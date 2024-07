Protetor solar em spray é prático, mas funciona?

The New York Times

Sprays de protetor solar são populares porque são muito fáceis de usar, afirma o dermatologista Jean Charles, que atende em Cedar Park, Texas. Borrifar ajuda a alcançar grandes áreas do corpo, incluindo pontos de difícil acesso, como as costas.

Os sprays tendem a ser mais leves, menos "pegajosos, oleosos e pesados", e menos propensos a deixar resíduos brancos do que as loções, explica David Kim, dermatologista cosmético na Idriss Dermatology em Nova York.

Uso diário de protetor solar é essencial para prevenir queimaduras solares e reduzir o risco de câncer de pele - Nuria Navarro/Pexels

No entanto, os sprays de protetor solar podem apresentar alguns desafios. Às vezes, é difícil dizer se o protetor solar está distribuído uniformemente, diz Skelsey. Quando você o aplica em um dia de muito vento, pode ser que mais protetor se espalhe pelo ar do que no próprio corpo.

"Há sempre um risco de que você vá perder alguns pontos", afirma Charles. Com loções, é possível controlar melhor onde está indo.

Muitos produtos populares também contêm gases inflamáveis como propano, butano ou isobutano, que impulsionam o protetor solar para a sua pele e podem representar um risco de queimadura se aplicados ou usados enquanto fuma ou perto do fogo.

Alguns sprays de protetor solar também contêm álcool, que pode irritar e ressecar a pele, explica Charles.

O que procurar em um spray de protetor solar

Sprays de protetor solar têm os mesmos ingredientes ativos que os cremes, diz Skelsey, então eles devem ser tão protetores quanto as loções —se usados corretamente.

Assim como nas loções, adultos e crianças maiores de seis meses devem usar sprays de protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou mais, afirma Charles.

Se você tem pele sensível, Skelsey recomenda sprays de protetor solar ou loções à base de minerais com óxido de zinco ou dióxido de titânio como seus ingredientes ativos; eles têm menos probabilidade de causar irritação ou reações alérgicas.

E note que um produto mais caro, de alta qualidade ou de luxo não é necessariamente melhor do que um mais barato, explica Skelsey. "Você pode obter um protetor solar muito bom em uma farmácia."

Além disso, o tipo de protetor solar que você usa depende de você, diz Charles.

Como usar spray de protetor solar efetivamente

De acordo com a Academia Americana de Dermatologia, você precisa de cerca de cerca de 30 gramas de protetor solar para cobrir todo o seu corpo. Esta quantidade pode ser difícil de medir com um spray, então os especialistas recomendam segurar o bocal a uma distância de 2 a 3 centímetros do seu corpo e pulverizar até que sua pele brilhe.

Não esqueça áreas frequentemente esquecidas, como pés, orelhas, pescoço, mãos e couro cabeludo, diz Skelsey.

O passo mais importante é esfregar o protetor solar depois de aplicá-lo. Se você não fizer isso, a pele pode não estar coberta uniformemente, explica Kim. "Eu vejo algumas pessoas na praia apenas borrifando."

Outra opção: aplique o spray nas mãos e espalhe pelo corpo, acrescenta Charles.

Em seguida, reaplique como faria com qualquer protetor solar, a cada duas horas —ou mais frequentemente se você estiver nadando ou suando, diz Skelsey. "É importante realmente definir um prazo de reaplicação."

Tenha cuidado para não inalar o spray de protetor solar; a entidade americana sugere aplicá-lo nas mãos primeiro e depois esfregar no rosto. Já a FDA (agência que regulamenta drogas e alimentos nos Estados Unidos) não recomenda deixar o protetor solar em contato direto com o sol porque isto pode reduzir sua eficácia. Em vez disso, mantenha os recipientes na sombra ou envolvidos em uma toalha.

Verifique também a data de validade no protetor solar, que é exigida pela FDA, e descarte-o se estiver vencido, pois provavelmente não será mais eficaz, afirma Charles.

O que os dermatologistas recomendam

"O melhor protetor solar é aquele que você realmente usará", diz Kim, então escolha qualquer tipo de produto que você goste. Se for um spray de protetor solar, "vá em frente", ele diz.

No entanto, todos os especialistas disseram que normalmente recomendam versões em loção em vez de sprays, já que a maioria das pessoas tende a aplicar sprays de protetor solar incorretamente. Mas isso não significa que os sprays não sejam eficazes, afirma eles.

"Eu não acho que um seja necessariamente melhor que o outro", acrescenta Charles, "desde que esteja sendo esfregado e a aplicação seja uniforme."