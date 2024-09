Saiba o que fazer para cuidar da saúde quando o tempo fica muito seco

São Paulo

A baixa umidade do ar pode provocar uma série de desconfortos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. As complicações mais comuns incluem problemas alérgicos, respiratórios, ressecamento da pele e das mucosas, sangramento pelo nariz e irritação dos olhos.

Na cidade de São Paulo e no interior do estado, a previsão é de que o tempo seco e o calor persistam durante esta semana. A temperatura pode chegar a 29°C, com umidade relativa variando próximo a 30%, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o que aumenta os riscos à saúde.

Uma massa de ar seco e quente deve predominar, dificultando a formação de nuvens e reduzindo a umidade do ar consideravelmente.

Umidificador de ar não deve ficar voltado para parede ou para outros objetos que possam absorver umidade, como cortinas e móveis - New Africa/Adobe Stock

A OMS (Organização Mundial da Saúde) alerta que índices de umidade relativa do ar abaixo de 60% não são ideais para a saúde humana.

Quando a umidade está entre 21% e 30%, o estado é de atenção. Ao cair para níveis entre 20% e 12%, o estado é considerado de alerta.

Índices abaixo de 12% são classificados como de emergência. Nessas condições, a atenção deve ser redobrada, pois a exposição prolongada ao ar seco pode agravar doenças respiratórias.

Nesses casos, é essencial tomar precauções adicionais para evitar complicações de saúde.

O umidificador de ar pode ser um grande aliado para aliviar os efeitos do tempo seco, mas existem outras formas de cuidar da saúde nesses dias, como consumir alimentos ricos em água e evitar atividades físicas entre 10h e 16h.

Mantenha-se hidratado

A hidratação é a principal aliada contra os efeitos do tempo seco. Além de beber bastante água, é importante consumir líquidos que ajudem na reposição dos sais minerais, como água de coco e isotônicos.

Esses cuidados evitam a desidratação, que pode causar sintomas como boca seca, tontura e fraqueza.

Idosos e crianças são mais suscetíveis à desidratação, por isso, urina escura, boca seca e, no caso dos mais velhos, confusão mental devem ser sinais de alerta.

Cuide das vias aéreas

O ressecamento das vias aéreas é um dos principais problemas causados pela baixa umidade. Para aliviar a irritação, especialistas recomendam o uso de soro fisiológico para lavar o nariz e fazer inalações.

Essas práticas ajudam a umedecer as mucosas e prevenir infecções respiratórias. Se possível, evite locais com muita poeira e fique atento à qualidade do ar em sua cidade.

Em dias de baixa umidade, é recomendável permanecer em ambientes mais úmidos e ventilados.

Umidifique o ambiente

Manter o ambiente bem umidificado pode minimizar os impactos do tempo seco.

Espalhar bacias com água e toalhas molhadas pela casa pode ajudar a aumentar a umidade do ar.

Outra opção é utilizar umidificadores de ar, especialmente durante a noite, para garantir um sono mais tranquilo e confortável.

Além disso, janelas abertas ajudam na circulação do ar e na melhoria da qualidade do ambiente.

Proteja a pele

A pele também sofre com o clima seco. Para evitar o ressecamento, use hidratantes diariamente, especialmente após o banho, quando a pele ainda está um pouco úmida e mais receptiva aos produtos.

Evite banhos muito quentes, que podem remover a oleosidade natural da pele, agravando o ressecamento.

Os lábios também devem ser protegidos com hidratantes específicos ou manteiga de cacau.

Evite exercícios físicos nos horários de pico

Durante os dias de baixa umidade, o ideal é evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, período em que o sol e o calor são mais intensos.

A exposição durante esse período pode aumentar o risco de desidratação e outros problemas de saúde, como insolação e queimaduras solares.

Exercícios em ambientes fechados e bem ventilados são mais recomendados. Se possível, opte por horários mais frescos, como o início da manhã ou o final da tarde.

Alimentação saudável

Aposte em frutas, legumes e verduras frescas, que são ricos em água e nutrientes.

Alimentos como melancia, laranja, pepino e alface ajudam a manter o corpo hidratado.

Evite alimentos muito salgados ou processados, que podem contribuir para a perda de líquidos.

Atenção redobrada com crianças e idosos

Crianças e idosos são especialmente vulneráveis aos efeitos do tempo seco.

As crianças, por terem vias aéreas mais estreitas e um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, e os idosos, por terem maior dificuldade em perceber os sinais de desidratação e possuírem uma imunidade mais baixa.

Fique de olho na qualidade do ar

É importante acompanhar os índices de qualidade do ar divulgados pelas autoridades e evitar exposição em dias de maior poluição.

Manter o ambiente limpo e livre de poeira também ajuda a reduzir o risco de crises alérgicas e problemas respiratórios.