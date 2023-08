Nadar em águas abertas pode ser terapêutico, mas exige treino

The New York Times

Muitas pessoas acham a ideia de nadar em águas abertas um pouco assustadora. As ondas, as marés e água profunda as desanimam. Mas, para quem se aventura, é um desafio divertido e emocionante que faz bem para o corpo e a mente.

A natação em águas abertas encerra uma longa lista de benefícios. Pelo fato de ser praticada na natureza, pode ser terapêutica: um estudo feito em 2020 com novatos na natação ao ar livre descobriu que após dez sessões semanais eles relataram ter tido menos episódios de mau humor e ter sentido uma melhora geral em seu bem-estar. Como é o caso com muitos esportes de resistência, a natação em águas abertas fortalece o sistema cardiovascular, mantém o coração saudável e reduz o risco de diabetes. Como a natação em piscina, é um treino que trabalha o corpo inteiro, envolvendo braços e pernas.

"Nadar em um lago ou no mar é uma experiência muito menos controlada que nadar numa piscina", disse K.J. Kroetch, treinadora certificada da U.S. Masters Swimming, uma organização nacional de natação para adultos.

Veja como começar.

Comece treinando na piscina

Nadar em água escura e fria pode ser intimidante. Sara Castellano, professora de educação especial de Lafayette, Colorado, começou a praticar natação em águas abertas há dez anos, nadando em um reservatório. "Pareceu horrível e assustador", ela disse. "Nem consegui mergulhar meu rosto na água na primeira vez."

Seus colegas nadadores a persuadiram a voltar, e desde então ela se tornou participante regular em provas de longa distância. Mas para isso foi preciso primeiro aprender algumas técnicas chaves na piscina.

A primeira delas é aprender a respirar de ambos os lados do corpo quando está fazendo nado livre —o estilo mais eficiente em águas abertas—, porque assim você poderá virar a cabeça para o lado oposto ao do sol ou das ondas quebrando. Pratique nadar respirando a cada terceira braçada.

Você também vai precisar a aprender a "mirar" em águas abertas, para poder monitorar onde você está em relação à praia e para onde está indo. Você pode treinar isso na piscina, levantando a cabeça a cada poucas braçadas para identificar objetos em volta, como uma espreguiçadeira ou outro objeto. Com a prática, você vai aprender a mirar em um movimento fluido, sem interromper suas braçadas, e a alongar os intervalos passados em erguer a cabeça.

Para terminar, use a piscina para praticar nadar por trechos mais longos sem intervalos. Se você já está acostumado a nadar 1.000 metros separado em blocos curtos, experimente fazer dois blocos de 500 metros cada. Depois disso, tente fazer os mil metros completos sem parar para descansar.

Depois parta para as águas abertas

Para acostumar-se a nadar no mar e em lagos, muitas vezes é preciso superar o medo, disse Dan Simonelli, nadador maratonista residente em La Jolla, Califórnia, e fundador da Open Water Swim Academy.

"Um receio comum é topar com animais na água", ele disse. O medo de dar de encontro com águas-vivas, tubarões ou outros animais pode fazer sua imaginação correr solta. Mas interações com animais ou peixes são ocorrências raras, disse Simonelli.

Estar em águas abertas também pode induzir pânico —quando seus pés não encostam no fundo, por exemplo, ou quando a água fica revolta. Para minimizar essa sensação, mergulhe a cabeça debaixo d’água quando ainda estiver no raso, para se acostumar.

"Isso vai desencadear processos físicos em seu corpo, como frequência cardíaca e respiração acelerados", explicou Kroetch.

Nas primeiras vezes que você se aventurar em águas abertas, nade acompanhando a linha da costa, numa profundidade em que você ainda consiga encostar os pés no fundo, ou em uma enseada protegida ou um lago. Guarde em mente que o mar encerra desafios próprios, como as ondas, as correntes e as contracorrentes. Se estiver nadando em um lugar que tiver salva-vidas, pergunte a eles primeiro sobre as correntes, as marés e outros perigos. Avise que você está saindo na água, para que possam ficar de olho em você.

Antes de partir, identifique alguns pontos de referência em terra para ajudar a se situar: cadeiras de salva-vidas, casas ou hotéis. E, finalmente, vá com calma. "Comece tranquilo e devagar, usando um padrão respiratório controlado para se conservar calmo", recomendou Simonelli. Se ficar nervoso, vire de costas e boie um pouco até ficar mais calmo.

Equipamentos

Quando estiver nadando em águas abertas, é aconselhável ficar altamente visível aos barcos que possam passar ao lado. A melhor opção é nadar ao lado de outra pessoa em um caiaque ou sobre um paddleboard. A segunda melhor opção é nadar em um grupo de nadadores em águas abertas. Se você fizer questão de sair sozinho, não deixe de usar touca de natação bem colorida e pense na possibilidade de usar uma bóia pessoal amarrada à cintura.

Leve dois óculos para poder escolher o melhor: um para dias nublados e um espelhado para dias de sol. Uma roupa de mergulho de triatlo pode mantê-lo aquecido e proporcionar flutuação melhor, se bem que os nadadores mais adeptos das águas abertas muitas vezes prefiram sentir a água em contato direto com o corpo.

Se você estiver preocupado com a temperatura baixa da água, outra dica é usar protetores de ouvidos para natação. "Eles dão uma sensação surpreendente de aquecimento", disse Castellano.

Preveja que a primeira vez que você nada em águas abertas seja um pouco assustadora. Mas Simonelli encoraja as pessoas a não desanimar, mas continuar nadando. "Para mim, é uma meditação em movimento. É liberdade. Você está em um espaço aberto da natureza, e a energia da água é palpável."

Tradução de Clara Allain