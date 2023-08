Sentir muita dor em procedimentos não é normal; saiba como falar com seu médico

The News York Times

As mulheres tinham ouvido falar que a FIV (fertilização in vitro) seria difícil, mas muitas delas estavam em choque ao descobrir como o procedimento era doloroso.

"Eu senti tudo", comentou uma mulher. "Eu estava transpirando muito e dizendo aos médicos que estava sentindo dor demais, que eles precisavam parar."

Os relatos das mulheres ganharam destaque no podcast "The Retrievals", da Serial Productions e do New York Times. O podcast relata o que aconteceu quando 200 mulheres em uma clínica de fertilidade de Yale foram submetidas à retirada de óvulos com analgesia insuficiente, porque uma enfermeira estava roubando seu medicamento contra a dor, fentanil, e substituindo-o por soro fisiológico.

O que essas mulheres sofreram foi incomum, mas o controle insuficiente da dor por parte de profissionais de saúde é algo que ocorre com grande frequência.

Menos de metade dos pacientes com dor pós-operatória diz que recebeu alívio adequado da dor, segundo a Academia Nacional de Medicina dos EUA - Dragana Gordic/Adobe Stock

A maioria dos profissionais de saúde não tem treinamento formal em controle da dor, disse a dra. Shravani Durbhakula, anestesiologista e especialista em dor no Centro Médico da Universidade Vanderbilt, em Nashville. "Administrar medicação contra dor é uma arte", ela disse.

Segundo a Academia Nacional de Medicina, menos de metade dos pacientes com dor pós-operatória dizem que receberam alívio adequado da dor. Além disso, quando os pacientes informam sentir dor, há disparidades raciais, socioeconômicas e de gênero no tratamento que recebem.

Se você sente que sua dor está sendo desprezada antes, durante ou após um procedimento, o que fazer? Quatro médicos especializados no tratamento da dor compartilharam suas recomendações.

CONFIE EM SEU INSTINTO

Se você sente que algo não está bem, geralmente é porque não está.

Você pode se perguntar, como fizeram muitas das mulheres no The Retrievals, se o nível de dor que está sendo é "normal".

Uma das primeiras pistas é dada por seus sinais vitais. Se sua frequência cardíaca e pressão sanguínea estiverem subindo durante um procedimento, por exemplo, isso deveria ser um alerta grande para o médico e para você mesma que a dor que você está sentindo é fora do comum.

Reclame se você estiver se sentindo incomodada, aconselhou a dra. Tina Doshi, diretora dos serviços de dor crônica para pacientes internados no Hospital Johns Hopkins em Baltimore.

Para ela, os médicos podem e devem "ajustar o plano de tratamento de acordo, mesmo que seja durante o próprio procedimento".

E, se seu médico não acha que um medicamento específico é apropriado —um opioide, por exemplo—, peça uma explicação sobre em que situação o médico o usaria.

Depois pergunte quais são suas opções atuais, sugeriu Durbhakula, e descubra o que acontece se essas opções não funcionarem.

FALE DA DOR ANTES DO PROCEDIMENTO

Se você vai fazer um procedimento após o qual poderá sentir desconforto, o médico deve conversar com você francamente sobre como provavelmente será a experiência, o nível de desconforto que você pode sentir e o tempo previsto de recuperação.

Mesmo que seu médico não trate especificamente dessas questões, "faça tantas perguntas forem precisas para você ter a clareza necessária para se sentir à vontade", disse Durbhakula.

Finalmente, se você não costuma se sentir bem com determinados procedimentos (odontológicos, por exemplo), se tem um histórico de precisar de mais anestesia ou ter enfrentado dificuldade com o controle da dor, seja franca sobre isso, aconselhou a dra. Natalie Strand, professora adjunta de medicina da dor e vice-diretora de pesquisas sobre dor da Clínica Mayo no Arizona.

"Isso não quer dizer que você seja fraca", ela disse. "Vai ajudar o médico a traçar um plano de controle da dor para você."

FALE COM FRANQUEZA

A dor é algo subjetivo. Quando estiver falando com o médico, descreva sua experiência com a maior franqueza possível, recomendou Strand, "sem se julgar, sem medo ou constrangimento".

Você pode dizer coisas como "os espasmos de dor que sinto nas costas não me deixam dormir à noite", ou "a dor está me impedindo de fazer as atividades que gosto, como natação".

Lembre que sua avaliação não é errada nem imprecisa, mesmo que alguém que você conheça sofreu muito menos dor ao passar pelo mesmo procedimento. "Diferentes pessoas têm sensibilidade diferente aos mesmos estímulos dolorosos", explicou Durbhakula.

A recomendação dos especialistas: deixe que o profissional médico procure uma solução.

TRAGA UM ACOMPANHANTE PARA LHE DAR APOIO

Se você sentir que você e o médico não estão se comunicando bem, marque um retorno presencial e traga uma parente ou amiga junto para compartilhar suas próprias observações e ajudar você a esclarecer o que tem a dizer.

Nessa consulta é importante falar da dor que está impedindo você de viver sua vida, aconselhou o dr. Johnathan H. Goree, diretor da divisão de dor crônica da Universidade do Arkansas para as Ciências Médicas.

Às vezes, disse Goree, ele pede ao acompanhante que compartilhe insights sobre a paciente e "dê informações sobre como a pessoa anda dormindo, como ela caminha, como ela se movimenta pela casa. Tudo isso pode contribuir para minhas decisões sobre a dor."

PROCURE UMA SEGUNDA OPINIÃO

Se ainda assim você sentir que não estão lhe dando ouvidos, Doshi recomendou dizer alguma coisa como: "Acho que não estamos de acordo. Há outro profissional com quem eu possa falar?"

Muitos centros de saúde têm um departamento de defesa dos pacientes. Esse departamento deve investigar seu caso e levar sua queixa a sério, disseram os especialistas.

Finalmente, procure uma segunda opinião de um profissional médico de um consultório ou clínica diferente.

"A dor relatada é dor que precisa ser cuidada", disse Strand. "Seja persistente."

Tradução de Clara Allain