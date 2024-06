Grávidas devem evitar água com flúor? Especialistas explicam

The New York Times

Um pequeno estudo publicado na semana passada sugeriu que altos níveis de flúor consumidos durante o terceiro trimestre da gravidez estavam associados a um maior risco de problemas comportamentais nas crianças aos 3 anos de idade.

Os autores do estudo, que foi financiado em parte pelos Institutos Nacionais de Saúde e pela Agência de Proteção Ambiental e publicado no periódico JAMA (Journal of the American Medical Association), acreditam que é o primeiro a examinar as conexões entre a exposição pré-natal ao flúor e o desenvolvimento infantil em famílias que vivem nos Estados Unidos, onde o flúor é frequentemente adicionado ao abastecimento de água comunitário para prevenir cáries dentárias. [No Brasil, também existe fluoretação da água como medida preventiva à cárie.]

Adicionar flúor na água é uma medida de saúde pública para prevenir a cárie dentária - Pexels

Os autores do estudo e alguns pesquisadores externos dizem que os resultados devem levar os formuladores de políticas a avaliar a segurança do consumo de flúor durante a gravidez.

"Acho que é um sinal de alerta", diz Beate Ritz, pesquisadora de saúde pública ambiental na Escola de Saúde Pública da UCLA.

Mas outros especialistas afirmam que o estudo tem várias limitações importantes que tornam difícil avaliar os efeitos potenciais do consumo de flúor durante a gravidez.

"Não há nada neste estudo que me alarme ou me faça recomendar que as mulheres grávidas parem de beber água da torneira", diz Patricia Braun, professora de pediatria na Escola de Medicina da Universidade do Colorado e porta-voz da Academia Americana de Pediatria.

O contexto

O flúor fortalece o esmalte dos dentes e pesquisas sugerem que beber água com flúor adicionado pode reduzir as cáries em até 25%. Muitas comunidades nos Estados Unidos adicionaram flúor à água por esse motivo desde a década de 1940, uma prática amplamente celebrada como uma grande conquista de saúde pública. Em 2020, 63% das pessoas viviam em áreas com pelo menos 0,7 miligramas por litro de flúor na água —considerado ótimo para a prevenção de cáries— embora algumas áreas tenham níveis mais altos, em parte devido ao flúor naturalmente alto nas águas subterrâneas.

Nos últimos anos, vários estudos do México e do Canadá sugeriram que a exposição ao flúor durante a gravidez está ligada a pontuações ligeiramente mais baixas em testes de inteligência e outras medidas de função cognitiva em crianças.

Mas estudos recentes da Espanha e da Dinamarca não encontraram essa ligação.

Há um "debate controverso" sobre a fluoretação da água, reconheceu Ashley Malin, professora assistente de epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública e Profissões de Saúde da Universidade da Flórida e autora principal do novo estudo. A questão é atualmente objeto de um processo movido pela organização sem fins lucrativos Food and Water Watch junto a outros grupos contra a Agência de Proteção Ambiental. A organização sem fins lucrativos alega que a fluoretação da água representa um risco para a saúde das crianças.

A pesquisa

O estudo analisou um grupo de 229 mulheres grávidas predominantemente hispânicas de baixa renda em Los Angeles que já estavam sendo acompanhadas em outras pesquisas. A maioria das mulheres vivia em áreas com água fluoretada. Os pesquisadores mediram os níveis de flúor em suas urinas em um único teste durante o terceiro trimestre. Então, quando seus filhos tinham 3 anos, as mães preencheram o Checklist de Comportamento Infantil Pré-Escolar, uma medida usada para detectar problemas emocionais, comportamentais e sociais.

No geral, 14% das crianças tiveram uma pontuação total na faixa "clínica limítrofe" ou "clínica", o que significa que um médico pode querer observá-las ou avaliá-las, ou fornecer apoio adicional, diz Malin. E, em média, níveis mais altos de flúor na urina das mães estavam correlacionados com um maior risco de problemas comportamentais nas crianças. Os pesquisadores descobriram que mulheres com níveis de flúor na urina no 75º percentil tinham 83% mais chances de ter filhos com problemas comportamentais limítrofes ou clinicamente significativos do que mulheres com níveis no 25º percentil.

Os principais problemas relatados pelas mães foram reatividade emocional, que é a tendência a reagir exageradamente; queixas somáticas, como dores de cabeça e dores de estômago; ansiedade; e sintomas ligados ao autismo (embora esses sintomas sozinhos não fossem suficientes para um diagnóstico de autismo).

Os pesquisadores não encontraram associação com outros sintomas comportamentais, como agressividade ou problemas de concentração.

Os resultados são importantes e acrescentam evidências sugerindo que o consumo pré-natal de flúor pode afetar o desenvolvimento do cérebro, diz Joseph Braun, professor de epidemiologia e diretor do Centro de Saúde Ambiental Infantil da Universidade Brown, que não esteve envolvido na pesquisa. Dito isso, os aumentos nas pontuações comportamentais foram relativamente pequenos —cerca de 2 pontos em uma escala de 28 a 100 para problemas comportamentais gerais. É difícil dizer se uma diferença desse tipo poderia ser perceptível em uma criança individual, afirma.

Mas, dado o quão difundida é a fluoretação da água, diz, mesmo pequenas mudanças comportamentais em crianças individuais poderiam ter um impacto significativo na população em geral.

As limitações

O estudo foi relativamente pequeno e não incluiu um grupo diversificado de mulheres. Não levou em consideração muitos fatores que podem afetar o desenvolvimento infantil, incluindo genética, nutrição materna, ambiente doméstico e apoio comunitário, dizem vários especialistas não envolvidos no estudo.

Os dados teriam sido mais robustos se os pesquisadores tivessem medido o flúor em amostras de urina em vários pontos durante a gravidez e coletado informações sobre o consumo de água da torneira, água engarrafada e chá para entender melhor como cada um contribuiu para os níveis de flúor das mulheres, afirmam. Chás pretos e verdes podem conter altos níveis de flúor.

A Lista de Verificação de Comportamento Infantil Pré-Escolar que foi usada para avaliar as crianças de 3 anos é considerada uma medida confiável do comportamento infantil. Mas não levou em consideração o fato de que os sintomas podem mudar em frequência e intensidade durante a primeira infância, diz Catherine Lord, especialista em autismo e transtornos relacionados na escola de medicina da Universidade da Califórnia, Los Angeles.

Você pode descobrir quais são os níveis de flúor na água local entrando em contato com sua empresa de água ou verificando o site My Water's Fluoride dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Se você deseja reduzir seu consumo de flúor, os especialistas disseram para limitar a quantidade de chá preto ou verde que você bebe. Você também pode comprar certos filtros de água que removem parte do flúor. Não há motivo para parar de escovar os dentes com creme dental com flúor —apenas não engula.