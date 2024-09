'Sem celular na mão, as coisas mudam para os alunos', afirma especialista

São Paulo

O plano do governo Lula (PT) de banir o uso do celular em escolas divide especialistas. O anúncio, por meio do MEC (Ministério da Educação), deve acontecer em outubro, mês em que se comemoram o Dia das Crianças e o do Professor.

Tássia Cruz, professora da FGV (Fundação Getulio Vargas) e pesquisadora do tema, vê como positivo o anúncio do governo. "A experiência internacional nos mostra a importância disso. Sem celular na mão, as coisas mudam para os estudantes."

Alunos pegam de volta, no horário da saída, seus celulares em caixa que guarda os aparelhos na Escola Castanheiras, em Tamboré, na Grande São Paulo - Divulgação

Ela cita as experiências de países como Japão e Coreia do Sul, onde a tecnologia é mais comum na rotina escolar, mas são aparelhos desenvolvidos especificamente para aqueles fins.

Para ela, por mais que o celular possa ser usado para fins pedagógicos, não é a prática mais comum. O uso do estudante é quase restrito às redes sociais, tirando a concentração, afirma. Os celulares também têm muita influência na interação entre alunos, diz Cruz. Deixá-los de fora do recreio, por exemplo, pode fortalecer laços de amizade, na opinião da professora.

Em entrevista à Folha, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a pasta está trabalhando na elaboração de um projeto de lei porque apenas uma recomendação seria muito frágil. "Nosso objetivo é oferecer às redes de ensino segurança jurídica para que possam implementar as ações que estudos internacionais já apontam como mais efetivas, no sentido do banimento total [dos celulares nas escolas]", disse.

O ministro afirmou que "estudos mostram que o banimento tem impacto positivo não apenas na atenção em sala de aula e no desempenho dos estudantes, mas também na saúde mental dos professores".

Catarina de Almeida Santos, professora da UnB (Universidade de Brasília) e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, acredita ser precipitado impor o banimento de celulares em todas as escolas.

Para ela, isso deveria ser algo escalonado. Primeiro, restringir o uso, testar meios de fazer isso e avaliar as consequências. Depois, discutir também o excesso do que chama de plataformização dos processos educativos —uso de aplicativos e recursos como as apostilas digitais utilizadas nos estados.

"Temos que amadurecer o conceito do uso de celular e suas possibilidades durante as aulas antes de realizar o banimento. A gente ainda não encarou isso com seriedade."

Ela complementa que o uso dos aparelhos vai muito além da sala de aula, e uma visão geral do problema deveria ser considerada pelo governo antes de qualquer decisão.