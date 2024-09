Uso de cigarros eletrônicos por adolescentes nos EUA cai para menor nível em dez anos

The New York Times

O número de adolescentes nos Estados Unidos que relataram usar cigarros eletrônicos em 2024 despencou de um pico atingido há cinco anos. Isso aumentou as esperanças de que a tendência entre os adolescentes de fumar vapes se reverta.

Em uma pesquisa anual realizada de janeiro a maio em escolas dos EUA, menos de 8% dos estudantes do ensino médio relataram usar cigarros eletrônicos no último mês, o nível mais baixo em uma década.

Isso é muito menos do que o ápice, em 2019, quando mais de 27% dos estudantes do ensino médio que participaram da pesquisa relataram que fumavam vapes —cerca de 500 mil adolescentes a menos do que no ano passado.

O uso de cigarros eletrônicos por adolescentes cai para o nível mais baixo em 10 anos - Ezequiel Becerra/AFP

Os dados são da Pesquisa Nacional sobre Tabaco entre Jovens, um questionário preenchido por milhares de estudantes do ensino médio e fundamental que é administrado anualmente pela FDA (agência que regulamenta drogas e alimentos) e pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) americano.

No geral, constatou-se menos de 6% dos estudantes do ensino médio e fundamental relataram usar cigarros eletrônicos no último mês, quase 8% menos que no ano anterior.

A diminuição do uso de vapes entre os estudantes do ensino médio foi responsável em grande parte pela queda deste ano; o uso no ensino fundamental permaneceu bastante estável, com 3,5% relatando que haviam fumado cigarros eletrônicos, em comparação com 4,6% no ano anterior.

"Essa queda contínua no uso de cigarros eletrônicos entre os jovens de nosso país é uma vitória monumental para a saúde pública", disse Brian King, diretor da divisão de tabaco da FDA.

Especialistas em saúde pública disseram que vários fatores podem ter contribuído para a queda no uso de vapes entre adolescentes, incluindo proibições de tabaco com sabor em cidades e estados, uma blitz de fiscalização contra vendedores de vapes com sabor e três campanhas de mensagens públicas direcionadas a jovens sobre os perigos do cigarro eletrônico.

Alguns compararam a notícia à queda no consumo de cigarros tradicionais, que atingiu cerca de 1,6% dos adolescentes, um número significativamente baixo.

Muitos grupos de saúde pública têm levantado alarmes sobre os potenciais efeitos dos cigarros eletrônicos em jovens, incluindo a exposição a toxinas e carcinógenos —alguns dos quais ainda são desconhecidos. Os níveis de nicotina nesses produtos podem ser muito altos, aumentando o risco de vício e lesão nos cérebros em desenvolvimento dos adolescentes.

"Definitivamente, as percepções de risco do cigarro eletrônico aumentaram", disse Kathy Crosby, presidente da Truth Initiative, um grupo sem fins lucrativos que faz campanha contra o uso de vapes entre jovens. "E à medida que você vê o aumento nas percepções de risco, também vê o uso diminuindo."

Existem campanhas mundiais para proibir vapes descartáveis ou limitar consideravelmente o acesso para reduzir o uso entre adolescentes. Países da União Europeia pressionaram por uma proibição de vapes com sabor e um limite nos níveis de nicotina. O Congresso pressionou a FDA nos últimos anos para intensificar a fiscalização, especialmente contra importações ilícitas de cigarros eletrônicos com sabores, como banana e pêssego.

Uma grande empresa de tabaco, a Reynolds American, também pediu à FDA que reprimisse os vapes descartáveis e com sabor que vêm da China. As empresas de cigarros tradicionais estão visando substituir as receitas perdidas com a renda dos cigarros eletrônicos.

A FDA enfatizou que muitas marcas, como os vapes Elf Bar que têm sido populares entre os adolescentes, não estão autorizadas para venda.

King da FDA também disse que os esforços da agência em liderar uma série de apreensões e multas de cigarros eletrônicos ajudaram a impulsionar a queda no uso entre adolescentes. Isso incluiu "esmagar" empresas que vendem vapes Elf Bar, disse ele. A pesquisa deste ano com os estudantes mostrou que os adolescentes ainda preferiam o Elf Bar, com mais de um terço classificando a marca como a favorita.

A FDA e outras agências apreenderam milhões de dólares em cigarros eletrônicos no Aeroporto Internacional de Los Angeles e no porto de Chicago neste ano e no final de 2023.

Deirdre Lawrence Kittner, diretora do Escritório de Tabagismo e Saúde da CDC, disse que outros fatores podem ter reduzido a taxa de uso de vape entre adolescentes, incluindo uma campanha em 2023 incentivando educadores do ensino médio e fundamental a conversar com os alunos sobre o uso de cigarro eletrônico.

Medir a tendência decrescente no uso de vapes entre adolescentes ao longo dos anos desde o pico foi difícil durante a pandemia. Especialistas alertam em relação a comparações diretas ano a ano na crise de saúde pública, quando as escolas estavam fechadas.