Transplantes capilares estão se tornando um grande negócio, mas o tratamento tem riscos

A perda de cabelo afetará todas as pessoas em algum momento de suas vidas. Mas, apesar de sua prevalência, o tratamento da calvície é um grande negócio.

Na Europa, por exemplo, houve um aumento de 240% no interesse por cirurgias de transplante capilar entre 2010 e 2021. A Turquia se tornou um destino tão popular para cirurgias de transplante capilar que alguns funcionários renomearam a Turkey Airlines como "Turkey Hairlines".

A queda de cabelo é um processo normal. Os seres humanos normalmente perdem de 50 a 100 fios de cabelo por dia —que são repostos— mas, como em outros processos corporais, à medida que envelhecemos, o crescimento do cabelo fica mais lento.

As glândulas sebáceas que produzem o óleo que torna o cabelo brilhante reduzem sua atividade, o que faz com que o cabelo pareça mais opaco. Alguns folículos capilares reduzem sua produtividade, tornando os cabelos mais finos e alguns podem parar completamente, o que resulta em menos cabelos.

A queda de cabelo e a calvície, no entanto, ainda são estigmatizadas e um número crescente de pessoas está optando por tratamentos de restauração capilar.

Um transplante de cabelo é classificado como um procedimento cosmético e não é coberto pelo atendimento do NHS no Reino Unido. O custo pode ser proibitivo para algumas pessoas que optam por viajar para outros países onde o procedimento pode ser muito mais barato.

Embora existam muitos relatos positivos de pessoas que fizeram transplantes capilares no exterior, há casos em que a cirurgia foi realizada por uma pessoa não qualificada e em que pessoas inadequadas para transplantes capilares ainda foram tratadas.

Os transplantes capilares devem sempre ser realizados por um cirurgião qualificado —e nem todo mundo é elegível ou adequado para o transplante capilar.

Os candidatos mais adequados são aqueles com alopecia androgênica, originalmente chamada de "calvície de padrão masculino", mas que afeta ambos os sexos. Cerca de 10% das mulheres com menos de 40 anos têm alguma evidência de perda de cabelo, aumentando para mais de 50% aos 70 anos. Por outro lado, 30-50% dos homens aos 50 anos têm perda de cabelo associada à alopecia androgênica.

Os homens geralmente desenvolvem uma linha de cabelo recuada em forma de "m", conhecida como padrão Norwood, enquanto as mulheres tendem a desenvolver uma divisão mais larga e afinamento do cabelo na coroa e na parte frontal do couro cabeludo. Isso é conhecido como padrão Ludwig.

Opções de tratamento

O tratamento inicial para a queda de cabelo geralmente é medicamentoso. A finasterida, um medicamento que trata o aumento benigno da próstata e a queda de cabelo em homens, leva de três a seis meses para mostrar resultados. Entretanto, todos os benefícios são perdidos dentro de seis a 12 meses após a interrupção do tratamento. O Minoxidil, outro medicamento para tratar a alopecia androgênica, demonstrou ter benefícios para a queda de cabelo. Mas a terapia com luz laser, administrada com um boné especial, tem demonstrado resultados mistos.

Se os tratamentos iniciais não forem bem-sucedidos, os pacientes podem optar por transplantes capilares. Duas técnicas são mais comumente usadas: transplante de unidade folicular (em inglês, FUT)—também conhecido como cirurgia de tira de unidade folicular (FUSS)— e excisão de unidade folicular (FUE).

Ambos os procedimentos requerem a disponibilidade de cabelos viáveis, geralmente de outras áreas do couro cabeludo —normalmente os cabelos que vão da têmpora em ambos os lados e ao redor da parte de trás da cabeça.

Usando a técnica FUT, o cirurgião remove uma faixa de pele de 1 a 1,5 cm de largura da parte posterior do couro cabeludo. Os cabelos e suas estruturas de suporte são retirados dessa faixa e inseridos na área calva. A ferida onde a pele foi removida é costurada novamente. Normalmente, o cirurgião tem o cuidado de evitar cicatrizes perceptíveis.

No entanto, o FUE é o procedimento mais comum, graças ao seu tempo de cicatrização mais curto, menor risco de cicatrizes e maior número de enxertos de cabelo que podem ser colhidos. Às vezes, esse procedimento é comercializado como "sem lâmina" e "sem cicatrizes", o que não é o caso. Os folículos são colhidos e implantados com lâminas afiadas e há relatos de cicatrizes, inclusive hiper ou hipopigmentadas, bem como cicatrizes elevadas ou queloides.

Aumento de cabelo?

O sucesso em longo prazo do transplante capilar é variável. Estudos relatam que 90% dos receptores têm boa cobertura um ano após a cirurgia, mas isso cai para 9% após quatro anos. Muitos fatores podem afetar os resultados dos transplantes capilares, incluindo idade, fumo, danos ao couro cabeludo causados pelo sol e diabetes. Seguir as orientações de recuperação é essencial e, embora algumas clínicas anunciem transplantes capilares "indolores", a recuperação costuma ser inconveniente e desconfortável.

A anestesia pode ser usada durante o procedimento, mas o couro cabeludo pode ficar inchado e sensível depois e há um tempo de inatividade significativo. Os pacientes são aconselhados a tirar quinze dias de folga do trabalho e evitar atividades físicas extenuantes enquanto os enxertos estiverem frágeis e inseguros. Pode levar de dez a 18 meses para ver os resultados completos do transplante.

O transplante capilar pode ser uma opção popular para quem está preocupado com a queda de cabelo, mas é uma decisão importante. Se estiver pensando em se submeter ao procedimento, faça sua pesquisa para garantir que será tratado por um cirurgião totalmente qualificado e esteja preparado para seguir à risca as diretrizes de recuperação para garantir os melhores resultados.

