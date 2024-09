Apesar de preveníveis, mortes por cólera aumentam no mundo todo

The New York Times

Os surtos de cólera se espalhando pelo mundo estão se tornando mais mortais. As mortes pela doença diarreica aumentaram no ano passado, superando em muito o aumento de casos, de acordo com uma nova análise da OMS (Organização Mundial da Saúde).

A cólera é fácil de prevenir e custa apenas centavos para tratar, mas grandes surtos têm sobrecarregado até mesmo sistemas de saúde bem preparados em países que não enfrentavam a doença há anos. O número de mortes por cólera relatadas globalmente no ano passado aumentou em 71% em relação a 2022, enquanto o número de casos relatados aumentou 13%. Grande parte do aumento foi impulsionado por conflitos e mudanças climáticas, disse o relatório da OMS.

Houve 45 países com casos de cólera relatados em 2023, um aumento significativo em relação aos 35 países com casos em 2021. - JOAO SILVA/NYT

"Para as taxas de morte estarem aumentando muito mais rápido do que os casos estão aumentando, isso é totalmente inaceitável", diz Philippe Barboza, que lidera a equipe de cólera no programa de emergências de saúde da OMS. "Isso reflete a falta de interesse do mundo por uma doença que aflige os seres humanos há milhares de anos, afetando as pessoas mais pobres que não conseguem encontrar água limpa para beber", disse ele.

Mais de 4.000 pessoas foram oficialmente relatadas como tendo morrido de cólera em 2023, mas o número real provavelmente é muito maior, disse Barboza. Os esforços da OMS para modelar o número real de mortes por cólera, usando dados coletados de programas de testes, descobriram que o total de mortes em 2023 poderia ser superior a 100 mil.

A cólera pode causar a morte por desidratação em apenas um dia, à medida que o corpo tenta expelir bactérias virulentas em correntes de vômito e diarreia aquosa.

"Como podemos aceitar que em 2024 as pessoas estão morrendo porque não têm acesso a um simples saco de sais de reidratação oral que custa 50 centavos [de dólares]?", disse Barboza. "Não é porque eles não têm uma UTI, é apenas fluido IV e antibióticos que eles precisam."

Houve 45 países com casos de cólera relatados em 2023, um aumento significativo em relação aos 35 países com casos em 2021. O ônus global da doença mudou do Oriente Médio e Ásia para a África, onde houve um aumento de 125% nos casos em 2023 em comparação com o ano anterior.

A propagação da cólera no sul da África foi impulsionada por eventos climáticos catastróficos, incluindo inundações e secas. Quando as pessoas não têm acesso à água, muitas vezes se aglomeram em torno de algumas fontes, que, se forem poluídas, podem adoecer rapidamente milhares.

Zâmbia e Malawi montaram respostas fortes a surtos de cólera, disse Barboza, mas seus sistemas de saúde foram sobrecarregados. Na capital zambiana, Lusaka, o governo teve que montar um centro de tratamento de cólera em um estádio.

No Sudão, onde mais de 9 milhões de pessoas foram deslocadas por uma brutal guerra civil, as pessoas estão aglomeradas em acampamentos com infraestrutura mínima de saneamento. No entanto, os trabalhadores de saúde conseguiram controlar um surto de cólera no ano passado, diz Bashir Hamid, diretor de saúde e nutrição da Save the Children no Sudão. Mas agora, ele disse, a doença está de volta, com mais de 5.600 casos relatados desde meados de agosto.

"Estamos vendo crianças que já estão gravemente enfraquecidas pela desnutrição, e elas não têm defesa contra a cólera", disse Hamid.

Em 2023, foram relatados surtos muito grandes, definidos como mais de 10 mil casos suspeitos ou confirmados, por nove países: Afeganistão, Bangladesh, Congo, Etiópia, Haiti, Malawi, Moçambique, Somália e Zimbábue. Isso foi mais do que o dobro do número de tais surtos relatados anualmente de 2019 a 2021, descobriu a OMS.

A principal razão para a taxa de mortalidade mais alta do ano passado foi um aumento no que a OMS chama de "mortes comunitárias": pessoas que morreram de cólera sem receber nenhum cuidado em um centro de saúde.

A vigilância da cólera em alguns países grandes é consistentemente fraca. A Índia, por exemplo, relata apenas um punhado de casos a cada ano.

A exceção é Bangladesh, que deu grandes passos na vigilância. O país respondeu por mais de 23.000 casos relatados em 2023, um número que reflete uma contagem melhor em vez de surtos piores, diz a OMS.

No geral, em 2023, a organização registrou 535.321 casos globalmente, acima dos 472.697 do ano anterior.

Atualmente, há 24 países com surtos de cólera; o número de casos e mortes geralmente aumenta no final do ano devido a padrões climáticos.

A crise da cólera também foi exacerbada por uma persistente escassez global de vacinas. A demanda tem superado a oferta há anos, desde que os principais produtores pararam de fabricá-la. Todo o mercado de vacinas contra a cólera é de mercados de baixa e média renda, onde o produto é vendido por tão pouco quanto US$ 1,50 por dose.

Em 2022, a organização que gerencia o estoque global de emergência de vacinas contra a cólera fez uma recomendação sem precedentes de que pessoas em áreas de surto recebam apenas uma dose da vacina em vez das duas padrão, na tentativa de estender o suprimento. Uma dose da vacina fornece de seis meses a dois anos de proteção contra a cólera, enquanto o regime completo de duas doses, administradas com um mês de intervalo, oferece aos adultos aproximadamente quatro anos de proteção.

Em 2023, países com surtos solicitaram 74 milhões de doses da vacina. Menos da metade das solicitações pôde ser atendida, e não restaram vacinas para campanhas preventivas em locais vulneráveis, como Sudão ou a Faixa de Gaza.

"Quando tivemos acesso à vacina para o surto no ano passado, realmente ajudou muito", diz Hamid, que está baseado em Porto Sudão. "Realmente vimos os casos diminuírem. Mas não sabemos se haverá alguma vacina disponível para este surto."

A EuBiologics, uma empresa farmacêutica sul-coreana, é a única fornecedora global de uma vacina contra a cólera. A empresa está no processo de mudar sua produção para uma fórmula simplificada da vacina que permitirá aumentar a produção em 40% até o final deste ano, diz Rachel Park, diretora de negócios internacionais da empresa.

Mas mesmo com essa mudança, o suprimento total no próximo ano provavelmente não excederá 70 milhões de doses. É difícil estimar a demanda futura, dada a mudança acentuada nos números de surtos, disse Barboza, mas a necessidade mínima para uma estratégia de dose única provavelmente igualaria ou ultrapassaria as 74 milhões de doses solicitadas em 2023.

Outra vacina, chamada HillChol, é fabricada pela empresa indiana Bharat Biotech e foi recentemente aprovada pelo governo indiano para uso doméstico. A empresa espera solicitar autorização da OMS para a vacina e pretende começar a produzi-la para o estoque global no final de 2026, visando uma produção inicial de 40 milhões de doses por ano.