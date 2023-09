O que é a hérnia que levou Bolsonaro à cirurgia e quais os seus sintomas

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por procedimentos cirúrgicos nesta terça-feira (11) para correção de hérnia de hiato, quando uma parte do estômago escorrega do abdome para o tórax por causa do afrouxamento do hiato, uma abertura do diafragma que serve de passagem para o esôfago. Foi feita também o reparo do desvio de septo.

A correção de hérnia teve como objetivo, segundo a assessoria do ex-presidente, tratar refluxo, soluços e tosses secas contínuas. A cirurgia no septo foi indicada para melhorar a condição respiratória. Os procedimentos ocorreram sem intercorrências e Bolsonaro segue em recuperação.

Mais comum em adultos acima de 50 anos, a hérnia no local tem a obesidade como fator de risco. Não é raro que desapareça após emagrecimento, assim como ao término de gestações. Em ambos os casos a pressão abdominal diminui, reposicionando o estômago.

Hiato é um abertura do diafragma que serve de passagem para o esôfago - Adobe Stock

O problema atinge cerca de 7% da população brasileira e a correção é a principal intervenção cirúrgica para tratamento de refluxo crônico. O sintoma é normalmente associado com ingestão de alimentos ácidos, refeições volumosas antes de dormir, ou até mesmo com a postura ao deitar, embora possa acometer a todos ocasionalmente.

O retorno do conteúdo do estômago ao esôfago ocorre porque a válvula (o esfíncter esofágico inferior) entre os dois órgãos não se fecha após dar passagem aos alimentos. No entanto, caso se torne sistemático, e ocorra várias vezes ao dia, trata-se de uma doença: o refluxo gastroesofágico.

Seu sintoma mais comum é a azia (sensação de queimação na garganta), mas também pode se apresentar na dificuldade em engolir, pigarros e arrotos em excesso, além da dor ou desconforto na região do tórax ou do abdome.

"Nós sabemos que alguns hábitos são importantes para diminuir o refluxo: dormir com a cabeceira elevado, não deitar de estômago cheio, dieta fracionada, evitar alimentos gordurosos e a ingestão de líquidos em excesso nas refeições", descreve Sérgio Pessoa, presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia.

Ele indica que, além de respeitar restrições alimentares, "a grande maioria das pessoas consegue conviver com o refluxo tomando remédios continuamente ou esporadicamente"

O presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Antonio Campos, pondera que os medicamentos agem apenas na acidez do estômago. "O que tem que ser entendido é que eles não impedem que o líquido volte, só fazem com que o que volte não queime tanto".

Qual é, então, a correlação entre a doença do refluxo e a hérnia? Campos indica que quando há a doença, em 80 a 90% dos casos há algum nível de alteração na anatomia do estômago. Mas a recíproca não é verdadeira: em grande parte dos portadores da hérnia, não há refluxo.

Não é nem o tamanho que determina a gravidade dos sintomas. "Tem pacientes com hérnia relativamente grande e pouco refluxo, e vice-versa", diz Campos.

O que determina a necessidade de intervenção cirúrgica, como no caso de Bolsonaro, é justamente a manifestação e a intensidade dos sintomas associados ao refluxo gastroesofágico.

A cirurgia envolve internação hospitalar e anestesia geral. O procedimento é de baixo risco e a decisão pela intervenção leva em consideração a idade e comorbidades do paciente. Normalmente a via de acesso é laparoscópica, a partir de pequenos furos, com operação por vídeo.

Casos mais graves e duradouros de refluxo, se não tratados, levam a infecções e úlceras no esôfago. É possível ainda que a condição avance, levando a lesão crônica das células que aumentam a chance de câncer de esôfago.