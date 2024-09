Mães apontam frutos negativos da educação positiva e especialistas explicam riscos

Natal (RN)

"Vocês viram o vídeo da mãe que fala que colheu os frutos negativos da educação positiva? Pois é, eu também colhi", conta a assistente comercial Evelyn Faoth, 24, em uma gravação que alcançou 2,4 milhões de visualizações no TikTok em menos de um mês.

O depoimento se baseia no comportamento da filha de 4 anos. A criança, diz Evelyn, passou a debater e rebater tudo, após receber "muito poder de fala". Um efeito colateral, acredita, de ensinamentos que passava à menina. Do "colocar a criança em posição de escolha sempre".

"Eu comecei a acompanhar conteúdos que falavam para dar voz à criança, validar os sentimentos dela, entender o momento de uma birra, de ela bater o pé, como o emocional desregulado", diz ela à reportagem. "Isso funcionou na minha casa por um tempo. Mas houve um efeito reverso."

Na casa da família as regras eram negociáveis, mas na escola, não. Isso fazia com que a menina deixasse de fazer deveres quando não tinha interesse. "Chegou um ponto que percebi que eu estava debatendo demais com uma criança."

"Isso quer dizer que odeio a educação positiva? É claro que não. Mas também não devemos colocar a educação positiva em uma bolha e dizer que tudo é perfeito, porque não é."

O relato é semelhante ao de outras mães que afirmam colher frutos negativos do método, definido por Liubiana Araújo, presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), como a substituição da punição pela reflexão, "para que a criança mesmo chegue à conclusão das melhores condutas e atitudes".

"A educação positiva significa substituir o gritar, o bater, por uma atitude de educar de forma inteligente", afirma. "O que está acontecendo é que isso está sendo confundido. A educação positiva não é uma educação onde a criança toma as próprias decisões da sua vida. Autoridade com afeto é o melhor caminho, segundo as evidências científicas."

O método é uma derivação da chamada "disciplina positiva", uma abordagem criada em 1981 pela psicóloga e escritora americana Jane Nelsen. À Folha, a pesquisadora define como o respeito mútuo e o estabelecimento de limites com firmeza e gentileza.

Ela analisa, entretanto, que outros programas de educação foram criados com partes da abordagem, mas sem bases fortes nessas premissas e no que é a parentalidade, que define como "ajudar as crianças a aprenderem habilidades sociais e de vida para contribuir para um mundo melhor".

"Eu não conheço a base filosófica da educação positiva", diz Jane. "Mas o problema é que está gerando mais confusão do que um caminho claro para os pais. E o resultado está aparecendo nas salas de aula com as crianças, com pais confusos e professores exaustos."

Para a psicóloga, programas que não possuem literatura científica e base psicológica, e se concentram demais no trauma dos pais, podem levar a aplicações erradas. A disciplina positiva, ressalta, requer uma mudança de paradigma e um treinamento aprofundado para implementação bem-sucedida. "Isso não pode ser ensinado de forma superficial por gurus online."

Gabriela Martins Ferro, 28, é outra mãe que viralizou em redes sociais contando ter colhido "frutos não tão bons da educação positiva" com a filha de 7 anos.

"Eu comecei a seguir a metodologia à risca e a prática se tornou acolhê-la quando estivesse nervosa ou frustrada, dar espaço de fala para tomada de decisões que não a colocassem em risco, parar para ouvir, de certa forma negociar, deixar ela fazer coisas sozinha para ter autonomia e só ajudar quando solicitado", diz ela.

"Mas a questão principalmente do espaço de fala nos trouxe muitos conflitos e discussões que estremeciam nossa relação como mãe e filha. Quando eu fui percebendo os malefícios de dar tanto ouvido ao que ela tinha para dizer, comecei a me questionar do meu papel de mãe."

Na educação positiva, afirma Gabriela, o que se opõe à cartilha é visto como um potencial causador de traumas.

"E isso é horrível", diz ela. "Hoje, sinto que tiramos algumas responsabilidades dela, começamos a fazer terapia, o que tem melhorado muito em relação ao comportamental e à aceitação de limites. Um trabalho de formiguinha, mas que tem dado resultado." O assunto fez emergir um debate sobre a linha que separa a educação positiva da educação permissiva.

A professora Edna Ponciano, pesquisadora do Instituto de Psicologia da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), afirma que a questão não é nova nos consultórios. "A maior preocupação é relativa ao comportamento, sobre a dificuldade de estabelecer limites", afirma. Mas "crianças sem limites", acrescenta, "são a consequência de diversos fatores. A educação positiva não é a causa única, mas pode atrapalhar a tarefa dos pais que se sentem culpados ou desorientados. É preciso cuidar dos pais também".

Segundo a professora, "não é possível simplesmente encaixar as pessoas em uma receita". É preciso descobrir o que faz sentido para a família. "A educação positiva pode ser um mapa, mas o território muda a cada relação entre pais e filhos", diz.

Nas redes sociais, a educação positiva se espalha em definições como "revolução amorosa". Evelyn e Gabriela concordam que existem bons frutos.

"Minha filha se tornou uma criança independente, sabe se expressar muito bem e quando faz algo que não deveria não tem medo de nos contar. Ela também aprendeu muito sobre os sentimentos dela e tem facilidade para se autorregular quando é preciso", diz Evelyn.

Para Gabriela, a capacidade da filha de se colocar no lugar do outro foi uma das vitórias colhidas. "Eu realmente tenho uma criança empática, que tem um senso e um respeito com o próximo que é surreal. Ela criou também uma autonomia relativamente boa. É uma criança super pertencente. Sabe o que quer e o que não quer, e isso eu não acho de todo ruim."