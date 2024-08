Penteados muito apertados podem provocar dor de cabeça e até alopécia

The New York Times

A maneira como usamos o cabelo, geralmente, é mais do que apenas ter uma boa aparência e se sentir bem. Para algumas pessoas, um penteado é uma forma de autoexpressão, fazendo com que um pouco de dor pareça valer a pena.

Para outros, é uma forma de se sentir conectado à herança cultural, afirma Victoria Barbosa, professora associada de dermatologia na Universidade de Chicago (EUA). E, às vezes, coques penteados para trás ou penteados com tranças, que são feitos para proteger o cabelo de danos, são apenas convenientes, diz ela.

A tensão das tranças e penteados pode causar, além de dor, queda de cabelo - Eric Helgas/NYT

Mas qualquer penteado que envolva puxões pode desencadear o que os especialistas chamam de dores de cabeça por tração externa. E a tensão constante pode levar à queda de cabelo.

"Ninguém quer gastar seu dinheiro arduamente ganho, em um penteado que depois terá que desfazer prematuramente", diz Barbosa.

Como Penteados Apertados Causam Dores de Cabeça

Dores de cabeça por tração externa são sentidas principalmente onde o cabelo é puxado, explica Susan Broner, neurologista do Hospital Presbiteriano de Nova York.

Usar um rabo de cavalo alto, por exemplo, pode fazer com que a coroa da cabeça doa, enquanto tranças recém-instaladas podem causar dor no couro cabeludo. Esses penteados podem atingir terminações nervosas sensíveis na cabeça, afirma Annie Shea, neurologista da Universidade de Saúde do Michigan.

Mas os penteados não causarão danos relacionados ao sistema nervoso a longo prazo, explica. Na maioria dos casos, a pessoa começa a se sentir melhor dentro de uma hora após soltar o cabelo.

Para evitar essas dores de cabeça, Shea sugere optar por penteados mais soltos. Se for necessário tirar o cabelo do rosto, como durante um treino ou enquanto cozinha, ela recomenda grampos de cabelo e faixas macias.

Se as tranças estiverem apertadas, é mais difícil soltar o cabelo. As boxbraids —que dividem o cabelo em seções, ou pequenas "caixas", com cada uma dessas faixas trançadas— colocam tensão nas raízes do cabelo porque normalmente precisam de extensões de cabelo próximas ao couro cabeludo. A recomendação de Barbosa é optar por tranças conhecidas como knotless braids, que não possuem nós nas extensões e causam menos tensão.

Em situações em que penteados mais soltos não são possíveis, Shea sugere tomar um analgésico como ibuprofeno antes de uma consulta com o cabeleireiro, ou mesmo depois que a dor começar.

Ainda assim, é importante avisar ao profissional trancista nos casos de dor enquanto o cabelo está sendo modelado, diz Barbosa. "Uma vez que o penteado está feito, é claro que alguém pode tomar analgésicos, mas isso não muda o fato de que está muito apertado".

Efeitos a longo prazo

Qualquer penteado que adicione fricção ou tensão ao cabelo pode fazer com que ele se quebre. Usar elásticos de cabelo regularmente, por exemplo, significa que os elásticos se esfregam no cabelo "como uma pequena faca", explica Barbosa.

A alopécia por tração, um tipo de perda de cabelo causada por puxões constantes na raiz do cabelo, é outro risco. No início, isso pode aparecer como uma linha capilar recuada ou com manchas de perda de cabelo. Também pode ser visível com "inchaços de acne ou descamação no couro cabeludo", completa Jordan Talia, professor assistente de dermatologia no Mount Sinai.

Para pessoas que continuam usando penteados que puxam os cabelos, a condição pode piorar, causando tecido cicatricial que pode destruir o folículo piloso e deixar a pele brilhante e permanentemente calva.

Qualquer pessoa pode sofrer de alopecia por tração, mas é mais prevalente entre mulheres negras, especificamente aquelas que usam tranças com tensão, diz Barbosa. Embora não esteja claro o motivo, o risco também pode aumentar para pessoas com cabelos quimicamente alisados, disseram especialistas.

"É um problema tão comum que, mesmo não sendo normal, se tornou a norma", afirma.

Existem opções de tratamento para controlar a alopecia por tração. No início, um dermatologista pode prescrever um esteroide tópico ou injetar esteroides no couro cabeludo do paciente para diminuir a inflamação e evitar cicatrizes, afirma Talia.

Eles também podem recomendar minoxidil, um medicamento tópico que estimula o crescimento capilar. O fármaco oral também está disponível.

Para aqueles com perda permanente de cabelo, transplantes capilares —que envolvem a coleta de folículos capilares saudáveis da pele do couro cabeludo e seu transplante para onde se deseja obter novos cabelos— podem ser uma opção, diz Barbosa, embora o procedimento possa custar milhares de dólares.

Em geral, Barbosa recomenda que as pessoas evitem penteados apertados. Quando se trata de tranças, como as box braids, ela sugeriu usar apenas uma ou duas vezes por ano, e por não mais do que seis semanas de uma vez.