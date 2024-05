Vai curtir o show da Madonna? Veja dicas de cuidados com a saúde para enfrentar o calor

São Paulo

Fãs de norte a sul se deslocaram para o Rio de Janeiro (RJ) para presenciar o show gratuito de Madonna na praia de Copacabana neste sábado (4). As expectativas são altas e, ao que indicam as previsões meteorológicas, as temperaturas também serão. Para curtir o espetáculo sem surpresas, especialistas ouvidos pela Folha deram dicas sobre como enfrentar a onda de calor que assola a cidade neste fim de semana.

A previsão é de que o Rio tenha sábado de sol, apesar de algumas nuvens. A temperatura pode chegar a 37ºC, segundo o Climatempo. A quarta apresentação da cantora americana no Brasil deve reunir 1,5 milhão de pessoas, e a multidão pode aumentar ainda mais a sensação de calor.

A rainha do pop entra em cena apenas às 21h45. Apesar disso, sempre há aqueles que preferem chegar cedo e garantir o melhor lugar. Para quem pretende se expor ao sol, a primeira dica é usar proteção em todos os níveis do corpo: vestimentas leves, chapéu, óculos de sol e muito protetor solar, diz o médico Agnaldo Píscopo, diretor dos cursos de emergências da Sociedade de Cardiologia de São Paulo (Socesp).

"É importante que as roupas sejam em tons claros também. Além disso, tem que se hidratar com líquido não alcoólico. Nesses locais, para evitar muitas idas ao banheiro, as pessoas acabam restringindo a quantidade de água, não pode", afirma o médico.

O combo calor, agrupamento de pessoas, cantar e dançar leva à perda de água no corpo, e consequentemente pode resultar em desidratação. Os sintomas tendem a começar com tontura, queda de pressão e mal-estar.

Madonna durante passagem de som na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na quinta-feira - Pilar Olivares/Reuters

Psícopo explica que se nada for feito para resfriar a temperatura nesse momento, o corpo perde a capacidade de autorregulação do calor, o que é chamado de hipertermia maligna. Nesses casos, a pessoa para de produzir suor, pode ter confusão mental, desmaio e crise convulsiva.

"Pode acontecer o mesmo que causou a morte da fã que assistia ao show da Taylor Swift, em novembro do ano passado. Então é extremamente necessário ir de roupas leves, se hidratar e se resfriar. A pessoa pode até usar um líquido mais frio para jogar atrás da nuca, na região da cabeça", diz.

O estudante Matheus Vilas Boas, 24, de Salvador (BA), é um dos fãs que encararão o sol para garantir um bom lugar para assistir à Madonna de perto. Ele pretende chegar em Copacabana às 17h. O jovem relata que também se lembrou da morte da estudante Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift, na hora de se programar para o evento.

"Depois desse caso e das ondas de calor que vão e vêm, a gente sempre leva isso em consideração. No show da Madonna tem a questão de ser em frente ao mar, então penso que tem uma ventilação maior que show em estádio, por exemplo, mas considerando a expectativa de ter 1,5 milhão de pessoas, a ideia é o básico de sempre: água, roupas leves, talvez um leque para abanar e protetor solar", relata.

Bebidas e alimentação

Nas redes sociais, é possível se deparar com relatos de pessoas que combinam água e cerveja no mesmo recipiente para fins de hidratação. Agnaldo Psícopo relata que, de fato, a técnica é válida —a depender da quantidade de água usada— apesar disso, não recomenda a prática que, segundo ele, só estraga a experiência de beber a cerveja.

Além dos líquidos, é importante prestar atenção no tipo de alimento que será ingerido no dia. A nutricionista Iris Emanueli, doutora em Saúde Pública pela USP (Universidade de São Paulo), reforça que uma alimentação adequada pode ajudar a manter o corpo hidratado.

"As frutas também contribuem com a hidratação. Por isso, levar frutas como maçã, mexerica, pera, pêssego são boas opções além de serem fáceis para acondicionar e consumir. Outra opção é o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3, como oleaginosas —castanhas, nozes, macadâmia, pistache, amêndoa. Elas têm propriedades podem ajudar a reduzir a inflamação causada pela exposição ao sol", diz a nutricionista.

O consumo de alimentos gordurosos, doces, refrigerantes, álcool, por ser de digestão lenta, pode levar ao desconforto. Além de causar sensação de inchaço e ainda mais calor. Por isso, Iris recomenda que a alimentação pré-show seja equilibrada e leve com o consumo de frutas, verduras, cereais integrais e proteínas magras.

Uso de drogas ilícitas

Apesar de ilegais no Brasil, a presença de drogas sintéticas e naturais em eventos que reúnem milhares de pessoas para festejar não é incomum. Thiago M. Fidalgo, professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), alerta para os riscos do uso de substâncias do tipo, principalmente somado ao calor, longas horas de pé e falta de hidratação.

"Cocaína, MD, ecstasy, bala e metanfetamina são exemplos de drogas que podem aumentar a frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e também temperatura corporal. Esse cenário, com a desidratação, pode levar a situações potencialmente graves, que precisem de hospitalização", afirma.

O médico ainda pontua que o consumo de álcool combinado com as substâncias ilegais pode causar a impressão de que há um atenuamento dos efeitos do estimulante, de forma que as pessoas usem ambas as substâncias em maiores quantidades, o que também aumenta a chance problemas sérios para a saúde.

"É importante sempre lembrar de se hidratar. Outro ponto importante é evitar o consumo de qualquer substância em grande quantidade e num curto espaço de tempo. Quanto menor a quantidade consumida e quanto mais lento for o consumo, mais fácil para o nosso corpo se adaptar às consequências do uso. Por fim, é importante dizer que nenhuma droga tem 'controle de qualidade', ou seja, as pessoas não sabem o que estão consumindo quando usam droga", afirma.

