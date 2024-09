Bebida alcoólica pode evitar intoxicação alimentar? Saiba o que especialistas dizem

The New York Times

"Saúde," diz uma mulher em um vídeo no TikTok enquanto levanta um copo de licor para a câmera. Ela vira o copo, faz uma careta e depois coloca a língua para fora em desgosto.

"É medicinal, é medicinal," ela se afirma.

O motivo do shot foi uma refeição recente, que ela temia ter lhe dado intoxicação alimentar, disse ela. E ela havia lido em um estudo que, como "o álcool é um esterilizador," ele pode proteger contra doenças transmitidas por alimentos.

Mas será que pode mesmo?

Pode haver um fundo de verdade na ideia de que beber álcool quando você come alimentos contaminados pode reduzir as chances de intoxicação alimentar, disseram especialistas. Mas as evidências para apoiar a afirmação são limitadas. Dependendo de quanto você bebe, o álcool pode mais atrapalhar do que ajudar seu sistema imunológico. Aqui está o que sabemos.

O que o estudo sugere

Vários pequenos estudos sobre surtos de doenças transmitidas por alimentos realmente descobriram que consumir álcool estava associado à proteção contra intoxicação alimentar, mas todos têm limitações.

No estudo citado no vídeo do TikTok, publicado em 2002, os pesquisadores descreveram um surto de salmonela que começou em um banquete para 120 pessoas na Espanha. Pelo menos 47 pessoas adoeceram com vômitos ou diarreia, junto com cólicas estomacais, febre ou dor de cabeça, após consumirem sanduíches de atum e salada de batata contaminados. Os pesquisadores descobriram que aqueles que relataram ter bebido três ou mais bebidas na celebração tinham 46% menos probabilidade de adoecer do que aqueles que não beberam; e aqueles que tomaram até três bebidas tinham 27% menos probabilidade de desenvolver sintomas.

Um estudo de 1992, sobre um surto de hepatite A que foi causado por ostras cruas na Flórida e afetou 61 pessoas, descobriu que aqueles que relataram beber vinho, uísque ou coquetéis com as ostras tinham 90% menos probabilidade de adoecer do que aqueles que não beberam. Aqueles que consumiram cerveja, no entanto, não pareciam estar protegidos —os pesquisadores hipotetizaram que isso talvez fosse porque a cerveja tem uma concentração de álcool menor do que as outras bebidas.

Esses estudos apoiam a teoria de que o álcool pode interromper os patógenos no intestino das pessoas antes que eles possam causar doenças, disse Donald Schaffner, professor de ciência dos alimentos na Universidade Rutgers. Isso é plausível, disse ele, já que o álcool pode matar bactérias e inativar alguns vírus; é por isso que é usado em desinfetantes para as mãos e superfícies.

Mas esses pequenos estudos, de décadas atrás, só podem mostrar correlações entre beber e menos doenças; eles não podem provar que o álcool preveniu a intoxicação alimentar, disse Matthew Moore, professor associado de ciência dos alimentos na Universidade de Massachusetts Amherst.

Ele recomendou levar essas descobertas "com uma boa dose de ceticismo."

É possível, por exemplo, que algumas das pessoas que não beberam nesses estudos estivessem se abstendo por razões de saúde, o que poderia explicar por que eram mais suscetíveis à intoxicação alimentar.

Os pesquisadores não testaram diretamente como beber pode influenciar o risco de intoxicação alimentar em um ensaio clínico, que poderia controlar as diferenças entre pessoas que bebem e não bebem, disse Moore. E em pelo menos um surto de 33 pessoas adoecidas com hepatite E por mariscos em um cruzeiro, os pesquisadores chegaram a uma conclusão diferente: apenas aqueles que beberam álcool foram infectados, enquanto os que não beberam permaneceram saudáveis.

O álcool pode enfraquecer seu sistema imunológico

Sua chance de adoecer por alimentos contaminados pode depender de vários fatores, incluindo sua saúde, a quantidade de patógeno presente, o tipo de alimento e quanto dele você comeu, disse Craig Hedberg, epidemiologista e especialista em segurança alimentar da Universidade de Minnesota. As influências do álcool na intoxicação alimentar de seres humanos não foram bem pesquisadas, disse ele. Mas em um estudo de 2001, os cientistas descobriram que, embora o vinho tinto e branco matassem a salmonela em placas de Petri, fornecê-los para camundongos não os protegeu de salmonela.

Se você beber demais, também é possível que o álcool possa tornar seu intestino mais suscetível a infecções, afirma Gyongyi Szabo, gastroenterologista e professora de medicina na Harvard Medical School.

Pesquisas de Szabo e seus colegas sugeriram que beber em excesso —definido como quatro a cinco ou mais bebidas em cerca de duas horas para a maioria dos adultos— pode causar inflamação e sinais de "permeabilidade" no revestimento do intestino, o que pode permitir que bactérias e toxinas entrem mais facilmente no sangue.

Também é claro que beber frequentemente pode reduzir a capacidade do seu sistema imunológico de combater infecções, disse ela. Pesquisas mostraram, por exemplo, que pessoas com transtorno por uso de álcool são mais suscetíveis a doenças ou até morte por certas infecções transmitidas por alimentos, como listeria e vibrio.

E o álcool pode causar desidratação, o que pode piorar os sintomas de intoxicação alimentar e prolongar o tempo de recuperação, disseram especialistas.

Como se proteger da intoxicação alimentar

Beber álcool é uma abordagem não comprovada e potencialmente arriscada para prevenir a intoxicação alimentar, disseram especialistas.

"Seria melhor simplesmente não comer o alimento suspeito para começar," diz Schaffner —embora ele reconheça que muitas vezes não é possível saber se um alimento específico está contaminado.

Uma boa maneira de se manter seguro é prestar atenção aos recalls de alimentos, diz Schaffner. E na cozinha, use técnicas adequadas de segurança alimentar. Isso inclui lavar as mãos com frequência; evitar a contaminação cruzada de carne crua, aves e peixes, mantendo esses itens separados de outros alimentos; cozinhar todos os alimentos a temperaturas adequadas; e evitar deixar alimentos perecíveis à temperatura ambiente por mais de duas horas.

Essas estratégias são especialmente importantes para pessoas que são mais suscetíveis a doenças graves causadas por patógenos transmitidos por alimentos, incluindo aqueles com sistemas imunológicos enfraquecidos, ou aquelas que estão grávidas, têm menos de cinco anos ou com mais de 65 anos.

Moore reconheceu que as maneiras comprovadas de prevenir a intoxicação alimentar são "meio chatas."

Mas elas são eficazes, disse ele, e isso é o que importa.

Este texto foi publicado originalmente aqui.