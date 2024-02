Saiba como manter seus dentes fortes e saudáveis

The New York Times

Ter dentes brilhantes e bonitos depende de cuidados do que apenas escová-los duas vezes ao dia.

Também depende da força do seu esmalte, a camada mais externa dos seus dentes e a primeira linha de defesa contra o desgaste diário.

O que você come e bebe, ou até mesmo certas condições médicas ou medicamentos, podem remover os minerais que tornam seu esmalte tão forte. E sua genética e experiências na infância também podem desempenhar um papel na resistência dos seus dentes e na sua suscetibilidade a cáries.

Aqui está o que os dentistas querem que você saiba sobre o que enfraquece seus dentes e como mantê-los fortes.

Kaitlin Brito/The New York Times

O QUE CAUSA DENTES FRACOS?

Algumas pessoas simplesmente têm esmalte mais fino ou mais frágil. Isso pode ser resultado de distúrbios genéticos relativamente raros, como a amelogênese imperfeita. Mas, na maioria das vezes, problemas de esmalte estão associados a fatores ambientais que podem interromper sua formação no útero ou na infância, diz Isabelle Chase, diretora do programa de residência em odontopediatria da Faculdade de Medicina Dentária de Harvard.

Pesquisas relacionaram problemas de saúde pré-natal, como deficiência de vitamina D ou diabetes gestacional, a uma maior incidência de defeitos de esmalte em crianças. Alguns estudos também sugeriram que a desnutrição na infância e doenças na primeira infância, como sarampo, pneumonia ou até mesmo febres altas frequentes, podem estar relacionadas a um esmalte mais fraco.

Quanto mais fraco o esmalte, mais sensíveis são seus dentes, especialmente ao calor ou ao frio. Você também pode ser mais propenso a cáries, afirma Chase.

Em adolescentes mais velhos e adultos, alimentos e bebidas ácidas são responsáveis pela maioria da erosão do esmalte que os dentistas veem, diz Chase. Isso inclui sucos de frutas, bebidas esportivas, refrigerantes, água com gás e alimentos que contêm vinagre, como picles.

O café, embora um pouco ácido, não é tão erosivo quanto as bebidas cítricas e os refrigerantes, especialmente em quantidades moderadas. Mas se você adicionar açúcar à sua xícara de café pela manhã, isso pode alimentar as bactérias em sua boca, diz Chase, que então produzem ácido que pode enfraquecer seus dentes. Esse é um processo separado da erosão direta causada pelo ácido nos alimentos.

Itens que grudam nos dentes são problemáticos pela mesma razão. Se você os comer ou beber com frequência, seu esmalte perderá lentamente seus minerais e se tornará mais fraco e mais vulnerável a cáries ou lascas, afirma Daniel H. Fine, chefe do departamento de biologia oral da Faculdade de Medicina Dentária da Rutgers.

"Se você tiver uma barra de chocolate e a comer de uma vez, terá uma grande exposição a alimentos que causam a produção de ácido em seu dente", explicou ele. Mas se você a quebrar em pedaços e a comer em várias vezes, "terá múltiplas exposições ao ácido", acrescentou, o que pode causar mais danos.

Os dentes de uma pessoa, especialmente os do fundo da boca, também podem ser enfraquecidos por refluxo ácido crônico ou vômitos frequentes. Certas exposições ocupacionais, como ao ácido sulfúrico ou clorídrico, também podem aumentar o risco de erosão do esmalte.

A saliva pode evitar danos ao neutralizar o ácido na boca, diz Fine. Ela também pode revestir os dentes com minerais importantes que ajudam na remineralização, como cálcio de vegetais folhosos escuros ou fósforo de nozes, feijões e carnes.

Mas pessoas que têm boca seca crônica devido a certas condições médicas ou medicamentos podem não ter essa proteção e, portanto, também ser propensas a dentes enfraquecidos.

Um dentista pode identificar problemas de esmalte ao examinar seus dentes sob uma luz intensa ou, em alguns casos, usando um raio-X para avaliar a densidade do esmalte.

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA FORTALECER OS DENTES?

Embora alguns fatores sejam incontroláveis, ainda há medidas que você pode tomar para proteger e fortalecer seu esmalte. Escovar e usar fio dental são essenciais, diz Chase. Mas você deve esperar pelo menos meia hora a uma hora após comer ou beber para dar tempo à sua saliva de lavar os ácidos antes de escovar.

A Associação Dental Americana recomenda o uso de produtos que contenham flúor, que unem cálcio e fósforo em sua saliva para tornar o esmalte mais duro e resistente à deterioração.

Os dentistas também podem recomendar um enxaguante bucal com flúor ou prescrever uma pasta de dente com alto teor de flúor para pessoas que têm dentes mais fracos ou são mais propensas a cáries. No entanto, todos esses tratamentos são mais eficazes nas fases iniciais do dano ao esmalte, diz Fine.

Para prevenir a erosão, Chase recomenda limitar o consumo de alimentos e bebidas ácidas. Evite beber lentamente e beliscar continuamente lanches, o que expõe seus dentes aos ácidos com mais frequência e alimenta as bactérias em sua boca.

Enxágue a boca depois de comer e beba água regularmente para aumentar a produção de saliva e neutralizar alguns dos efeitos da erosão.

Agendar consultas regulares ao dentista também pode trazer benefícios, permitindo que você identifique e repare danos precocemente. Se o esmalte for continuamente corroído, o dano não pode ser revertido. Rachaduras e cáries são permanentes e a última coisa que você quer é fazer uma obturação quando estiver com dor.