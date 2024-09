The New York Times

Um antropólogo que estuda como sociedades de caçadores-coletores na África Central criam os filhos, Barry Hewlett, recentemente me explicou que, nesses grupos, as crianças acompanham os pais ao longo do dia, ajudam em tarefas como coletar alimentos, e raramente são o principal foco de atenção. Ora entediadas ora participativas, essas crianças passam um bom tempo observando adultos fazerem coisas de adultos.

Nas sociedades contemporâneas industriais, os pais muitas vezes fazem o oposto. No precioso tempo em que não estamos trabalhando, colocamos nossos filhos no centro da nossa atenção. Levamos eles a treinos esportivos e aulas de música. Sentimos culpa se os arrastamos para fazer coisas chatas de adultos. Valorizamos o "tempo de qualidade" em detrimento da quantidade de tempo.

Pensei nos caçadores-coletores quando li o aviso de Vivek Murthy, autoridade de saúde do governo americano, alertando que muitos pais estão estressados. Há muitas razões para esse estado preocupante. Uma delas é que não ignoramos nossos filhos com frequência suficiente.

As crianças aprendem não apenas com instrução direta, mas também observando e modelando o que as outras pessoas ao seu redor fazem - Jacob Lund/Adobe Stock

O estilo moderno de parentalidade não é exaustivo apenas para os adultos; ele também se baseia em suposições que não encontram evidências no nosso passado evolutivo sobre o que as crianças precisariam para prosperar.

Durante a maior parte da história humana, as pessoas tinham muitos filhos e as crianças conviviam em grupos intergeracionais sem grande supervisão. Uma creche mediana, com sua negligência benigna, provavelmente está mais perto dessa experiência histórica de cuidado infantil do que um pai ou mãe superprotetor.

Claro, antigo não necessariamente é bom. Mas os seres humanos passaram cerca de 90% de seu tempo na Terra como caçadores-coletores, nossos cérebros e corpos evoluíram e se adaptaram a isso, e essas culturas podem nos indicar algo importante sobre como as crianças aprendem.

Para uma educação inspirada nesses caçadores-coletores, uma das melhores coisas que os pais podem fazer —para eles mesmos e para os filhos— é seguir com a própria vida e levar as crianças junto. Você pode chamar isso de "subparentalidade consciente".

Crianças aprendem não apenas com instrução direta, mas observando e imitando o que as pessoas ao seu redor fazem, seja coletar frutas, trocar um pneu ou curtir com amigos. Isso começa a equipá-las para a vida adulta.

Mais importante, seguir os adultos dá às crianças o dom de tolerar o tédio e promove paciência, engenhosidade e criatividade. A neurociência mostra que um cérebro em repouso não é um cérebro ocioso: a mente trabalha quando é deixada livre para fazer suas próprias coisas. Se você quer filhos empáticos e criativos que saibam como se entreter sozinhos, não mantenha seus cérebros ocupados demais.

Uma excelente maneira de entediar as crianças é levá-las à casa de um parente mais velho e fazê-las ouvir uma longa conversa adulta sobre familiares que elas não conhecem. Ir ao correio ou ao banco também cria oportunidades valiosas de tédio.

Deixar as telas das crianças em casa durante esses passeios pode aprofundar esse tédio útil. Isso também força os pais a aumentar sua tolerância à irritação dos filhos, um componente essencial da subparentalidade. Os pais muitas vezes sentem a necessidade de "divertir" os filhos para mantê-los longe das telas, mas, ao ensinar as crianças a desejar estímulos e entretenimento externo constante, pais intensivos podem piorar a dependência das telas.

É óbvio que, quando as crianças estão chateadas, em perigo ou precisam de orientação, os pais devem intervir para ajudar. E é essa a questão central: apenas se ignorarmos nossos filhos boa parte do tempo conservaremos a energia necessária para lhes dar total atenção quando realmente precisam.

Nos últimos anos, muito se debateu os chamados pais hipervigilantes (em inglês, "helicoptering parents") e seus filhos ultramimados. Mas raramente falamos sobre alternativas.

Em um mundo ideal, deixaríamos as crianças ao ar livre, sem supervisão. Quando criança, nos anos 1990, passei horas com meus irmãos brincando no riacho atrás de nossa casa, com bastante tempo para ficar bem entediada. Sem esse tipo de experiência "livre" como opção, a subparentalidade consciente é a melhor alternativa possível.

Isso significa levar as crianças com você não só em tarefas entediantes, mas também quando você trabalha, socializa ou se exercita. Eu estava na academia outro dia quando um pai entrou com o filho de quatro anos. Os dois se revezavam com um instrutor que lhes ensinava movimentos de artes marciais. Observando o menino, seus grandes olhos absorvendo uma tonelada de informações sociais, pensei em todos os pais que dizem que não têm tempo para se exercitar porque estão muito ocupados com seus filhos.

Ao mesmo tempo, pensei em todas as academias que proíbem crianças pequenas —os espaços públicos, especialmente nos Estados Unidos, parecem ter se tornado mais hostis à presença de crianças. Os pais têm mais facilidade em países como Alemanha e Espanha, onde há cervejarias e bares ao lado de playgrounds, e você pode relaxar com amigos enquanto as crianças brincam.

Em outras palavras, a subparentalidade requer mudanças estruturais, como licença familiar e creches. Também requer que, como sociedade, reconstruamos nossa tolerância para crianças em espaços públicos, por mais irritantes e distraídas que possam ser, e criemos ambientes seguros onde crianças levemente supervisionadas possam vagar livremente.

Em uma sociedade que tratasse as crianças como um bem público, manteríamos um olho coletivo em todas as nossas crianças —o que nos libertaria da necessidade de sobrevoar continuamente nossos filhos.

Este texto foi publicado originalmente aqui.