locais.

Agora os legisladores estaduais, juntamente com alguns governadores, estão pressionando por restrições mais homogêneas nas escolas públicas.

Com o novo ano letivo já em andamento em alguns estados, essas novas regras estão entrando em vigor.

Aqui está o que você precisa saber.

Por que as escolas estão restringindo os smartphones?

Os alunos muitas vezes são alvo de cyberbullying e disparo de mensagens de texto e notificações de redes sociais durante a aula. Estudos mostraram que telefones celulares, mensagens de texto e até "nomofobia" –o medo de não ter acesso ao telefone– podem distrair os alunos e prejudicar a aprendizagem.

Os estados esperam que proibir o uso de telefones na sala de aula reduza as distrações na aprendizagem, bem como o uso indevido de tecnologia pelos alunos.

Algumas escolas particulares também estão proibindo os telefones. No início de agosto, o diretor da Georgetown Day School em Washington, D.C., escreveu na The Atlantic que era "hora de remover os telefones das escolas".

Banir celulares funciona?

Os professores afirmam que a proibição de telefones na sala de aula melhorou a capacidade dos alunos de se concentrarem em suas tarefas e trabalharem em grupos. Algumas escolas também descobriram que as proibições reduziram o bullying relacionado a telefones e brigas entre os alunos.

Mesmo assim, os banimentos podem ter um efeito limitado sobre o problema maior da tecnologia na sala de aula.

Alguns alunos usam laptops ou tablets fornecidos pela escola em suas aulas durante grande parte do dia, com distrações como YouTube ou videogames a um clique de distância. Estudos descobriram que o uso de laptops na sala de aula pode ter um impacto negativo e distrativo na aprendizagem dos alunos.

Os alunos também usam dispositivos escolares para intimidar seus colegas. A Bark, um serviço de monitoramento de riscos que verifica as contas do Google e Microsoft administradas pelas escolas, apontou em julho que havia documentado mais de 8,5 milhões de casos de cyberbullying escolar no Google Docs desde 2019 –e mais de meio milhão de casos de cyberbullying envolvendo alunos no Microsoft Teams.

A Microsoft disse que o Teams oferece uma ampla gama de controles que as escolas podem usar para supervisionar ou bloquear as conversas dos alunos.

O Google disse que seus produtos educacionais tinham ferramentas para que os alunos denunciassem o bullying às escolas. As configurações em seu software educacional e nos laptops Chromebook fornecidos pelas escolas permitiam que as escolas bloqueassem determinados sites e aplicativos.

Onde começaram as proibições de celulares?

No ano passado, a Flórida aprovou uma lei que exige que as escolas públicas impeçam os alunos de usar dispositivos sem fio pessoais, como smartphones e fones de ouvido, durante o horário das aulas. As escolas públicas do condado de Orange, em Orlando, o oitavo maior sistema escolar do país, foram ainda mais longe, proibindo os alunos de usar seus telefones durante todo o período escolar.

A medida da Flórida também exige que os distritos escolares bloqueiem o acesso dos alunos às plataformas de redes sociais no wi-fi da escola e proíbe especificamente o TikTok em dispositivos fornecidos pelas unidades. As exceções ao uso de celulares são para atividades educacionais "quando expressamente pedido" por um professor.

Quais são os próximos estados?

Vários estados seguiram a Flórida, aprovando leis ou adotando novas regras neste ano que, com exceções limitadas, proíbem o uso de celulares pelos alunos durante a aula ou durante todo o período escolar. Isso inclui Indiana, Louisiana e Carolina do Sul.

Outros estados aprovaram novas políticas ou medidas de financiamento para ajudar as escolas a controlar o uso de celulares pelos alunos.

A Pensilvânia recentemente destinou milhões de dólares em subsídios para as escolas comprarem bolsas com cadeado para armazenar os telefones dos alunos, enquanto Delaware alocou recentemente US$ 250 mil para as escolas testarem sacolas com travas para telefones.

Na Virgínia, o governador Glenn Youngkin emitiu uma ordem executiva em julho orientando as agências estaduais a desenvolver políticas e procedimentos de "sem celular" para as escolas adotarem até o início do próximo ano. Novas leis em Minnesota e Ohio exigirão que as escolas adotem políticas para limitar o uso de celulares no próximo ano.

O governador Gavin Newsom da Califórnia e a governadora Kathy Hochul de Nova York disseram que trabalhariam com os legisladores estaduais em legislação para lidar com o uso de telefones pelos alunos nas escolas.

Como as escolas estão aplicando as proibições?

Algumas escolas agora estão correndo para alertar as famílias sobre as novas regras de celulares e colocá-las em prática.

Entre eles está o Sabine Parish, um pequeno distrito no oeste da Louisiana, que postou um aviso online alertando os alunos e pais que "todos os celulares e smartwatches devem ser guardados em armários ou desligados" durante o horário das aulas.

Para cumprir a nova lei de Indiana, a Corporação Escolar da Comunidade de Franklin Township, um pequeno distrito em Indianápolis, recentemente adotou novas regras proibindo os alunos de usarem celulares pessoais, laptops ou consoles de videogame durante as aulas.

Muitas escolas agora exigem que os alunos deixem seus celulares em suportes semelhantes a sapateiras durante as aulas –ou coloquem os aparelhos em armários, ou em bolsas com cadeado durante o período escolar. Outros distritos confiscam os celulares dos alunos pegos violando as regras e trancam os aparelhos em armários especializados de "prisão de celulares" pelo resto do dia escolar.

O que os alunos e os pais pensam?

Muitos pais que costumavam enviar mensagens de texto ou ligar livremente para seus filhos se opõem às proibições gerais de celulares.

Embora 70% dos pais concordem que o uso de celulares entre os alunos deve ser "proibido durante as aulas", mais da metade acha que os alunos deveriam poder usar seus celulares "às vezes", como durante o almoço ou o recreio, de acordo com uma pesquisa este ano pela União Nacional de Pais.

Alguns alunos também se opõem às proibições de um dispositivo no qual confiam para fazer anotações na escola, fotografar tarefas como trabalhos de arte ou fazer planos para encontrar seus amigos durante o almoço. Críticos disseram que as proibições de celulares também poderiam prejudicar desproporcionalmente os alunos com responsabilidades de adultos, como trabalhar após a escola ou cuidar de parentes doentes.

