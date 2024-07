Consumir álcool no avião é uma boa ideia? Saiba o que dizem especialistas

The New York Times

Um coquetel ou um copo de vinho me ajuda a dormir em voos longos. Mas existem desvantagens em beber no avião?

Depois da agitação do embarque e do esforço para encaixar seu corpo e bagagem em espaços compactos, uma bebida ou duas pode parecer a solução ideal.

Mas os resultados de um pequeno estudo publicado no início deste mês sugerem que existem certos riscos associados ao consumo de álcool em aviões, especialmente em voos mais longos quando você planeja dormir. Perguntamos a especialistas sobre a nova pesquisa e como ela se encaixa no que eles já sabem.

É uma boa ideia beber álcool no avião? - Divulgação

Como a altitude e o álcool afetam o seu corpo

À medida que um avião sobe, o nível de oxigênio na cabine diminui, o que faz com que a taxa de oxigênio no seu sangue também diminua, diz Colin Church, pneumologista e professor sênior na Universidade de Glasgow, na Escócia. Beber álcool pode aumentar a sua frequência cardíaca, acrescenta, e foi demonstrado que reduz os níveis de oxigênio no sangue durante o sono.

O novo estudo foi o primeiro a examinar os efeitos combinados da altitude e do álcool, diz Eva-Maria Elmenhorst, pesquisadora no Instituto de Medicina Aeroespacial em Colônia, Alemanha, que liderou o estudo.

Para o experimento, ela e seus colegas recrutaram 48 adultos saudáveis entre 18 e 40 anos. Metade completou o estudo em um laboratório do sono com pressão do ar normal. A outra metade dormiu em beliches em uma câmara de altitude com pressão do ar imitando a de um avião.

Os participantes de ambos os grupos dormiram da meia-noite às 4h por duas noites, uma sóbria e outra após consumir quase 30 mililitros de vodka, uma quantidade de álcool semelhante à encontrada em duas cervejas ou taças de vinho. Eles usaram dispositivos para medir seus níveis de oxigênio no sangue, frequências cardíacas e estágios do sono.

Os participantes que dormiram com pressão do ar normal tiveram um nível médio de oxigênio no sangue de 96% na noite sóbria e 95% na noite de consumo de álcool. Mas para aqueles que dormiram na câmara de altitude, os níveis de oxigênio estavam em 88% quando sóbrios e 85% após beber.

Os níveis normais de oxigênio no sangue geralmente estão acima de 95% em pessoas saudáveis, diz Ashish Sarraju, cardiologista na Clínica Cleveland.

Quanto à frequência cardíaca, a média durante o sono com pressão do ar normal aumentou de 64 batimentos por minuto quando sóbrio para 77 após beber; e na altitude, de 73 batimentos por minuto quando sóbrio para 88 após beber.

Níveis mais baixos de oxigênio no sangue e aumento da frequência cardíaca são evidências de sobrecarga no sistema cardiovascular —o coração tem que trabalhar mais para compensar a queda de oxigênio, diz Sarraju.

Se você é jovem e saudável, esse tipo de sobrecarga no coração pode apenas deixá-lo um pouco cansado, diz Sarraju. Mas se você tiver uma condição cardíaca ou respiratória, como insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica ou apneia do sono, isso pode deixá-lo tonto e sem fôlego, e beber pode aumentar suas chances de ter uma emergência médica durante o voo, diz ele.

O álcool também é desidratante, o que pode aumentar ligeiramente o risco de desenvolver um coágulo sanguíneo nas pernas ou pulmões, diz Church.

Como o álcool a bordo pode afetar seu sono

O álcool é um sedativo, então se você beber perto da hora de dormir, geralmente vai adormecer mais rápido, diz Alanna Hare, especialista em sono e presidente da Sociedade Britânica do Sono. No estudo, aqueles que dormiram na câmara de altitude levaram, em média, 19 minutos para adormecer quando sóbrios e 12,5 minutos após beber.

Mas à medida que seu corpo quebra o álcool durante a noite, sua "qualidade do sono realmente se deteriora" e você acordará com mais frequência, diz Bhanu Kolla, médico especialista em medicina do sono na Clínica Mayo. Como resultado, você provavelmente se sentirá menos descansado no dia seguinte, ele diz.

No estudo, os participantes que dormiram na câmara de altitude passaram menos tempo em sono profundo e REM do que aqueles que dormiram em pressão normal do ar. O álcool comprometeu ainda mais o sono deles: eles acordaram com mais frequência e, em comparação com 22 minutos de sono REM quando sóbrios, registraram 14,5 minutos após beber.

O álcool também pode relaxar os músculos ao redor da sua via aérea superior, causando ronco —e para aqueles com apneia do sono, sintomas piorados, diz Kolla.

O que fazer no seu próximo voo

Sarraju diz que é melhor evitar álcool antes ou durante um voo, especialmente se você tiver uma condição cardíaca, pulmonar ou apneia do sono.

Se você não tiver uma dessas condições, uma bebida provavelmente está bem, diz Kolla. Mas observe como você se sente depois: se "estiver dormindo mal no voo, acordando com dor de cabeça", você pode se sair melhor abstendo-se da próxima vez, ele diz.

Em vez de álcool, Hare sugeriu algumas maneiras alternativas de relaxar. "Não se pressione para dormir", ela diz. Mas fique confortável. Traga um travesseiro de viagem e máscara de olhos, e use protetores auriculares ou ouça música relaxante, ruído branco ou um podcast com fones de ouvido.