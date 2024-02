Consumo diário de multivitamínico pode melhorar a memória, sugere estudo

The New York Times

Um novo estudo relatou que adultos com 60 anos ou mais que consumiram um multivitamínico diariamente por dois anos tiveram pontuações mais altas em testes de memória e cognição do que aqueles que tomaram um placebo —um exemplo raro de um ensaio clínico que descobriu que um suplemento nutricional pode realmente beneficiar pessoas saudáveis.

"Isso sugere que as multivitamínicos podem ser uma abordagem segura e acessível para proteger a saúde cognitiva em adultos mais velhos", disse Chirag Vyas, epidemiologista psiquiátrico do Mass General Brigham em Boston e um dos principais autores do estudo, publicado no último dia 18 no periódico The American Journal of Clinical Nutrition.

Novos estudos sugerem que tomar uma vitamina por dia pode melhorar a cognição, mas isso não significa que todos deveriam tomar - NYT

Mas especialistas não envolvidos no ensaio alertaram que os benefícios foram pequenos e não está claro se trariam melhorias perceptíveis na vida das pessoas.

"Eu colocaria isso no campo das promessas", disse Mary Butler, professora associada de saúde pública na Universidade de Minnesota, que publicou vários artigos avaliando intervenções para prevenir a demência.

A pesquisa fazia parte de um estudo maior envolvendo mais de 21 mil adultos mais velhos que analisava se os suplementos podem proteger contra várias doenças relacionadas à idade, chamado Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (Cosmos). O novo relatório incluiu resultados de um subconjunto de 573 participantes —na maioria brancos e relativamente bem-educados— que fizeram vários testes cognitivos pessoalmente.

As pessoas nos grupos de multivitamínicos e placebo melhoraram suas pontuações cognitivas ao longo de dois anos, possivelmente porque já estavam familiarizadas com os testes. Mas os participantes que tomaram o multivitamínico mostraram ganho ligeiramente maior, com o maior aumento ocorrendo nas avaliações de memória.

O estudo também agrupou essas descobertas com os resultados de duas investigações anteriores do Cosmos que testaram a cognição de mais de 5.000 pessoas por telefone ou online. Nos três estudos, aqueles que tomaram multivitamínicos tiveram uma melhora consistente em suas pontuações nos testes de memória e habilidade cognitiva geral em comparação com as pessoas que receberam um placebo, disse JoAnn Manson, professora de medicina da Universidade de Harvard e coinvestigadora principal do ensaio.

Os pesquisadores estimaram que o aumento de memória observado em pessoas que tomaram a multivitamina correspondia a uma redução de dois anos no envelhecimento do cérebro, o que significa que teoricamente eles foram testados tão bem quanto alguém dois anos mais jovem, disse o Dr. Vyas.

Especialistas não envolvidos na pesquisa disseram que o estudo foi bem projetado: incluiu um grande número de participantes e usou testes cognitivos confiáveis. Mas as descobertas "são relativamente modestas", disse Hussein Yassine, professor associado de neurologia na Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia. Embora algumas pessoas possam ter se beneficiado verdadeiramente do multivitamínico, ele disse, a maioria provavelmente não.

O docente acrescentou que afirmar que um multivitamínico poderia retardar o envelhecimento cognitivo em dois anos "é realmente um exagero". Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores compararam o desempenho do grupo de multivitamínicos com as pontuações médias nos testes por idade. Yassine discordou dessa técnica, chamando a interpretação de "enganosa".

Essa também foi a principal preocupação citada pelo Pieter Cohen, um internista do Cambridge Health Alliance em Boston que estuda suplementos. Ele acrescentou que não estava claro se as melhorias sutis medidas em pessoas que tomavam multivitamínicos seriam significativas.

Segundo ele, seria muito mais convincente se o estudo descobrisse que as pessoas que os tomavam tinham menor probabilidade de serem diagnosticadas com Alzheimer em uma certa idade ou poderiam viver de forma independente por mais tempo,.

Manson concordou que mais pesquisas sobre multivitamínicos são necessárias, especialmente em grupos com mais diversidade racial, étnica e socioeconômica. Estudos de acompanhamento devem analisar quem se beneficiou dos suplementos e por que, acrescentou Yassine.

É possível, por exemplo, que os ganhos tenham sido impulsionados por pessoas que não estavam consumindo anteriormente nutrientes importantes para a saúde do cérebro, como vitamina B12, vitamina D e zinco.

"Em vez de concluir que todos devem tomar multivitamínico, acho que devemos tentar entender quem se beneficia ao tomá-los", disse Yassine.

Os multivitamínicos podem ser úteis para certas pessoas, como aquelas com condições que afetam sua capacidade de absorver nutrientes, disse Cohen, mas a maioria das pessoas saudáveis não precisa de uma. "Não vou recomendar multivitamínicos para melhorar a memória com base nesses dados."

O estudo Cosmos, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde e pelo fabricante de chocolate Mars Inc., foi originalmente projetado para ver se multivitamínicos ou suplementos contendo flavonóis de cacau afetariam o risco de doenças cardíacas ou câncer. Mas o ensaio encontrou pouco benefício de qualquer suplemento.

Outros estudos mostraram que os multivitamínicos não melhoraram a cognição ou preveniram a demência. Por exemplo, em um estudo com quase 6.000 médicos do sexo masculino acompanhados por 12 anos, aqueles que tomaram um multivitamínico não tiveram um desempenho melhor em testes cognitivos ou de memória do que aqueles que tomaram um placebo.

No entanto, pesquisas consistentemente descobriram que uma dieta saudável e outras intervenções no estilo de vida podem beneficiar o cérebro. Puja Agarwal, epidemiologista nutricional do Rush University Medical Center em Chicago, chamou as novas descobertas de "encorajadoras". Mas, ela acrescentou: "Se pudermos atender nossas necessidades nutricionais com abordagens dietéticas, isso deve ser a primeira prioridade".