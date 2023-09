Atraso ameaça pesquisa sobre Covid longa do Reino Unido, dizem cientistas

Financial Times

Cientistas estão alertando que atrasos no regulador de medicamentos do Reino Unido significam que um teste importante que busca maneiras de tratar a Covid longa corre o risco de ficar sem dinheiro antes de terminar.

Pesquisadores em busca de tratamentos que possam beneficiar os milhões de pacientes com Covid longa, que atualmente não têm medicamentos aprovados, esperaram até seis meses para que a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde aprove adaptações que são obrigadas a decidir em até 35 dias.

O estudo Stimulate-ICP é inspirado no principal ensaio de recuperação do Reino Unido, que encontrou medicamentos para usar contra a Covid-19 aguda. Inscreveu apenas 900 dos 4.200 participantes que pretendia recrutar, e seu financiamento do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Cuidados do Reino Unido se esgota em março.

Pacientes com Covid longa pedem mais apoio; cientistas temem que, após março, o NIHR não tenha mais dinheiro para pesquisar a condição - Michael Melia/Alamy

Mas enquanto o regulador agiu rapidamente para permitir testes durante a pandemia, o estudo Long Covid ficou preso em um atraso na agência, que sofreu cortes significativos de pessoal desde o Brexit.

Amitava Banerjee, professora da University College London que está co-liderando o estudo, disse que foi "realmente frustrante" porque o estudo foi financiado, mas parou porque a MHRA não tinha capacidade suficiente para responder prontamente aos pedidos.

"Estamos agora em uma situação em que estou lutando para ver como podemos superar isso. E o pior cenário é termos um trabalho inacabado", disse.

"Se não formos capazes de responder às perguntas, isso é trágico para os pacientes que não obtêm respostas e para os contribuintes que tiveram seu dinheiro desperdiçado."

O governo do Reino Unido está promovendo o NHS como o local ideal para pesquisa clínica. Mas a indústria farmacêutica vem alertando que está ficando para trás em relação a outros países por causa de atrasos no regulador e um sistema de saúde sobrecarregado.

O chanceler deu à MHRA mais 10 milhões de libras no orçamento deste ano para ajudar a acelerar o processo de aprovação de "tratamentos de ponta".

A agência disse que tomou "medidas urgentes" durante o verão e que a maioria dos pedidos atrasados de aprovação de testes clínicos já havia sido processada. Acrescentou que, a partir de 1º de setembro, todos os pedidos novos e totalmente compatíveis serão avaliados dentro dos prazos legais.

Os cientistas também estão preocupados que, depois de março, o NIHR não terá mais dinheiro reservado para pesquisar a Covid longa. Daniel Altmann, professor de imunologia do Imperial College London, que está examinando a biologia da Covid longa em um estudo separado, disse que é "muito estranho" porque a pesquisa médica leva tempo e raramente é concluída em apenas dois anos.

"Por que diabos você gostaria de fazer o investimento inicial se você não o segue e o entrega?", questionou.

O NIHR disse que investiu mais de £ 50 milhões em projetos de pesquisa de Covid longa e que os prazos do projeto poderiam ser estendidos se pesquisadores e financiadores concordassem. Acrescentou que os cientistas poderiam apresentar propostas para novas pesquisas por meio de rotas regulares de financiamento.

Cerca de 1,9 milhão de pessoas, cerca de 2,9% da população do Reino Unido, estão vivendo com sintomas autodeclarados de Covid longa, de acordo com dados divulgados em março pelo Escritório de Estatísticas Nacionais.

Emma Wall, consultora de doenças infecciosas que lidera o estudo Stimulate-ICP com o professor Banerjee, alertou que, sem pesquisas robustas, muitos pacientes estão recorrendo a tratamentos não comprovados e muitas vezes caros.

"Há uma economia de petróleo de cobra. As pessoas estão ganhando dinheiro com esses pacientes desesperados porque há esse vácuo de boas pesquisas", disse.