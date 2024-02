Está se sentindo estagnado? Veja 5 maneiras de impulsionar sua vida

The New York Times

Do lado de fora, parecia que Adam Alter estava deslizando. Aos 28 anos, ele havia obtido um doutorado em psicologia em Princeton e logo depois conseguiu um emprego como professor titular na Stern School of Business da N.Y.U. Mas ele se sentia paralisado.

Preparar-se para ensinar enquanto fazia pesquisa ao mesmo tempo se tornou avassalador, especialmente depois de ter acabado de sair de cinco anos intensos de pós-graduação. E embora ele estivesse frequentemente cercado de pessoas na cidade de Nova York, ele sentia falta de ter uma rede próxima de amigos.

Ele comparou isso a estar preso em uma esteira rolante. "Eu estava construindo uma carreira para mim", ele disse, "mas não tinha certeza se esses eram os caminhos em que eu queria ter sucesso".

Alter, que agora é professor há 15 anos, dedicou grande parte de sua carreira à pesquisa sobre a sensação de estar paralisado. Em 2020, ele pesquisou centenas de pessoas sobre o assunto, e todos os entrevistados disseram que se sentiam estagnados em pelo menos uma área: perseguições criativas fracassadas, carreiras estagnadas, relacionamentos insatisfatórios, incapacidade de economizar dinheiro —a lista continuava.

POR QUE FICAMOS PARALISADOS

Cair em uma rotina ou se sentir estagnado de vez em quando é uma experiência universal, disse Alter, cujo último livro, "Anatomia de uma Descoberta", oferece 100 maneiras de se libertar.

Por quê? Ao enfrentar qualquer objetivo de longo prazo, você inevitavelmente encontrará um platô, ele disse. E como alguns objetivos não têm pontos finais claros, pode ser difícil sentir que você está progredindo.

Outros pontos de estagnação podem surgir de grandes mudanças na vida, como doença, ter um bebê, mudar-se ou ser demitido. Alter descobriu que as pessoas tendem a ser especialmente reflexivas ao se aproximar de uma nova década, por exemplo, aos 29 ou 39 anos, e que esses momentos de virada podem parecer avassaladores quando a vida não está indo como planejado.

COMO SE LIBERTAR

FAÇA UMA 'AUDITORIA DE FRICÇÃO': A auditoria de fricção é uma maneira que as organizações usam para eliminar áreas de ineficiência. Indivíduos podem aplicar os mesmos princípios em suas próprias vidas, identificando as coisas que criam obstáculos e adicionam complicações ou estresse, disse Alter.

Para começar, tente perguntar: Estou repetindo certos padrões que não são úteis? Existem certas coisas que faço regularmente e não gosto? O próximo passo é eliminar ou suavizar cada ponto de fricção.

Digamos que você deteste seu trajeto diário, mas se sinta impotente para mudá-lo. Alter sugeriu perguntar a si mesmo: "Qual é a parte que torna isso menos atraente?" Que mudanças específicas você pode fazer para resolver o problema? Será útil ouvir um ótimo podcast ou audiolivro? Se você dirige, pode começar uma carona com outros colegas de trabalho? Existe uma maneira de trabalhar em casa com mais frequência?

REMODELE PENSAMENTOS NEGATIVOS: Talvez você se envolva em "catastrofização", ou pense que o pior vai acontecer. Ou talvez você seja excessivamente duro consigo mesmo e tenha um caso de "deveria", como em: "Eu deveria ter feito mais no trabalho", mesmo quando você realizou uma boa quantidade.

Pensamentos persistentes como esses podem criar estresse e interferir em seus objetivos, disse Judy Ho, neuropsicóloga clínica e professora associada da Universidade Pepperdine.

Tente reformular seu pensamento, sugere Ho. Por exemplo, em vez de "Vou fracassar neste projeto", você pode pensar: "Vou fazer o melhor que posso e, se estiver com dificuldades, vou pedir ajuda". Por fim, ela disse, tente avaliar seus pensamentos de forma objetiva: "Estou tendo esse pensamento. Qual é a evidência para isso? E qual é a evidência contra isso?"

TENTE 'PREVER O FUTURO': "Imagine uma vida futura em que você esteja livre", disse Sarah Sarkis, psicóloga clínica e coach executiva em Boston. Como seria? Como você se sentiria?

Então, pense nas etapas específicas que ajudariam você a trabalhar em direção a essa visão. Escreva essas etapas —de preferência à mão. Isso nos ajuda a nos comprometer com elas, disse Sarkis.

E não espere até se sentir "pronto", acrescentou. Faça pelo menos uma etapa por dia, se puder —mas seja gentil consigo mesmo se não puder. Se você pular um dia ou dois, comece novamente amanhã. "Pinte o futuro que você está buscando", disse Sarkis. "Trace um plano para chegar lá."

COMPARTILHE SEU OBJETIVO: Contar para outras pessoas sobre seus planos também pode ser útil. Adam Cheyer, co-criador da Siri e vice-presidente de Experiência em Inteligência Artificial na Airbnb, disse que isso foi crucial para o seu sucesso.

"Apenas o ato de colocar as palavras no mundo agora faz você acreditar, faz você se comprometer", ele disse para uma plateia na Universidade da Califórnia, Berkeley. O benefício adicional é que as pessoas podem querer ajudá-lo. "De alguma forma, o universo vai ajudá-lo a alcançar esse objetivo", ele disse. "Isso tem sido uma ferramenta enorme para mim".

FAÇA ALGO SIGNIFICATIVO: Passar tempo em atividades que estejam alinhadas com seus valores "te faz avançar se você se sentir preso em áreas completamente não relacionadas à sua vida", disse Alter.

Quando ele estava se sentindo desmotivado no início de sua carreira como professor, ele encontrou um pôster em sua academia —um grupo estava procurando voluntários para ajudar a arrecadar dinheiro para a Sociedade de Leucemia e Linfoma correndo na Maratona da Cidade de Nova York.

Parecia quase como destino, ele disse; um de seus amigos havia morrido de leucemia anos antes. Durante o treinamento, ele acabou fazendo vários amigos. "Eu me senti como uma pessoa mais produtiva e isso me deu confiança para lidar com outras áreas da minha vida", disse ele. "Precisamos de significado mais do que nunca quando nos sentimos presos."