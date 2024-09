Homens exageram os sintomas quando pegam gripe? Saiba o que dizem as evidências biológicas

The New York Times

De acordo com o Dicionário Cambridge, a gripe de homem é "uma doença como um resfriado que não é grave, mas que a pessoa que a tem trata como mais séria, geralmente quando essa pessoa é um homem".

De acordo com o Urban Dictionary, a gripe masculina é "mais dolorosa do que o parto".

Claro, a gripe de homem, que tem sido parodiada online há anos, não é uma condição diagnosticável, e nem é preciso dizer que nem todos os homens se tornam fatalistas indefesos quando têm um simples resfriado, enquanto algumas mulheres sim.

Vídeos e memes zombam os homens por exagerarem quando pegam uma doença do dia a dia; mas há uma razão biológica para o comportamento dos homens? - Cristina Spano/The New York Times

Especialistas dizem que no cerne da piada estão algumas diferenças imunológicas que existem entre os sexos —não apenas em humanos, mas também em algumas outras espécies.

"Há algo na ideia de que homens e mulheres, machos e fêmeas, sofrem os efeitos da infecção de maneira diferente", diz Marlene Zuk, professora de ecologia, evolução e comportamento na Universidade de Minnesota.

Os homens tendem a ter sistemas imunológicos mais fracos

Há evidências fortes de que os homens têm mais probabilidade de sofrer infecções graves do que as mulheres quando ficam doentes. Isso foi visto nos primeiros dias da pandemia de Covid, quando os homens tinham taxas mais altas de hospitalização e morte. O mesmo aconteceu durante a gripe espanhola de 1918, quando muitos mais homens do que mulheres morreram.

Parte disso poderia ser explicado pelo comportamento, diz Matthew Memoli, investigador principal do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Pesquisas mostram que, em geral, os homens tomam menos precauções para evitar ficar doentes, como usar máscara ou lavar as mãos. Os homens também tendem a se envolver mais em comportamentos não saudáveis, como fumar ou beber álcool, e são mais relutantes em buscar cuidados médicos, o que pode levar a resultados piores quando ficam doentes.

Mas estudos em animais e humanos mostram que também existem diferenças biológicas quando se trata dos sistemas imunológicos masculino e feminino.

"As mulheres frequentemente produzem ou montam respostas imunológicas maiores", independentemente da doença, diz Sabra Klein, professora de microbiologia molecular e imunologia na Universidade Johns Hopkins.

As diferenças entre os sexos surgem mesmo antes que uma infecção se estabeleça. As células imunológicas das fêmeas são mais rápidas em detectar invasores estrangeiros, como vírus ou bactérias. Quando uma ameaça é identificada, o sistema imunológico feminino libera mais proteínas inflamatórias, chamadas citocinas. Ele também produz mais anticorpos em resposta tanto a vírus quanto a vacinas, que ajudam a combater uma infecção.

Claro, existem diferenças individuais, mas as mulheres "tendem a iniciar esses tipos de respostas muito mais rapidamente, e obtemos uma maior ativação e maior produção" de proteínas imunológicas, diz Klein.

O que explica essas diferenças?

Acredita-se que os genes desempenham um papel importante. Vários genes envolvidos no sistema imunológico estão no cromossomo X, e como você pode se lembrar do ensino médio, as fêmeas têm dois cromossomos X enquanto os machos têm um. Como resultado, a função desses genes, como detectar vírus ou produzir citocinas, é ligeiramente aumentada nas fêmeas durante uma infecção, diz Montserrat Anguera, professora associada de ciências biomédicas na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia, especializada no assunto.

Os hormônios sexuais provavelmente também são um fator. A testosterona parece diminuir alguns aspectos do funcionamento imunológico, como a produção de anticorpos, enquanto o estrogênio o aprimora, embora o estrogênio também tenha sido mostrado para suprimir a resposta inflamatória do sistema imunológico.

Há pouca pesquisa sobre por que essa diferença de imunidade entre homens e mulheres existe, mas os especialistas dizem que provavelmente se resume à evolução e à procriação. Zuk hipotetizou que essas diferenças surgiram como uma espécie de compensação, em que a biologia masculina prioriza a procriação em detrimento da longevidade, enquanto para as fêmeas "é melhor apenas repelir a doença e estar por perto para cuidar de sua prole".

Então isso significa que a gripe masculina é real?

Pesquisas dos últimos anos descobriram que na verdade são as mulheres que relatam os piores sintomas quando têm uma infecção respiratória leve. Em um estudo em que cientistas infectaram deliberadamente jovens saudáveis com um vírus da gripe, as mulheres tiveram um maior número de sintomas e se sentiram piores do que os homens.

Isso ocorre porque um sistema imunológico mais forte pode corresponder a mais e mais graves sintomas, pelo menos durante uma doença leve. Na verdade, muitas das coisas que sentimos quando estamos doentes —febre, fadiga, congestão— são causadas pela resposta do corpo à infecção.

"Você quer ter um sistema imunológico forte porque ele ajuda a protegê-lo de doenças e a eliminá-las", diz Memoli, que liderou o estudo da gripe. "Mas seu sistema imunológico, se estiver muito ativo, pode realmente prejudicá-lo." Danos causados pelo sistema imunológico também podem resultar em sintomas duradouros. No exemplo mais extremo disso, as mulheres têm mais probabilidade de experimentar síndromes pós-infecção, como a Covid longa, possivelmente em parte devido a um sistema imunológico hiperativo.

Não importa quem você seja, é miserável estar doente. Então, se um homem —ou mulher— em sua vida estiver reclamando de como se sente mal, lute contra a vontade de revirar os olhos. Mas talvez os encoraje a ir ver um médico.