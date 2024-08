Como proteger a sua saúde dos incêndios florestais no estado de São Paulo

São Paulo

Nas últimas semanas, estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste do país viveram com um alerta máximo para a umidade relativa do ar, que estava abaixo do indicado.

O calor extremo também afeta a respiração em condições de tempo seco, prejudicando e ressecando a região da mucosa nasal e causando sintomas como tosse e irritação das vias áreas.

O quadro é piorado diante das queimadas florestais que passaram a atingir diversos locais. O interior de São Paulo teve o maior número de incêndios em mais de duas décadas.

Em Ribeirão Preto, uma das cidades mais atingidas, o número de atendimentos por problemas respiratórios cresceu 60% no último sábado (24). A cidade estava com o índice de umidade relativa do ar abaixo de 20% –o ideal para a saúde humana é de 50% a 60%.

Sinais e sintomas

Os sintomas respiratórios causados por fumaça costumam se manifestar na forma de irritação das vias aéreas superiores, como nariz seco, dificuldade em respirar, tosse e dor de garganta. A secura na boca e nos olhos, que podem também ficar vermelhos e com ardor, também é comum.

Em casos de pessoas com condições respiratórias prévias, como asma e bronquite, estes quadros podem se agravar, com a possibilidade da fumaça atingir os brônquios e causar inflamações nos pulmões. Nestes casos, é necessário procurar atendimento médico.

Um estudo publicado no último ano na revista científica Communications Earth & Environment mostrou como os incêndios florestais na Amazônia provocaram, entre 2010 e 2019, cerca de 15 milhões de atendimentos respiratórios e de doenças cardiovasculares, com a incidência mais elevada nos anos de maior ocorrência das queimadas.

Por fim, a exposição aos materiais particulados de dimensão 2,5 (2,5 mícrons de diâmetro ou menos) pode se acumular, causando sequelas mais profundas como danos aos pulmões, coração, vasos sanguíneos e até cerebrovasculares.

E mesmo a exposição por só um dia pode levar a quadros mais agudos. Uma pesquisa feita na China mostrou como a poluição atmosférica aumenta o risco de arritmias cardíacas —e esse risco é maior nas primeiras 24 horas após a exposição aos poluentes.

No caso, as substâncias produzidas pelas fuligens e fumaça dos incêndios unem-se às partículas poluentes já existentes nas grandes cidades

Como se proteger

No último domingo (25), o Ministério da Saúde publicou orientações sobre como evitar a exposição à fumaça e se proteger das queimadas. Veja algumas:

Aumentar a ingestão de água e líquidos;

Reduzir ao máximo o tempo de exposição, recomendando-se que se permaneça em casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

Manter portas e janelas fechadas durante o horário de concentrações de partículas;

Evitar atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar (do meio dia às 16h);

Usar máscaras do tipo PFF2 (ou N95), especialmente para equipes que atuam no combate ao fogo, além do uso de máscaras cirúrgicas para a população, que podem reduzir o desconforto;

Crianças, gestantes e maiores de 60 anos devem redobrar os cuidados.

A pasta recomenda buscar atendimento médico o mais rapidamente possível em caso de ocorrências de saúde.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e bem-estar

Infecção por HPV de alto risco pode causar infertilidade em homens. Pesquisadores da Universidade Nacional de Córdoba (Argentina) detectaram que uma infecção causada por tipos mais agressivos do HPV (papilomavírus humano), principal responsável pelo câncer de colo de útero em mulheres, pode levar à infertilidade nos homens. O estudo, publicado na revista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, acompanhou de 2018 a 2021 um total de 205 homens sem vacinação, dos quais 19% apresentaram uma infecção pelo vírus no período. Destes, 20 se infectaram com formas de alto risco do vírus e, comparados àqueles que não tiveram a infecção, apresentaram uma redução significativa na contagem de células conhecidas como leucócitos (CD45+) no sêmen, o que pode levar a problemas de fertilidade.

Candidata à vacina universal contra gripe previne infecções em testes pré-clínicos. Um imunizante universal contra o vírus influenza, causador da gripe, apresentou resultados positivos na prevenção de infecção em camundongos em testes em laboratório. Produzida contendo todas as cepas em circulação no mundo, os pesquisadores chegaram na candidata ao imunizante a partir de análises computacionais de todas as sequências genéticas do vírus influenza A conhecidas, incluindo cepas como a H5N1, causador da gripe aviária. O estudo, conduzido por cientistas da Clínica Cleveland, nos EUA, foi publicado no periódico científico Journal of Virology. Os pesquisadores esperam iniciar estudos clínicos em humanos em 1 a 3 anos.

Incidência de câncer relacionado à obesidade cresce em jovens na China. As taxas de câncer relacionados à obesidade aumentaram 3,6% por ano de 2007 a 2021 no país asiático, de acordo com uma pesquisa publicada na última semana na revista Med. Por outro lado, os cânceres que não são relacionados à condição apresentaram uma taxa estável no período, acendendo um alerta para os problemas de saúde provocados pelo sobrepeso e obesidade na população. Ainda segundo o estudo da Universidade Médica Capital, em Pequim, a prevalência de obesidade e sobrepeso na China vem crescendo nos últimos anos, puxado pelo aumento do consumo de carne processada e bebida alcoólica, especialmente nos mais jovens. Cerca de 34% dos adultos no país têm sobrepeso, enquanto 16% são obesos.