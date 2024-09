Servidores dos Correios no Acre anunciam greve ambiental e suspendem entregas por causa de ar poluído

Os servidores dos Correios no Acre suspenderam as entregas nesta sexta-feira (20) devido à poluição extrema causada pela fumaça das queimadas que cobrem o estado. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Acre (Sintect-AC) anunciou uma "greve ambiental" em um comunicado ao público.

A presidente do Sintect-AC destaca na nota os riscos à saúde dos trabalhadores expostos a essas condições. Após consulta aos filiados, os serviços foram interrompidos até que a qualidade do ar melhore.

Cortina de fumaça na região central de Rio Branco, no Acre - Luan Martins/Sesacre

Segundo o sindicato, a greve é respaldada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que reconhece o direito à greve ambiental quando há riscos iminentes à saúde e segurança dos trabalhadores. Durante a greve, os servidores atuarão internamente e seus salários não poderão ser cortados.

No ofício assinado pela presidente do Sintect-AC, Suzy Cristiny, ela informa que a deflagração da greve é motivada pela situação crítica. A categoria exige a disponibilização de máscaras N95, adequadas para filtrar partículas de forma eficaz.

Os Correios foram procurados na noite deste sábado, mas não se manifestaram até a publicação deste texto.

Na última semana, o Índice de Qualidade do Ar (AQI US) em Rio Branco, capital do Acre, chegou a 264, de acordo com a IQAir, empresa suíça especializada em monitoramento da qualidade do ar. Esse nível é considerado extremamente prejudicial à saúde, classificando o ar como "muito insalubre".

Na sexta-feira a situação ainda era preocupante, com o AQI marcando 173, o que ainda é considerado "insalubre" para a cidade. No início do mês, esse nível atingiu 550, que equivale a 350,9 μg/m³, o que significa que, em cada metro cúbico de ar, há 350,9 microgramas de partículas poluentes (como poeira fina).

Para comparar, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que o limite seguro seja 15 μg/m³, ou seja, 350,9 μg/m³ é mais de 20 vezes o limite considerado saudável. Isso indica um ar extremamente poluído e perigoso para a saúde.

O governo do Acre suspendeu as aulas presenciais nas escolas do estado na sexta e neste sábado em razão da má qualidade do ar. " A suspensão das atividades permanece até nova deliberação. O governo continuará realizando o monitoramento contínuo dos parâmetros de qualidade do ar, e novas orientações serão emitidas, conforme a evolução dos índices", afirma publicação da Secretaria de Educação e Cultura.

O tempo seco e a fumaça têm um impacto significativo na saúde, especialmente nas vias respiratórias. Especialistas como o pneumologista Luiz Renato Alves e a secretária da Saúde de Ribeirão Preto, Jane Cristina, destacam que a exposição a partículas finas e gases poluentes, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, provoca desconforto nas vias aéreas.

Esse desconforto pode agravar condições respiratórias preexistentes, como asma e bronquite, aumentando o risco de crises e complicações.

A baixa umidade desidrata as mucosas nasais, que têm um papel crucial na filtragem e umidificação do ar. Com a mucosa comprometida, mais poluentes conseguem penetrar nos pulmões, aumentando o risco de inflamações e outras doenças respiratórias.

Para se proteger da fumaça e do ar seco, as principais recomendações incluem: