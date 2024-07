Guia da meia-idade: como melhorar o bem-estar e a saúde no futuro

The New York Times

A meia-idade, tipicamente definida como entre os 40 e 60 anos, é um ponto de inflexão. É um momento em que nossos comportamentos passados começam a nos alcançar e começamos a notar nossos corpos e mentes envelhecendo —às vezes, de maneiras frustrantes ou desconcertantes. Mas também é uma oportunidade: o modo como seremos na velhice ainda não está definido, e ainda há tempo para fazer ajustes para melhorar a saúde e o bem-estar no futuro.

"As coisas que você faz ou que acontecem na meia-idade podem ter efeitos de longo prazo na vida posterior", diz Margie Lachman, professora de psicologia na Universidade Brandeis, especializada em meia-idade. "Então é um período realmente importante para prestar atenção ao seu corpo."

O New York Times pediu aos leitores suas perguntas mais urgentes sobre a meia-idade, e recebemos mais de 800 respostas, variando do mundano ao existencial. Embora a experiência de envelhecer de cada um seja diferente, sete questões surgiram repetidamente.

De onde vieram as dores e desconfortos?

Parte disso pode ser simples dor muscular. As pessoas tendem a ser menos ativas na meia-idade do que eram na juventude, e se você não está acostumado a trabalhar um grupo muscular específico, tarefas como catar folhas no quintal ou cavar neve podem deixá-lo dolorido depois, diz Scott Trappe, professor de bioenergética humana e diretor do Laboratório de Performance Humana da Universidade Estadual de Ball.

A massa muscular também começa a declinar naturalmente na meia-idade, o que pode resultar em articulações doloridas. "O que o músculo faz é assumir parte da carga que você está carregando e liberta as articulações da dor", diz Arun Karlamangla, professor de medicina na UCLA especializado em geriatria.

Além disso, nossas articulações ficam mais rígidas à medida que envelhecemos devido ao acúmulo de desgaste, o que pode resultar em tecido cicatricial. "Os tendões e os músculos perdem um pouco de sua plasticidade", diz Trappe. E quando você combina músculos fracos e articulações rígidas com movimentos —especialmente movimentos rápidos, torções ou alta força— você pode ter "algo que rasga ou estala", diz ele.

Há um risco adicional de lesões em mulheres, já que seus ossos ficam mais fracos quando o estrogênio diminui durante a menopausa. "Você não sente a perda de densidade óssea. Não dói", diz Stephanie Faubion, diretora do Centro de Saúde da Mulher da Clínica Mayo e diretora médica da Sociedade da Menopausa. "Você não sente nada sobre isso até que você quebre algo."

— Há algo que eu possa fazer?

Todos esses problemas —força muscular, densidade óssea e saúde das articulações— podem ser melhorados com exercícios. O treinamento de força é fundamental para compensar as quedas na massa muscular e densidade óssea, e o exercício aeróbico tem importantes benefícios cardiovasculares e de saúde. "A bala de prata é a atividade física", diz Karlamangla. Isso vale não apenas para problemas musculares e articulares, mas praticamente para quaisquer mudanças relacionadas à idade.

Por que estou ganhando peso de repente?

Por décadas, a suposição geral era que as pessoas têm mais dificuldade com o peso na meia-idade porque seu metabolismo diminui de repente. Mas um artigo de 2021 publicado na revista Science lançou dúvidas sobre essa conclusão. A pesquisa mostrou que a quantidade de calorias que as pessoas queimam, tanto através do seu metabolismo em repouso quanto de suas atividades diárias, é na verdade bastante estável dos 20 aos 60 anos. (Segundo o estudo, o metabolismo é mais rápido da infância até a adolescência e diminui novamente na velhice.)

"Todo mundo meio que pensava que estaria diminuindo na meia-idade, mas não está de jeito nenhum", diz Herman Pontzer, professor de antropologia evolutiva na Universidade Duke, que liderou a pesquisa.

Em vez disso, Pontzer diz que o que parece um ganho de peso repentino ao atingir a meia-idade é mais provavelmente a acumulação de um ou dois quilos por ano ao longo das últimas décadas. As pessoas podem simplesmente não perceber até chegarem aos 40 anos e estarem dez quilos mais pesadas do que estavam na faculdade. Esse ganho de peso gradual, acrescenta, geralmente é causado por pessoas comendo algumas calorias a mais do que seus corpos queimam todos os dias.

Nem todos concordam com a conclusão de Pontzer. Susan Roberts, vice-decana sênior de pesquisa fundamental na Escola de Medicina Geisel em Dartmouth, diz que algumas mudanças biológicas começam a ocorrer na meia-idade que podem afetar a composição e o metabolismo do corpo.

Primeiro, a diminuição natural da massa muscular pode alterar a aparência de uma pessoa no espelho, especialmente se ela tiver adicionado gordura corporal ao longo dos anos. Essa mudança não tem um grande efeito sobre o metabolismo, no entanto —um quilo de músculo queima apenas cerca de 4 calorias a mais por dia do que um quilo de gordura.

Um contribuinte maior para o metabolismo mais lento é o cérebro, que representa aproximadamente 20% do uso de energia do corpo. Nossos cérebros começam a encolher gradualmente na idade adulta, e menos volume cerebral pode significar menos calorias queimadas, diz Roberts. "Não acho que o cérebro seja a única peça disso, mas acho que é uma peça importante que não é realmente reconhecida."

Homens e mulheres tendem a reclamar sobre um aumento de gordura na barriga, em particular, na meia-idade. Há evidências de que, pelo menos para as mulheres, essa reclamação é justificada: Por razões que os cientistas ainda não entendem completamente, à medida que os níveis hormonais mudam com o início da menopausa, a gordura começa a se acumular mais na barriga e menos nos quadris ou coxas.

Nós passamos de peras para maçãs, diz Faubion. "Isso não se traduz em uma mudança na balança", acrescenta —os fatores mencionados acima causam isso. Mas, juntos, é "um tipo de combinação um pouco desagradável para as mulheres".

A perimenopausa. O que é isso?

A perimenopausa pode pegar as mulheres de surpresa. A menopausa é definida como não ter um período por um ano, e ocorre, em média, por volta dos 51 anos. Mas as mulheres podem experimentar flutuações dramáticas em sua função ovariana e níveis de estrogênio por até 10 anos antes de pararem de menstruar —em alguns casos começando já no meio dos 30 anos.

Ondas de calor e suores noturnos são os sintomas mais frequentemente relatados, mas irritabilidade, confusão mental e sentimentos de ansiedade e depressão também são comuns. Muitas mulheres têm o sono interrompido por causa dos suores noturnos, embora Faubion pense que as mudanças hormonais possam contribuir para a insônia de outras maneiras que ainda não entendemos.

A terapia hormonal pode ajudar, e os riscos de efeitos colaterais são menores quando iniciada precocemente.

Onde foi parar minha libido?

Homens e mulheres podem experimentar uma diminuição no desejo sexual na meia-idade por uma variedade de razões.

— Por que isso pode acontecer com os homens?

Às vezes, os hormônios são os culpados. Preocupações com baixa testosterona têm recebido muita atenção recentemente, e os níveis diminuem com a idade. No entanto, "a maioria dos homens continuará a manter níveis normais ao longo da vida", diz Shalender Bhasin, endocrinologista do Brigham and Women's Hospital em Boston, que pesquisa terapia com testosterona.

Exatamente quantos homens experimentam deficiência de testosterona é difícil de determinar. De acordo com a Associação Americana de Urologia, as estimativas variam de 2% a 50% dos homens em qualquer idade, com taxas para homens de meia-idade variando de 4% a 12%.

Há mais na libido do que testosterona, no entanto. De acordo com uma estimativa recente, aproximadamente um quarto dos homens entre 45 e 54 anos têm dificuldade com a ereção, e essa porcentagem aumenta com a idade. A disfunção erétil pode fazer os homens se sentirem autoconscientes e menos ansiosos para fazer sexo, diz Alan Shindel, professor de urologia da Universidade da Califórnia, São Francisco.

— Por que isso pode acontecer com as mulheres?

As mudanças nos níveis hormonais na meia-idade também podem afetar o desejo sexual das mulheres, embora de forma mais indireta. Os poucos estudos sobre o tema não mostram uma correlação clara e consistente entre a diminuição do estrogênio durante a menopausa e a baixa libido, e o tratamento com terapia hormonal de estrogênio não parece aumentar o desejo sexual, diz Holly Thomas, professora assistente de medicina e ciência clínica e translacional na Universidade de Pittsburgh.

Mulheres que experimentam ondas de calor frequentes e distúrbios do sono são mais propensas a relatar baixa libido, no entanto, e a secura vaginal que surge para algumas mulheres durante a menopausa pode tornar o sexo doloroso e, como resultado, indesejável. Tratar esses sintomas pode melhorar o bem-estar geral de uma mulher e, por sua vez, seu interesse pelo sexo.

Fatores psicossociais provavelmente desempenham um papel maior, diz Thomas. Pesquisas mostraram que a qualidade do relacionamento, o estresse, a fadiga e outros problemas de saúde, incluindo depressão, têm uma influência significativa no desejo sexual de mulheres pós-menopáusicas.

Estou começando a esquecer as coisas?

Sua memória provavelmente não é tão boa quanto era nos seus 20 e 30 anos. Mas isso é apenas uma parte normal do desenvolvimento do cérebro.

O volume cerebral atinge o pico na casa dos 20 anos de uma pessoa e depois diminui lentamente na idade adulta; essa perda começa a acelerar nos anos 50 e 60. Regiões envolvidas na atenção, memória e funções executivas são especialmente afetadas, o que, por sua vez, pode alterar alguns aspectos da cognição, como a rapidez do pensamento.

Embora todos experimentem essas mudanças cerebrais relacionadas à idade, a rapidez com que ocorrem e o quanto a cognição declina variam de pessoa para pessoa. Nossa saúde e comportamentos —especialmente exercício, nutrição, sono, conexões sociais e desafiar-se mentalmente— todos contribuem para um envelhecimento cerebral saudável.

"Esta é a primeira janela de tempo em que começamos a ver essas separações entre as pessoas, e é por isso que é um período de tempo tão importante para entender", diz Gagan Wig, professor associado de ciências comportamentais e cerebrais na Universidade do Texas em Dallas.

Embora rara, a demência precoce acontece e possivelmente está relacionada à genética.

Quais problemas de saúde eu preciso começar a ficar atento?

Alguns exames de saúde comuns, incluindo mamografias e colonoscopias, são realizados para detectar uma doença o mais cedo possível, o que pode tornar o tratamento mais bem-sucedido. Outros, incluindo verificações de colesterol e testes de açúcar no sangue, têm como objetivo acompanhar como um aspecto da saúde muda ao longo do tempo, para que os médicos saibam se e quando precisam intervir.

Você deve verificar sua pressão arterial e colesterol regularmente, mesmo antes de entrar na meia-idade. Faça o teste para pré-diabetes aos 35 anos se estiver com sobrepeso ou obeso, e aos 45 anos caso contrário. As mamografias agora são recomendadas a partir dos 40 anos, e você deve fazer sua primeira colonoscopia aos 45 anos. A densidade óssea não é oficialmente recomendada para mulheres até os 65 anos, mas se você tem histórico familiar de osteoporose, deve conversar com seu médico sobre fazer o exame mais cedo. O tratamento do câncer de próstata se tornou mais refinado nos últimos anos, e, como resultado, também as recomendações em torno dos exames; peça orientação ao seu médico. E se você é fumante ou ex-fumante, faça o exame de câncer de pulmão a partir dos 50 anos.

Por que a vida parece tão difícil?

A geração sanduíche é real: você pode estar cuidando simultaneamente de filhos em crescimento e pais idosos, sem mencionar conciliar a carreira pela qual você tem trabalhado por décadas.

"As pessoas na meia-idade estão realmente esgotadas porque têm muito o que fazer", diz Lachman.

Essa é a má notícia. A boa notícia é que você está mais preparado para lidar com todas essas responsabilidades do que quando era mais jovem, diz David Almeida, professor de desenvolvimento humano e estudos familiares na Universidade Estadual da Pensilvânia.

Por mais de duas décadas, Almeida tem pesquisado adultos de todas as idades sobre seus níveis diários de estresse. Em contraste com a infame curva de felicidade em forma de U, que sugere que as pessoas são mais infelizes na meia-idade, Almeida descobre que, pelo menos quando se trata de lidar com o estresse, as coisas tendem a melhorar com a idade. Isso pode ser porque "é uma fase da vida em que somos mais propensos a estar no comando", diz ele.

"Não é realmente o momento de crise da vida que as pessoas pensam que é", acrescenta Almeida. "Em termos de vida cotidiana, na verdade é bastante bom, em média."