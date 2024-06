Saiba como aliviar a dor causada por nós musculares

The New York Times

Se você já fez uma massagem no ombro ou usou um rolo de espuma, provavelmente encontrou alguns pequenos caroços dolorosos profundos em um músculo. Uma vez que você está ciente desses inchaços —chamados de pontos-gatilho miofasciais, ou nós musculares— pode ser difícil ignorá-los.

Mas o que exatamente são nós musculares e como eles se formam? Eles podem causar problemas a longo prazo? E quais são as melhores maneiras de se livrar deles?

Apesar de muitos comuns, poucos sabem sobre nós musculares - Sasha Arutyunova/The New York Times

O que causa nós musculares?

Os nós musculares tendem a se formar quando um músculo é sobrecarregado, seja por meio de exercício ou má postura. Eles são mais comumente encontrados no pescoço, trapézio superior e músculos superiores dos ombros, bem como na região média das costas, antebraços e panturrilhas.

Por exemplo, inclinar-se sobre um computador por horas por dia pode não parecer um treino, mas pode fatigar os músculos do pescoço, ombros, costas e antebraços, diz Josh Goldman, diretor associado do Centro de Medicina Esportiva da UCLA Health. "Seu pescoço está curvado olhando para a tela do computador por oito horas", ele disse. "Isso é uma carga bastante agressiva para o corpo."

Quando os músculos são sobrecarregados, eles podem ser danificados, fazendo com que certos pontos encurtem ou se contraiam —e permaneçam assim. Alguns pesquisadores acreditam que o tecido circundante (ou fáscia) engrossa e se torna menos elástico, criando uma bola densa. Eles teorizam que isso pode levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo e de fluidos na área, bem como à inflamação.

Por que eles doem?

Os cientistas não têm certeza do motivo pelo qual alguns nós doem e outros não, ou por que alguns doem apenas quando pressionados, enquanto outros doem o tempo todo, diz Christopher DaPrato, um fisioterapeuta da Universidade da Califórnia, São Francisco, que estuda a dor crônica em atletas.

Quando causam dor, alguns pesquisadores suspeitam que possa ser devido à proximidade das fibras musculares, fáscia e nervos. "O corpo gosta de espaço, e quando você tem esses nós, então você tem menos espaço local", afirma DaPrato.

A maioria dos especialistas não acredita que os nós musculares causem danos irreversíveis ao seu corpo, mas eles podem afetar sua capacidade de se mover confortavelmente e contribuir para a dor crônica.

Como se livrar deles?

Muitos nós desaparecerão por conta própria após uma semana ou duas. Mas alguns tratamentos podem ajudar a reduzir a dor e acelerar a cicatrização.

Homem se alongando - Sasha Arutyunova/The New York Times

Bolsas de água quente e gelo

Estudos sugerem que tanto o calor quanto o gelo podem ajudar a reduzir a dor nos pontos de tensão muscular.

Embora não desfaçam os pontos de tensão em si, as bolsas de aquecimento ou gelo são "quase sempre úteis para a melhoria dos sintomas", diz Lynn Gerber, professora emérita da Universidade George Mason, que passou décadas estudando e tratando pontos de tensão muscular.

Alongamento

O alongamento também não irá erradicar os pontos de tensão, mas pode ajudar a reduzir a dor, em parte aumentando o fluido no tecido circundante, o que permite que tudo "deslize e deslize" mais facilmente, afirma DaPrato.

Os especialistas recomendam alongar-se após o exercício, quando os músculos estão aquecidos, ou antes de dormir.

Massagem

A massagem pode ajudar a aliviar a dor nos pontos de tensão muscular, bem como relaxar temporariamente as contrações que causam os pontos de tensão —mas geralmente apenas por um dia ou dois.

Os pesquisadores teorizam que isso tem a ver com o fluxo sanguíneo: quando um terapeuta pressiona o tecido ao redor de um ponto de tensão, ele restringe o fluxo sanguíneo para a área, disse Zachary Gillen, professor assistente de fisiologia do exercício na Universidade Estadual do Mississippi. Então, quando a pressão é aliviada, o sangue corre para a área, o que ajuda a relaxar a contração e traz nutrientes para a região.

A automassagem com uma bola de lacrosse ou rolo de espuma pode ter um efeito semelhante. Para pontos de tensão que estão impactando sua qualidade de vida, um fisioterapeuta pode realizar uma massagem direcionada e também orientá-lo em exercícios estratégicos.

Agulhamento

O agulhamento a seco, frequentemente realizado por um fisioterapeuta ou acupunturista, parece ser um dos tratamentos mais eficazes a longo prazo para pontos de tensão muscular, disse Gerber. O processo envolve a inserção de agulhas finas diretamente nos pontos de tensão e a remoção das agulhas após alguns minutos. (É chamado de "a seco" porque nada é injetado.)

Os especialistas teorizam que o tratamento pode ser eficaz porque causa uma micro lesão no músculo, o que desencadeia uma resposta de cura à medida que o sangue corre para a área. Também pode funcionar criando um pequeno orifício no ponto de tensão, disse DaPrato. "Quando você separa as fibras musculares que estão muito comprimidas", ele disse, "você está criando um pequeno espaço."

Se tudo mais falhar, considere o "agulhamento úmido", disse Goldman, ou a injeção de um medicamento para dor, como corticosteroides ou um agente anestésico no ponto de tensão. Isso geralmente é feito no consultório médico.

Alguns médicos começaram a injetar toxina botulínica (mais conhecida como Botox) nos pontos de tensão muscular, o que pode aliviar temporariamente a dor paralisando o tecido, mas Gerber alertou que não há muitas evidências de sua eficácia a longo prazo.

Como evitar que eles voltem?

Depois de tratar seus nós, alguns hábitos podem evitar que eles retornem.

Primeiro, esteja atento à sua postura em sua mesa ou no seu telefone, disse Gerber. Você quer que seus olhos estejam no mesmo nível da tela do computador ou do smartphone, e seus braços no mesmo nível do teclado, para que você não esteja forçando o pescoço ou curvando os ombros.

Em seguida, certifique-se de incorporar pausas regulares para se movimentar ao longo do dia, afirma Gerber. A cada 20 minutos mais ou menos, levante-se, alongue-se, dê uma volta pela sua casa ou escritório ou faça o que lhe parecer bom.

A pesquisa sugere que o exercício regular também ajudará, especialmente o treinamento de força. "Eu vejo a academia e a boa forma realmente como a cura para esses problemas", disse Goldman. Quanto mais fortes e flexíveis forem seus músculos, menos provável será que eles fiquem sobrecarregados em sua vida cotidiana.

Por fim, lembre-se de que pode haver excesso de algo bom: se esforçar demais na academia pode na verdade causar nós, disse Gillen. Para evitar isso, certifique-se de estimular seus músculos progressivamente ao fazer treinamento de força e aumentar gradualmente o exercício aeróbico, como correr.